ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adam kendini hâlâ başkan zannediyor.

Rüşvet suçlamasıyla tutuklanıp görevinden uzaklaştırıldığını unuttu, kaybettiği koltukların peşine böyle düştü!

Olmayan unvanlarını kullanan Zeydan Karalar, "Ben hâlâ başkanlar başkanıyım" palavrasıyla milleti kandırıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için Ankara'da kavga çıkardı.

Zeydan Efendi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e saldırdı, tartışma büyüyünce salondan atıldı.

Adam koltuk için kuduruyor...

Kanun manun dinlediği de yok!

Herife fabrikaları az geldi!

Yeni fabrikalar için rüşvet şart!

Bunun için de geri dönmesi lazım!

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu rüşvetten tutuklanınca başkanlığı elinden alındı.O gitti, yerine Zeydan Karalar geldi.Karalar da rüşvetten tutuklanınca başkanlıktan atıldı.Yerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer geldi.Tatlı rüşvetten olan Karalar'ın gözü iyice döndü ve Ankara'da Başkan Seçer ile kavga etti.TV 100 muhabiri Gül Gündüz olayı canlı yayında anlatırken, Zeydan'ın, Seçer'edediğini aktardı.Ancak Seçer bu talebi aynı sertlikle reddetti.Zeydan da elinden oyuncağı alınan çocuklar gibi bağırıp çağırmaya başlayınca salondan dışarı atıldı.

Adamda biraz akıl olur!Ama hırs, aklın önüne geçerse böyle oluyor.Vahap Seçer istese dahi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği'ne aday olamazsın Bay Zeydan!Çünkü sen belediye başkanı değilsin!Bu gerçekle yüzleş artık Zeydan!Unvan hırsızlığından da vazgeç.Sabah akşam dua et ki Büyükşehir'e operasyon yapılmasın.Adana Büyükşehir'e bir operasyon yapılırsa ne sen ne çocukların Mert ve Volkan, ne Türkan Eşli ne de akçeli işlere imza atan bürokratların orada kalabilir.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, bir kitabına uydurdu ve cezaevinden çıktı...Oya Tekin hâlâ Silivri'de...Burhanettin Bulut, kadını orada unuttu...Yerine Ali Mahir, belediye önünde Oya için iki kelime etti.Başkan Oya'nın başını yakan Burhanettin Bulut'tu.Hepsi Özgür Özel'in adamları.Ali Mahir, Burhanettin, Veli...Bunlar has bahçenin gülleridir.Sırdaşlar kulübünün de asli üyeleri...Ali Mahir, Zeydan Karalar'ı evinde ziyaret etmiş ve şöyle demiş:Boş konuşan, atıp tutan biridir Ali Mahir!Zeydan'ın şerefine, namusuna kefilmiş!Bozacının şahidi şıracı misali...Ali Mahir'in zengin sever biri olduğunu biliriz!Zeydan abisinin sarayı andıran lüks villasına gitmiş...Bahçesinde fotoğraflar çektirdiği villanın değeri 200 milyon.Duydun mu Ali Mahir Efendi...

Başkanlık öncesi icralarla boğuşan Bay Zeydan milyonluk villasındamasalı anlatıyor.Ali Mahir abisinin bu villa gibi kaç villası var?Ya oğlu Mert'in serveti?..Seyhan'daki başkanlığı sırasında oğlu Volkan'a hangi ünlü müteahhit, hangi evi, hangi iş için hediye etmiş?Ali Mahir Efendi, şerefine ve namusuna kefil olduğun adam CHP'nin en şaibeli başkanlarından biri.7 yıldır Zeydan ve ailesinin yönettiği Adana Belediyesi vurgun ve soygunların üssü oldu.Hâlâ bu adam için göreve neden iade edilmediğini soran var.Ağzı bozuk Ali Mahir, Reis'e ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e laf ediyor, AK Parti'deki Zeydan seviciler de susuyor.Kızmamak mümkün mü?