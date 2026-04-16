ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türk Dil Kurumu unvanı şöyle tarif ediyor:

"Kişinin işi, mesleği veya toplum içindeki durumunu belirten ad..."

Bugün size bir unvan hırsızından söz edeceğim.

Rüşvetten 7.5 ay hapse atılan Zeydan Karalar'ın tahliyesi sonrası olmayan unvanları nasıl kullandığını görün istiyorum.

Adam Sözcü'ye "Göreve iademi bekliyorum" diye yazılar yazdırıyor, billboardlar üzerinden de "Sabrın sonu bayramdır" şeklinde sübliminal mesajlar veriyor.

Herif 5 Temmuz 2025'te tutuklandı.

Tutuklama sonrası bakanlık, adamı görevden aldı.

O artık belediye başkanı değil.

Rütbeleri sökülmüş bir eski başkan.

Ekrem gibi, Muhittin Böcek, Mustafa Bozbey, Tanju Özcan ve diğerleri gibi biri.

Ama gel de bunu ona anlat...

Adam her yere başkanmış gibi giriyor.

Sanki o makam babasının malı...

***

Karalar başkanmış gibi hava basıyor.İlgililer de seyrediyor...Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabında Başkan olarak hâlâ onu adı yazıyor...Görevden alınınca yerine seçim yapıldı.Yerine seçilen Güngör Geçer'in adı orada yok?Zeydan'ın yaptığı unvan hırsızlığı değil mi?Ekrem İmamoğlu tutuklandı ve görevden alındı.İmamoğlu'nun sadece İstanbul İBB'deki makamı değil, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı da gitti.Ardından başkan vekilliği seçimi yapıldı.Yerine de o zamanlar Karalar geldi.Temmuzda Zeydan tutuklandı, yerine Vahap Seçer geldi.Zeydan'ın sosyal medya hesaplarına göre herif hâlâ hem Adana hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili.Bir deBeslemeler ısrarla adamı ABB Başkanı olarak yazıyor.Biri çıkıpdemiyor.Resmi hesaplardan adını kaldırmaya kimse cesaret edemiyor. Herif konuklarını belediyeye ait makamlarda ağırlıyor.Büyükşehir flaması önünde pozlar veriyor.Makam aracı emrinde, korumalarda bekliyor.İhaleler, toplu iş sözleşme görüşmeleri, ödemeler ve kıyakları yine o yönetiyor.Zeydan'ın yaptığı suç değil mi?Gücü bırakmak istemiyor...algısını veriyor.Göreve iade edilmek için çalmadık kapı bırakmıyor.

***

Bu adam orduda general olsa ve hakkındaki iddialar yüzünden rütbesi elinden alınsa kışlanın kapısına bile sokulmazdı.Ama herif belediyeden çıkmıyor.Bunları yazdığım için de beni dava edip duruyor.Etsin mesele yok...Ama önce fabrikalarının hesabını versin...diyor...Evet 2011'de CHP İl Başkanı'ydı...Fakat 136 bin lirayı bulup veremedi.Başkan olunca 4 fabrikası oldu!Fatih Köylü icra ile ilgili, "Zeydan Karalar reklam paralarını partiden almış ama bana ödememiş. 1.5 yıl sonra Genel Merkezi'nden para geldiğini öğrenince icraya verdim. Genel Merkez parayı yollamış, defterlere işlenmiş, faturalar da işlenmiş ama bana parayı vermedi. Kendi şirketi Ateks çekinin arkasına CHP'nin kaşesini bile vurdu. Bir yılı geçince icra işlemi uyguladık ve partinin her şeyini kaldırdık. O tarihte CHP'nin 4 milletvekili vardı. Zeydan bula bula 16 bin lira buldu... Ona güvenmedikleri için kimse para vermedi..." dedi.Herif bir de utanmadandiyor.Ulan sen nasıl il başkanısın...O borç senin namusundu be!