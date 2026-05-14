ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

15 Temmuz sonrası FETÖ mücadelesinin önemli ismiydi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptığı dönemde başta FETÖ olmak üzere terör davalarında dik duran bir hâkimdi.

Hiçbir zaman zengin ya da yoksul ayrımı yapmadı.

Adalet terazisini parası çok olandan yana kullanmadı.

Kanunların gösterdiği yoldan hiç sapmadı.

Önemli davalarda cesur kararlar verdi.

Ülkesine ve bayrağına bağlı bir yargıçtır Nurullah Bodur...

Adana'da iz bırakan bir Yörük evladıdır...

Hukuk alanındaki deneyimiyle öne çıkan Bodur'un yeni görevi YSK'da da başarılı olacaktır.

***

FETÖ ile verdiği amansız mücadelenin yakın tanığıyım.Peki kimdir bu Nurullah Bodur?Bu coğrafyanın tapusunu alan, kültürünü mayalayan ve zor zamanlarda öne çıkan tarihi, tasavvufi adamlardan biridir o...Hâkim Nurullah, Tarsus'un Ardıçlı köyünde doğdu.İlkokulu Ardıçlı'da, ortaokulu Gülek beldesinde okuduktan sonra Tarsus Endüstri Meslek Lisesi, sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.Rahmetli babası Fikri Bey, tarım ve hayvancılıkla uğraşırdı.O da okumayı askerde öğrenen Anadolu irfanına sahip biriydi.Bodur mesleğe Ankara'da hâkim olarak başladı.Tokat'tan Şırnak'a, Gaziantep'ten Antalya'ya kadar geniş bir coğrafyada görev yaptı...FETÖ başkaldırmaya hazırlandığı yıllarda Bitlis Ağır Ceza Reisliği dönemindena getirildi.Sonra teröre bakan Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne atandı.2016'daki hain darbe girişiminden sonra kurulan Adana 11. Ağır Ceza'da FETÖ davası başta olmak üzere çok sayıda davayı karara bağladı.

***

FETÖ davalarında verdiği kararlar kriptoları rahatsız etti.Ranta da yol vermeyince kumpaslar başladı.Kayseri'ye düz hâkim olarak sürgün edildi.Ama itirazı üzerine tezgâh bozuldu.Mersin görevi sırasında 7. Ağır Ceza Başkanı olarak darbe girişimi davası gibi birçok dosyayı karara bağladı.Üç yıl Adana BAM'da görev yaptıktan sonra Yargıtay'a seçildi.Yargıtay 10 Ceza Dairesi'nde görevli iken Yüksek Seçim Kurulu üyeliğindeki Yargıtay kontenjanına aday oldu...Milli ve manevi değerlere bağlı, vatani ve milleti önceleyen tüm kesimlerden yüksek oranda destek alarak YSK'ya seçildi.Velhasıl Bodur, adam gibi adamdır. Nokta!