ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Özgür Özel sadece Muhitin Böcek'ten mi para aldı?

Milleti aptal yerine koymayı bırakın.

Lütfü Savaş'tan da 6 milyon euro aldığı iddiası vardı.

Eşi Nazan Hanım, kocasının adaylığının zora girdiği günlerde "ATV'de Müge Anlı'ya çıkacağım" demiş, nedenini soranlara da "Dolandırıldık" demişti.

"Dolandırıldık" sözü Lütfü Bey'in adaylığını açıklattı.

Böcek'in "İtirafçı olacak" dedikoduları üzerine de mebuslarını Antalya'ya yolladı.

FETÖ ve PKK'lı tapucuları ayartan CHP'liler, İBB'deki hırsızlıklar ile Böcek'ten alınan paraları gizlemek için Akın Gürlek'in tapu kayıtlarına çöktü.

Birinin malı mülkü olabilir...

Çaldı mı? Gayri meşru mu? Bir şikâyetçi mi var?..

Yok, bu yapılan 17-25 Aralık benzeri bir kumpas...

Kaldı ki sayın bakan, mal varlığını açıkladı...

Hatay'ın küçük bir ilçesi olan Arsuz'da belediye meclis üyeliklerinin 1 milyon liraya satıldığını Arsuzlu bir arkadaşım söyledi.Bu kafa Adalet Bakanı'na kumpas kurmak istedi.45 yıllık CHP üyesi olan Adnan Karakaş'ın, CHP milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım Kara'yaşeklindeki ettiği beddua dillerdedir.Özgür Efendimitinglerinde darbe çağrısı yapıyor.Etrafımız ateş çemberi, odeyip duruyor.Mezar başında rakı içmeyi de seviyor.

Muhittin Böcek'ten 20 milyon euro rüşvet aldığı şeklindeki iddiayı ilk Tamar Tanrıyar söyledi.Özel, utanmadan pisliğe batmış adamlarını aklamak istiyor.çağrısı yaprak FETÖ oyunu oynuyor.Adalet Bakanı'na yönelik kuşatmayı ise FETÖ ve PKK'lı isimlerle birlikte yapmış.Özel'in terör bağlantılı ağı da deşifre oldu.Akın Gürlek'e karşı sistemli saldırı başlatan Özel, kişisel verileri de hukuksuz şekilde ele geçirmiş.Tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden sorgulayan 3 ismin PKK ve FETÖ ile bağlantısı çıktı.Özel ve CHP'li vekillerle de telefon trafiği belgelendi.

Tapucular içinde "güvenilmez" olan çok kişi var.

Arsuz'da Bakanlar Kurulu kararıyla "satılamaz ve devredilemez" şerhi bulunan kamu arazilerini bunlar sattı.

Kadın çalışandan meme fotosu isteyen sapık da onlardandı.

"Butlan" korkusu Özel'e kafayı yedirtti.

Böcek'in itirafçı olacağı korkusu ise yüreğini hoplattı.

CHP'li Zeydan Karalar ise icralık iken 13 yılda edindiği 4 fabrikanın hesabını veremiyor.

Yazdığım gerçekler hem Zeydan'ı hem yandaşlarını kızdırıyor.

Onlardan biri de "Nazım" isimli menenjitli kafadır.

CHP'li tetikçi, SABAH'a hakaretler savurdu, Karalar'a da "melek" muamelesi çekti.

Hesabını yargıda verecek.

Meğer bu tetikçi, Karataş yolundaki arazisini ASKİ'ye kiralamış.

Herifi tatlı kârdan olma korkusu sarmış.

YAŞAR ABİ, SEVGİLİ EŞİNE KAVUŞTU

Çağ Üniversitesi ve Çağ Okulları'nın kurucusu, benim de Yaşar Abi'mi 2011 yılında kaybettik.

Geriye aslan gibi iki evlat ile eşi Aysen Hanım kaldı.

Aysen Hanım ise eşinin kaybına çok üzüldü ve hastalandı...

Oğulları Lütfi ve Gökhan, annelerini yaşatmak için çok çaba sarf etti. Hastane mafyasıyla bile uğraştılar...

Beş yıl süren tedavi döneminin bire bir tanığıyım.

Aysen Hanım, önceki sabah Gökhan'ı ile Lütfi'sine veda etti.

Lütfi üzüntü içinde "Anne acısı büyük acı" dedi.

Gökhan, gözleri önünde annesinin melek oluşunu gözyaşlarıyla izledi. Aysen Hanım bugün Kabasakal'da eşinin yanında toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin...