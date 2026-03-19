ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'li belediyelerde rüşvet çarkı kurulmuş.

Özgür Özel'in "baronlar" lafıyla topu taca atmasına aldanma!

En büyük baronlar yanında ne duruyor daha!

CHP'li başkanların her biri bir "baron"...

Hem de Silivri'ye rağmen çalıyorlar!

Adı rüşvet ve tacizle anılmayan CHP'li başkan kaldı mı?

Özel, yargı eliyle kendilerine kumpas kurulduğu yalanıyla asrın hırsızlığını gölgelemeye çalışıyor!

Duruşmalardaki hırgürün de sebebi budur!

Belgeli hırsızlığı savunacak hâlleri yok ki!

Mahkemeyi fondaş gazetecilerle birlikte sabote ediyorlar.

CHP'li belediyeler hırsızlık, rüşvet ve adrese teslim ihalelerin üssü oldu.

Üstelik hepsinde aynı sistem var!

Park-bahçelerdeki çiçekler için bir ihale açılıyor...

Milyonlar bu şekilde adrese teslim ediliyor...

Ya da sivrisinek mücadelesi için 100 milyonluk ilaç ihalesi.

Çiçek ve ilaç işi bitiyor, bu kez devreye otobüs tamiri giriyor.

Ardından yedek parça alım işi devreye giriyor.

Ramazanda gıda kolisi işiyle milyonlar çalınıyor.

Rutin hâle gelen işler de var.

Billboard'ları dolduran afişler gibi.

Göreve iade edilmediği için kafayı yiyen Zeydan Karalar'a oğlu "Özgürlük iyidir" ya da "Sabrın sonu bayram" gibi sübliminal mesajlarla moral veriyor...

Billboard kirası ile afiş parasını da belediye ödüyor.

Ne âlâ memleket değil mi?

***

Devlet nasılsa ne kadar çiçek alındığına bakmıyor.İlaçlama yapılıp yapılmadığına da.Baksa biledeniyor.Sivrisinek yuvalarına ilaç yerine su sıkılıyor.Araç tamiri ile yedek parça alımında büyük hırsızlık var!Alınan yedek parçalar orijinal mi yoksa yan sanayi mi?Ya da çıkma mı bakan eden yok!Çiçek ve yedek parça deyip geçmeyin, milyarlık işler.Naylon faturalarla belediye kasasına çökme de var!SGK gibi devlet alacakları ödenmiyor, daha da önemlisi hizmet yapılmıyor!Fatih Köylü'ye vereceği 136 bin lirası olmadığı için icralık olan Zeydan Karalar'ın 13 yılda 4 fabrikası böyle oldu!Yoldaşı Süleyman Kirici'ye sürekli ihale veren Zeydan Karalar, önceki yıl ramazanda 50 bin adet gıda kolisi işi vermişti.50 bin ramazan kolisinden kaçı belediyeye geldi?Kolileri kim teslim aldı ve nereye koydu?Gıda kolilerinden kaçı halka dağıtıldı?Bilen, soran ya da araştıran oldu mu?Bu adamın hayatın normal akışı içinde 13 yılda dört fabrika sahibi olması mümkün değildi...Sordum,dedim adam dilini yuttu.Müfettişler de parayı aldığı için hesap sormadı.Fabrikalarını yazdığım için de dava açamadı.Paraya boğduğu Sözcü'de geri dönüş haberleri yaptırıyor.Adana, rüşvetçinin sübliminal mesajlarıyla doldu.

***

CHP'yi baronlar ele geçirdi.Belediyeleri alınca rüşvet ve hırsızlık da arttı.Ekrem İmamoğlu çetesi ortada.Utanmaz adam bir de mahkemede artistlik yapıyor.Maaşa bağladığı gazeteci tayfası da şovuna destek atıyor.Nerede görüldü gazetecinin sanığa soru sorduğu lan!İki bakan, bir başbakaneden Yassıada dışında...Millet hâlâ Adana Belediyesi'ne yapılacak operasyonu bekliyor.Mersin, Manisa Büyükşehir, Didim, Bodrum, Muğla Büyükşehir ve İstanbul Anadolu yakasında birçok belediye, freni boşalmış kamyon gibi son sürat gidiyor.CHP'li Bülent Tezcan da rant yiyor.Çocuklarını boşuna Kuşadası Belediyesi'ne doldurmadı.Baronların keyfi yerinde sevgili okurlar.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ınayağına yaptığı vurgun ve belediye çalışanı Öznur Hanım'la yasak aşkı ifşa oldu.