ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zeydan Karalar'a geçmiş olsun!

Cezaevi koşulları zordur, onu bayağı sıkıntıya sokmuş!

Zayıf hâlinden anladık bunu!

Kolay değil kral koltuğundan kalkıp hücreye tıkılmak!

Şatafatlı hayattan pis kokulu koğuşa konmak üzer adamı.

Tatlı yemenin acı çıkarması olduğunu anladı mı acaba?

Zeydan'da Allah ve kanun korkusunun olmadığı ortada ama!

Bunlardan biri olsaydı bu pis işlere girmezdi..

Adam hâlâ zindandan ders almamış!

Halk TV'ye çıktı, rüşvet sorusu gibi sorularda eveledi geveledi!

7 aydır Now TV, Sözcü TV ve Halk TV sinek avlıyordu.

Zeydan ile birlikte belediyeden çıkan milyonlara sevindiler!

Herifte zerre utanma yok; beraat etmiş gibi sırıtıp duruyor!

Yağcıların onu cumhurbaşkanı adayı ilan edişine sevindi.

Bu takım parasız oynamaz...

Yağdanlıkların iyi paralar aldıkları belli!

Çünkü hoşşikçilikte birbirleriyle yarışıyorlar!

Rüşvet suçlusu Zeydan'a abartılı övgüler düzülüyor!

Yorumcular önce "Zeydan Abi'nin suçu yok, derhal serbest bırakılmalı" dedi, tahliyeden sonra da "Derhal görevine iade edilmeli" demeye başladılar...

Hakikaten pes, vallahi pes!

Zeydan Efendi önce kısa zamanda edindiği bu büyük servetinin hesabını vermeli.

O servetin hayatın normal akışıyla yapılması mümkün değil!

***

Zeydan'ı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edenler de herhalde kokain çekmişti.Ağızlarından çıkanı kulaklarının duymadığı belli.Rüşvetçiyi cumhurbaşkanı adayı ilan etmek başka nasıl olur?Adam sanki suçsuz yere hapse atıldı.Ona Mandela muamelesi yaptılar!Büyük servetini rüşvetle yaptığı açıkça belli.Rüşvete aracılık eden adamı kodeste!İtirafçı olmasın diye Zeydan Efendi, Silivri'yi su yolu yapar!Bu para yok mu bu para!Neler yaptırıyor, neler söyletiyor adama, görün işte!Saygı Öztürk köşesinden Zeydan güzellemesi yaptı! Barış Yarkadaş adamı cumhurbaşkanı adayı ilan etti.2014 yılına kadar icralarla boğuşan Karalar, 12 yılda nasıl Türkiye'nin en zengini oldu?Ota b.ka maydanoz olanlar buna da baksa ya!Bu adam Türkiye'nin en şaibeli belediye başkanıdır nokta!CHP'nin hırsızları, bu sözde gazetecilerin ilgi alanına girmiyor!Mert'in de Muhittin Böcek 'in oğlundan ne farkı var!

***

Mertgil her mahalleden parayla adam satın alıyor!Şimdiki işi, babasının makama dönmesini sağlamak!Küfürbaz Özgür Özel de göreve iadesini istedi.Ama Zeydan için bu bir eksiklik değil.Çünkü Silivri'de iken de akçeli işleri yönetti.Belediye bürokratları her hafta yanındaydı.İhaleler ve para ödemeleri onun talimatıyla yapıldı!Özgür Efendi, yağmurun Adana'ya yaptıklarını görmedi.CHP'nin yönettiği Adana ve Mersin battı.Belediyeyi soymakla günü geçiren CHP'li başkanların yönettiği şehirlerde insanlar evlerine botla gidebildi.Altyapı yokluğundan ev ve işyerlerini su bastı.Zeydan Karalar bir de utanmadan,dedi.Hadi len!Sanki Silivri'ye tıkılma sebebi Atatürk'ün yolunda gitmesiymiş!Yeme bizi Zeydan Efendi!Hırsızlık işlerine Mustafa Kemal'i alet etme!.Kirli ağzına büyük Atatürk'ün adını alma!.İstanbul'dan Antalya'ya, Adana'dan İzmir'e ve Mersin'e CHP'nin kurduğu soygun düzenine Gazi'yi alet etmeyin lütfen!