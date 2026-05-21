ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'nin ağır topu Veli Ağbaba, peş peşe gelen rüşvet iddialarıyla gündemin başköşesine oturdu.

Pimi Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan çekti.

Aday belirleme sürecinde Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon euro istediğini, parayı Ağbaba'nın akrabası Caner'e teslim ettiğini söyledi.

Bu itiraf üzerine Veli çılgına döndü.

Gökhan Böcek'in bu ifadesi sonrası Caner gözaltına alındı.

İşe bakın, Meclis'te poşette para bulunur, muhatap Veli...

Araçla para taşınır, mesajlarda "al-ver" işleri yakalanır, adres yine Veli çıkar.

Ağbaba CHP'li belediyelerde köylüsüne, akrabası ve yakınlarına ihale organizasyonlarıyla da bilinir!

Bir işaret fişeği de Adana'dan atalım bakalım ne olur?

***

Veli, kurnaz bir esnaftır.Kimden ne alacağını iyi bilir.Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Zeydan Karalar'a,diye tembihte bulunur!Zeydan Efendi de Veli'nin tembihini emir sayar.Veli'nin adamı İlyas Tuncel'i Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli ile Yol Yapım Daire Başkanı İbrahim Karaoğlu'na teslim eder.Ondan sonra İlyas Efendi'nin iki fabrikası olur...İş bitirme belgesi yetersiz olan Tuncel'e ortak bile bulurlar!Tuncel de her ihalesine yeni bir ortakla girer.Nasılsa arkasını köylüsü Veli Ağbaba'ya yaslamıştır.Tuncel sırt çantasıyla geldiği Adana'da köşenin köşesi oldu.Türkan Eşli ile İbrahim Karaoğlu onun için ihale seferberliğine bile çıktı.35 metre eninde, 10 kilometre uzunluğunda bulvar işi İlyas'a...105 milyon maliyeti olan ihale işini İlyas 57 milyon 520 bin liralık teklifle aldı.İşi güya 180 günde bitirecekti.Ama 380 gün geçti hâlâ bitiremedi.Adana halkı neden trafik çilesi çekiyor anlasın.

***

Belediye Tuncel'i kurtarmak için dışarıdan kiraladığı iş makinelerini bile adama verdi.

Yeşil Bulvar'da yürüyüş yolu ve istinat duvarı yapılacak.

56 milyon liralık işin teslim adresi yine oydu.

2022'deki kavşak düzenlemesi de ona verildi.

Velhasıl Tuncel milyonluk işlerin hep adresi oldu...

Zeydan'ın adamları "bisiklet yolu" için de hep Ağbaba'nın köylüsünü tercih etti.

Kısacası "saha işleri" adıyla ihale edilen her iş Tuncel'in oldu.

Bitti mi?

Biter mi hiç; ASKİ'ye şantiye binası lazım, iş hâliyle onun.

Hatta binaların tadilatı bile ona verildi..

Cadde ve bulvarlarda yapılacak yürüyüş yolu da İlyas'ın.

Ağbaba kontenjanından Büyükşehir'e dalan İlyas Tuncel'in bu sayede Organize Sanayi'de kilit parke ve beton boru üreten iki fabrikası oldu.

Nasılsa devlet malı deniz, yemeyen de...

İlyas kilit taşları ile beton boruları belediye için üretiyor.

Zeydan Karalar, oğlu Mert, Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli ve Yol Yapım Daire Başkanı İbrahim Karaoğlu, Ağbaba'nın adamına iş yağdırıyor.

Nasılsa İlyas kazandıkça onlar da kazanıyor.

Peki Veli'nin bu işlerden kazancı yok mu?

Ağbaba boşa kürek çeker mi hiç!

***



AĞIREL MURAT

Bay Murat Ağırel, Rasim Ozan'ın arabalarını yazmış.

Murat Efendi başını az kaldır da bir de Ali Mahir Başarır'ın yüz milyonluk garajına bak!

Ama hepsinden önce dünün fukarası, bugünün milyarderi CHP'li Zeydan Karalar ve oğullarına bak!

Onlara niye bakmazsın Bay Murat?

Çünkü senin yoldaşların değil mi?

Kırdıkları ceviz sayısı kırk değil bini geçti!

Dürüst gazetecisin ya hatırlatayım dedim.