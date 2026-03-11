ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ekrem İmamoğlu mahkemede şov yaptı, Özgür Özel ise tehdit etti.

Yolsuzluk çetesi duruşmada pislik çıkardı.

Olay eski Demokrat Partililer ile vatandaşı rahatsız etti.

Bunca yıl polis-adliye muhabirliği yaptım; mahkemelerde sanığın açış konuşması yaptığına tanık olmadım.

Bu adam bir provokatör ve ahlaksızın önde gideni.

Eko daha önce de Süleyman Soylu ve Ordu Valisi ile kendisini soruşturan savcılara hakaret etmişti.

CHP'nin 1960 darbesiyle Yassıada'da kurulan uyduruk mahkemede yargılanan amcam DP Trabzon Mebusu Salih Zeki Ramoğlu ile Mersin mebusu DP'li Hüseyin Fehmi Fırat ve 592 DP'li gece işkence, gündüz mahkeme gördü.

DP Mebusu Hüseyin Fehmi'nin oğlu Mircan Fırat isyan etti:

"Ekrem şanslı, bizimkiler Yassıada'da 481 günün her gecesi işkence, gündüzleri de soruşturma ve mahkeme gördü... Ekrem ve çetesi ise VIP hizmeti görüyor.

Uyduruk mahkemede yargılanan 592 Demokrat Partili hırsızlık, yolsuzluk suçlarından beraat etti.

Bedii Faik ve Metin Toker ikilisi her gece radyoda 'Hırsızlar Kervanı' isimli bir program yapmıştı!"

***

davası ise Eko'nun şovuyla başladı.Adam duruşmaya terbiyesizliğiyle damga vurdu.Eko bu cesareti Rum'dan mı yoksa İsrail'den mi aldı?Ailenin orijinal soyadıidi...Trabzon'da iş yapmayınca baba Hasan soyadını değiştirdi!Muhafazakâr yapıya uygun olansoyadını aldı.Dini bütün Müslüman imajını böyle çizdiler.Türkiye'de üniversiteye giremeyen Eko, amcası Ali ile KKTC'ye gitti, orada da film üstüne film çevirdi.Anavatan Partililer sayesinde denkliği olmayan üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptı.Sonunda sahte diploması iptal edildi.Adam her pisliğin içinde olan kriminal bir tip!Böyle birinin cumhurbaşkanı olduğunu düşünsenize...Şahsen memleketi getireceği hâli tasavvur edemiyorum!

***

CHP'li başkanların çoğu rüşvetçi!

Tanju Özcan'ın marketçiden rüşvet isterken "Ya seve seve ya s... s..." dediği iddia edildi.

CHP'li Zeydan Karalar ise rüşvetlerle 4 fabrika sahibi oldu...

Kimse de ona "Nasıl oldu bu?" demedi.

Herif şimdi de tahliyesini "beraat" gibi sunuyor.

Peki; çantacısı neden hâlâ içeride?

Karalar "yurtdışı çıkış" yasağıyla dışarıda beraat etmedi.

Belediye şirketi Ulaşım A.Ş.'de kendisine özel oda hazırlattı.

Makam aracı, şoförü ve koruması da aşağıda bekliyor.

Göreve iadesi için oğulları Mert ve Volkan, Ankara'da kapı kapı dolaştı ama yine bekledikleri olmadı.

Karalar, Seyhan döneminde çöp ihalesini alan Baki Nugay ve Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet almadığını ve beraat ettiğini millete anlatıp duruyor ama suç ortağı "Özcan Zenger niye içerde?" Tıpkı icralarla boğuşan biriyken başkanlığı sırasında 4 fabrikasının cevabını veremediği gibi.

Karalar'ın Eko'dan hiç farkı yok!

Devlet, belediyelere verdiği kuruşun hesabını sorsun artık!

***



CİN ALİ

CHP'li Ali Demirçalı'nın Adana Ağır Ceza'daki rüşvet duruşması 1 Nisan'da görülecek...

Yurtdışı yasağı olan Demirçalı'ya mahkeme 1 Nisan şakası yapacak...

***



AVUKAT AYLİN C.

"Güney Kore'de rüşvet suçları birimi var, bizde de aynısı olsa iyi olacak" dedi.

Çaldıkları paralara da el konulmalı dedi.

***



OKURUM CEM K.

"Sayıştaycı diyorsun müfettiş soruyorsun... Kimse umursamıyor. Yazılara rağmen görevini yapmayanlar da suçlu. AK Partili vekiller niye suskun?" diyor okurum!