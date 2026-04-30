ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zeydan Karalar göreve iadesi için çalmadık kapı bırakmadı!

Gözünü kararttığı yaptıklarından belli.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için kavga etti.

Adamlığı da, kanunlara saygıyı da bir kenara bıraktı.

Sahi göreve dönmek için yanıp tutuşan Zeydan Karalar, Adana için ne yaptı?

Mesela trafiği mi rahatlattı?

Ya da dar gelirlilere ucuz konutlar mı yaptı?

Adrese teslim ihale ve rüşvetten başka ne yaptı?

Biliyor musunuz bu adama hiç güvenmedim!

2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için araç tahsis edince gözümden düştü.

Sonra 136 bin lirayı ödemediği partiye icra getirdi.

Şahsi çekine parti kaşesini vurdu.

CHP'li mebuslar da ona güvenmediği için icrayı ödemedi.

Aradan çok zaman geçmedi, aynı adamın bugün 4 fabrikası var!

Hayatın normal akışıyla örtüşmeyen bir olay bu!

Gazeteci Ali Pekmezci de şu sözlerle isyan etti:

"Yıl 2013, her sabah gazeteye gelir, Rıfat Söylemez ve benden simit isterdin... İşsiz güçsüzdün. Kahvede hoşkin oynayanların yancısı olarak çay içerdin. Bugün biri Ankara'da olan 4 fabrikan var. Adana OSB'de, TEMSA'ya da karoser üreten fabrika kur. Yetmez baro dahil tüm oda seçimlerine müdahale et. Kimseye nefes aldırma. Adana'daki tüm milletvekili, belediye başkanı, meclis üyelerini sen belirle!"

Adam sadece Adana değil Türkiye'ye sahip olmak istiyor.

***

CHP'de belediyeler zenginleşmenin aracı oldu.Adrese teslim ihaleler üzerinden milyarlık rüşvetler alındı.Tespit edilenlere her gün operasyon yapılıyor!İstanbul, Antalya, Bursa, Uşak, Bolu ve diğer ilçeler varken Adana neden devre dışı bırakıldı?..Ali Mahir Başarır,diye sormuş!Utanmaz, açıklama yaptığın sarayın bahçesine baksana!14 yıl önce icralık olan Zeydan Efendi, 200 milyonluk villada nasıl oturuyor?Geri dönmek için gazetecilere milyonlar dağıtıyor.Neden acaba? Sebebi tatlı rüşvetler olmasın!

***

Eko'nun İBB'si ne ki; turpun büyüğü Adana'dadır.Verdiğimiz her bilgi belgelidir.Sözcü ve Saygı Öztürk gibi ona cila çekemeyiz!Gerçekleri yazıyoruz, yazmaya da devam edeceğiz...Akın Gürlek olmasaydı Zeydan'a dokunulmazdı.Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın İçişleri ve Adalet Bakanlarım...Bu aynı zamanda bir ihbar yazısıdır...Adana'da yolsuzluk düzeni tam gaz devam ediyor.Sayıştay ve bakanlık müfettişleri adam gibi inceleme yapmıyor.Konserler, organizasyonlar, adrese teslim ihaleler, araç tamiri ve yedek parça kılıfıyla gerçekleşen milyarlık vurgun gırla gidiyor.Adana Belediyesi, tamir ve yedek parça alımı için 6 ayda 1 milyar lira harcadı.Parçalar alındı mı, tamir yapıldı mı belli değil.Alınanlar orijinal mi yoksa çakma mı meçhul...Aynı kişilere verilen konserlere 700 milyon harcandı.Zeydan Karalar ve ailesinin şaibeli mal varlığı araştırılmalı.Bunca yazıya rağmen MASAK ne yapıyor?Oğul Mert ile Volkan'ın ve Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli'nin, Yol Daire Başkanı İbrahim Karaoğlu ile akçeli işlere imza atan bürokratların, sahte faturalarla belediyeyi hortumlayan iş insanı kılığındaki vurguncuların mal varlıklarına da bakılmalı.Devletin soyulmasına izin veremeyiz.Bunlara dokunulmadığı içinrolü oynuyorlar.Herif mayısta göreve iade edileceğini söylüyor.Vahap Seçer'e TBBB'den ayrıl demesinin ardında bu olabilir.Rüşvetçiye yol vermeyin...