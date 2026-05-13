ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunu anlatan 878 sayfalık fezlekeyi defalarca okudum.

Kafamda deli sorular dönüp duruyor!

KOM Müdürü Alptekin Erdoğan imzasıyla başsavcılığa gönderilen 2023/1169 sayılı fezlekede faili meçhul bırakılmış ayrıntılar var.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, fezlekenin dayanağı olan kayıtların ham hâlini yeniden incelemeli.

Kayıtlar yeniden incelenirse benim dikkatimi çeken ayrıntıyı o da görecek ve suçluların yakasına yapışacaktır.

Mürüvet Sızlı'yı Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir'e taşıyan kişi Zeydan Karalar'dır.

Kadın Büyükşehir'de "rüşvet ve haleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanıp bir yıl cezaevinde kaldı.

Fezlekede kadının adının geçtiği onlarca sayfada polis parantez içinde "A.B.B. Mert Karalar'ın adamı, reklam sorumlusu" notu düştü.

Polis bu notu oraya boşu boşuna mı düştü?

İş olsun diye düşülmedi ya bu not!

Teknik ve fiziki takipte tespit edilmiş bir şey olmasa polis oraya bu notu yazmaz ki!

Her sayfaya aynı ifadenin yazılmasının mutlak bir dayanağı var.

Eğer öyleyse Mert'in ifadesi neden alınmadı?

Zeydan Karalar yıllardır billboard ihalesi açmadı.Açık hava reklamlarını mera kiralar gibi ecrimisille kiraladı.Hem de ayrıcalıklı kişilere yaptı bu kıyağı.Milyonlarca liralık kamu zararına yol açtı.Polis, Mürüvet Sızlı'nın adının geçtiği her yerdenotunu özellikle düştü.Ne olduysa kadınadiyen olmadı!Onlarca sayfada Mert Efendi'nin adı geçiyor...Ama onunla ilgili sorulan bir soru yok!Hayırdır arkadaş?Mert'i kim gizledi?Kim devreye girdi de Mert'i dosya dışında tuttu?Reklam ihaleleriyle rüşvet çarkını yöneten Mürüvet Sızlı, ihaleleri patronu Mert'ten habersiz mi yaptı?Böyle bir şey yapabilir mi?

Sızlı, Mert'in düğününe alınacak takılar için devreye girdi, polisin tespitine göre Mert'in annesinin X hesabınıniçin bile çalışmış.Mert Efendi'nin ÇÜ'de göstermelik görevi var.Onun asıl işi dışarıda fabrikalarında, CHP ile belediyede.Mert'le ilgili yazdığım ilk yazılar için avukatı araya girmişti.Zeydan Karalar, göreve iade edilmeyişini AK Parti'ye bağladı.Oğlunun adını fezlekeye de AK Parti mi yazdırdı?Adana 3. Ağır Ceza'daki 2024/291 Esas sayılı davaya konu olan polis fezlekesinin ham kayıtları silinmeden incelenmeli.Büyük balığı yargı böyle yakalayacaktır.Fezlekede bir deolarak geçen gizemli biri var.Ortam dinlemelerine de takılan bu kadın kim?Etkili biri olduğu belli ama o da sanıklar arasında yok!Bütün suç Mürüvet Sızlı'ya yıkılmış gibi görünüyor.Dosyada bir daire başkanı ve üst düzey bir yönetici yok!Ama Mürüvet Sızlı'nın imza yetkisi de yok ki!İddialarla ilgili bir üst düzey yöneticinin olmaması düşündürücü değil mi?Ortada ciddi bir gizleme operasyonu olduğu belli!Bu yüzden tutanaklar yeniden incelenmeli.Kayda alınan görüşmeler tek tek gözden geçirilmeli.Daire başkanlarının, müdürlerin ve Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli'nin yolsuzluğun neresinde olduğu ortaya çıkarılmalı.