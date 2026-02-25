ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adam yurtdışı yasağı ve adli kontrolle salıverilmiş!

Üstelik herifin mahkemesi bitmemiş, beraat etmemiş!

Ama o hâlâ kendini başkan sanıyor!

Bu yüzü kimden alıyor, hangi siyasetçi onu koruyor?

Müfettişleri rüşvetle kafakola aldığı iddia ediliyor. "Casperlar"a bilgi uçuran polisler gibi onlar da kodese atılmalı!

Zeydan Karalar çöp işi yapan firmadan aldığı düzenli rüşvet yüzünden tutuklandı; ardından da görevden uzaklaştırıldı.

İsrail gibi o da belediye başkanlığını "vaat edilmiş başkanlık" olarak görüyor!

Sendikayla pazarlığa o oturdu.

Yerine seçilen ise kuklaymış meğer.

Zeydan pervasızca davranıyor, kanunları yok sayıyor!

Cezaevindeyken bile belediyeyi o yönetti.

Tahliye sonrası belediye karşısında Ulaşım AŞ'de kendisine özel bir makam odası döşetti.

Masrafları bile belediyeye ödetti.

Misafirleri burada kabul ediyor, ihale ve ödemeler de buradan planlanıyor.

İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı bu rezalete dur demeli.

Ayrıca 13 yıl önce 136 bin lirayı ödeyemediği Fatih Köylü tarafından icraya verilen Karalar'a "dört fabrikayı nasıl yaptığı?" sorulmalı!..

***

Emeklinin hakkını savunduğunu iddia eden Özgür Özel ise yalanlarıyla milleti Reis'e karşı kışkırtmak istiyor.Ama CHP'nin her şeyi palavra!Çevreciydiler; ama zeytin ağaçlarını kestiler, çöplerle de çevreyi kirlettiler.Emekliyi pis siyasetine alet eden Özel'in başkanları, belediye çalışanına maaş ödemiyor!CHP'dekiler hizmet değil köşe dönmenin peşinde.Sendika toplu sözleşme görüşmelerinde Zeydan'ın yerine seçilen başkanvekili ile değil imza yetkisi olmayan Zeydan Karalar ile masaya oturdu.Adam Adana 'yı muz cumhuriyeti, kendini de kral sandı.Sezgi Prodüksiyon'un kazandığı billboard ihalesini iptal etti ve açık hava reklam panolarını ecrimisille adamlarına peşkeş çekti.Mahkeme kararıyla billboardları Sezgi Prodüksiyon'a vermek zorunda kaldı.

***

Belediye otobüsleri hâlâ adamın ismiyle dolaşıyor.Başkanlığı elinden alınan Zeydan Efendi, belediyeye ait Ulaşım AŞ'de kendine makam odası nasıl yaptırır?Sendikayla toplu iş sözleşmesi nasıl yapar?Sendika yönetimi toplantıyı niye terk etti?CHP'nin işçi, çiftçi, emekli, öğrenci masalına inanmayın!Bunların hayatı algı, yalan-dolan ve rüşvet!Oğlu Mert fabrikalarından birinde babası için oda yapmadı...Zeydan Efendi ifşa olmaktan mı korktu?Dahası İstanbul'da suç olan Adana'da suç değil mi?Okurlarım sürekli sorup duruyor:Adanalı keyfiliğe devletin son vermesini istiyor.

***

Son sözüm de imzacı aydınlara!diyemeyen 168 sözde sanatçı; uyuşturucu çeteleri, torbacılar, OnlyFans'tan para kazananpaketlenmeye başlayınca...diye feverana başladı.Az ötede anırın beyler..Operasyonlar genişleyerek devam edecek.Farkında mısınız?Operasyonlar genişledikçe Özgür Özel de çıldırıyor!Hapçı, tefeci, fuhuşçu, kara para aklayıcı hırsızlar tek tek içeri tıkıldıkça, Özgür Özel'in Akın Gürlek'e saldırısı katlanarak artıyor.Çünkü sırada büyükbaşlar var...Gazeteci Nurullah Çavuşoğlu'nunaçıklamasını Zekeriya Say X'te yayınladı.Bir bakın isterseniz.