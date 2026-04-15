ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Osmaniye ve Hatay bölgesi, haddehane ve demir-çelik fabrikalarıyla dolu... Demir-çelikteki yolsuzluk buralardan ülke geneline yayılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi kaybını önlemek, kayıtdışılıkla mücadele ve inşaatlarda demir güvenliğini sağlamak için İDİS sistemini hayata geçirdi.

İDİS, üretilen her demire verilen bir "kimlikti!.."

Demirinin üretiminden şantiyeye gelişine kadar olan süreci takip eden bir kayıt sisteminin adıdır İDİS.

Reis "Dahilde İşleme Rejimi" adlı uygulamayı da hayata geçirdi... Bu sistemle de ihracatçının hammadde ihtiyacının gümrüksüz ve KDV'siz ithaline izin veriyordu.

Sistemin takibinden maliye, ticaret müdürlükleri ve trafikçiler sorumlu olacaktı.

İlgililer görevini yapmayınca ne olur? Neler olmaz ki...

Başta namuslu tüccar, namussuzlar yüzünden sıkıntı yaşar. Karayollarında ölüm kol gezer!

Devlet de milyarlarca liralık KDV ve vergi kaybı yaşar.

Demir üzerinden hırsızlık yapan ise rüşvetin dibine vurur...

Vergi yüzsüzleri sistemi bilerek kilitliyor.Hırsızlığı tercih eden demir üreticisi İDİS'e uymaz.Bu sayede hem KDV hem de vergimizi çalar!İran'dan kaçak yollarla getirilen kütük demirlerin menşeini Pakistan ve Ürdün olarak değiştirerek iç piyasaya sürer.Bu gibi demir satışlarından devlet vergi kaybı yaşar, namuslu tüccar da haksız rekabet yüzünden işsiz kalır.İthal demirin iç piyasaya satışı suçtur!Reis gereken yasal düzenlemeleri yaptı... Yollarda kontrolü de o mu yapacak?Maliyeci hırsıza neden göz yumuyor? 55 tonla yolları ağlatan nakliyeciye polis neden bakmaz?

Sakındeyip geçmeyin!Demir-çelik altınla yarışıyor.Devletin milyarları da bu şekilde ham-hum yapılıyor! Yüksek tonajlı TIR'ların aldığı canlar ortada.Uyanık nakliyeci, ekiplerin vardiya değişim saatini kolluyor, denetim noktaları tali güzergâhlarla by-pass ediliyor.İskenderun, Osmaniye ve Payas bölgeleri başta olmak üzere; İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz sahillerinde polis ve maliyecinin gözü önünde bu durum aynen devam ediyor.Payas'taki Net Haddecilik'in kırdığı cevizler kırkı geçti. Net'in patronu Osman Tufan'ı kimler koruyor?Payas'taki haddehane sahipleri nakliyeciyi yüksek tonaja kim mecbur bırakıyor?Payas Şoförler Cemiyeti Başkanı Gökhan Yiğit tonaj yüzünden isyan etti.Yiğitdiyor... Samsun'da İlyas S.'ye ait demir deposu basıldı.Adam demirleri depoda bırakıp kaçtı.Kaçak demirler Karabük, Kastamonu-Sinop hattından ve Çankırı üzerinden İç Anadolu Bölgesi'ne taşınıyordu.İskenderun, Osmaniye ve Payas'takiürettikleri demire İDİS etiketi koymadan satıyor.Demir bağını 4 tona çıkararak yarıdan fazlasını faturasız olarak piyasaya sürüyorlar. Ortada ne maliyeci var ne de bir başka yetkili.Demir Yumruk'ta pislikleri ortaya saçılan Hüseyin Eryılmaz'ın dosyası ne oldu? Unutmadık takipteyiz.. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Nokta.