ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu sahalara sert döndü...

CHP'de yankılanan, kulisleri sallayan sözleri gündem oldu.

"Dış güçlerden medet umanlar, icazet alanlar, rüşvet yiyenler, yetim hakkına el uzatanlar..." dedi.

Sözlerinin kimi hedef aldığı tartışmaları Ankara'nın gündemine oturdu.

Özkan Yalım'ın otelinde yaşanan âlemlerle ilgili kasetler Özgür Özel'i nasıl etkileyecek?

Silivri'den Özel'in iplerini elinde tutan eski STV yorumcusu Ekrem İmamoğlu ile FETÖ'ye okul yapan babası Hasan hakkında FETÖ soruşturması açılacak mı?

Hesaplaşmaların meydanlara taşınacağı belli oldu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması üzerine herkes soruyor:

Acaba kim hangi dosyadan korkuyor?

Kim hangi iddianın ifşa edilmesinden endişe duyuyor?

Telaşa kapılanların uğultusu kulakları doldurdu.

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CHP'nin son yıllardaki hâli tarihi bir konağa benzedi.Dışarıdan bakınca görkemli...Ama içeride miras yüzünden akrabaların kavgası var.Kurultay bitti denildi.Görünen o ki asıl kavga şimdi başlıyor.Ortada para trafiğine ilişkin ağır iddialar var.Kurultay süreci ve sonrasıyla ilgili dağıtılan paralar MASAK'a takıldı, delegelerin yakınlarıyla ilgili SGK incelemesi başlatıldı.Kıbrıs bağlantılı 143 ayrı firma üzerinden, CHP ve onun eliyle muhalif medya ve kuruluşlarına akıtılan milyonlar var.Acaba bu paralar FETÖ bağlantılı yapıların parası mı?Köylere kadar dağıtılan paraların kaynağı nedir?Hangi ülkeler, hangi odaklar bu süreci finanse ediyor?Türkiye'de yeni bir vesayet düzeni kurulmak istendiği açık.FETÖ 15 Temmuz'da Reis'i yıkıp Türkiye'yi işgal edemedi.Ama ülkenin yüz yıllık partisini ele geçirdi.Şimdi CHP üzerinden ülkeyi dizayn etmek istiyorlar.Kulislerde konuşulan finans bağlantıları var.Yıllardır cevap bekleyen sorular var.Kim kimi destekledi?Kim kimin önünü açtı?Kim hangi hesabın sahibiydi?Ve en önemlisi...Özgür Özel ile ilgili FETÖ'cü söylemleri gerçek mi değil mi?..FETÖ meselesi Türkiye'nin önünden hiç gitmedi.15 Temmuz'da tankla yapamadığını başka yollarla yapmaya çalışan hain yapıların varlığı hâlâ zihinleri meşgul ediyor.Bu yüzden ortaya atılan her iddia dikkat çekiyor.Her açıklama yeni bir tartışma başlatıyor.Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerin zafer sarhoşu.Hırsızlık yaptıktan sonra şampiyonluk turu atmaya kalkarsanız, başınıza skor tabelası düşer ama.Siyasetin acımasız kuralıdır bu.Dün alkışlananlar, bugün sorgulanabilir.Dün kahraman ilan edilenler, yarın savunma yapar.Çünkü devlet uyumaz, uyur gibi görünür...Allah milleti bunların şerrinden korudu...Bunlar eğer biraz sabırlı olsaydı, çalmayıp hizmet etselerdi şimdi FETÖ, Türkiye'yi işgal etmiş olacaktı.

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Vatandaşın derdi geçim ve savaş.Bunlar ise birbirini yemenin kavgasında.Görünen o ki CHP içinde daha çok kavga çıkacak.Daha çok açıklama yapılacak.Daha çok eski dostlar birbirini yiyecek.Siyasette en sert kavgalar düşmanlar arasında değil, aynı masada oturanlar arasında yaşanır.CHP'de bugün yaşananlar da budur.Perde açıldı.Oyuncular yerlerini aldı.Şimdi herkes aynı şeyi merak ediyor:Bu hesaplaşmanın sonunda kim ayakta kalacak?