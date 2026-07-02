ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana'da herkesin dilinde aynı soru var:

"Bu şehrin parası nereye gidiyor?" Sahi nereye gidiyor bu paralar?

Çünkü ortada garip bir tablo var.

Bütçe büyüyor.

Vergiler toplanıyor.

Kasaya milyonlar giriyor.

Ama vatandaş hâlâ bozuk yollar, altyapı ve çileye dönen trafikle uğraşıyor.

Demek ki ortada büyük bir kaçak var.

Millet hizmet bekliyor, adrese teslim ihaleler buna engel.

Eser görmek isteyen çok, para yandaşa gittiği için ortada eser meser yok!

Adanalı saf değildir.

Kimin hizmet ettiğini, kimin dolaplar çevirdiğini anlar...

Belediye de kimsenin babasının çiftliği değildir.

Milletin alın teriyle oluşan bütçe, ona buna bırakılacak bir ganimet değildir.

Ortaya atılan iddialar da hiç küçümsenecek gibi.

O yüzden yapılacak iş bellidir.

Kimse alınmasın, gücenmesin.

İhaleler, harcamalar ve tüm işlemler denetime açılmalı.

Ortada bir usulsüzlük yoksa mesele yok...

Ama varsa...

O zaman milletin kör kuruşunun hesabı sorulur.

Çünkü bu şehir sahipsiz değil.

Millet günü gelir sandıkta konuşur.

Hukuk günü gelince dosyalar konuşur.

Kimse milletin vicdanından büyük değildir.

***

Zeydan Karalar'ın malum şahıslarla kurduğu düzen sır değil.

Kamu kaynaklarıyla kimlerin ihya edildiği ortada...

Anlaşılan Zeydan Efendi, belediyeyi hizmet makamı değil, eşe dosta kıyak merkezi yapmış.

Listemizde hem bu düzene zemin hazırlayan bürokratlar var hem de bu düzen sayesinde servetine servet katan kalantorlar.

Halka hizmet mi?

O galiba belediyenin kayıp eşya bürosunda unutuldu.

Yoksa insan koskoca şehri sivrisineğe terk etmez, vatandaşı da elinde terlikle sinek avcısı yapmazdı.

***



LEVENT KASAR

Ciddi şekilde soruşturulması gereken biridir.

Kasar Ticaret, NEWKAR ve LEKA şirketleri Büyükşehir'in kasasına adeta turbo motorlu hortum bağladı.

Belediyenin milyonlarını "iş" tezgâhıyla götürüyor.

Silifke Belediye Başkanı, konser işinden tutuklandı.

Adana Belediyesi'nin festival ve konser işlerini organize edenlere niye hesap sorulmuyor?

Sahneye sanatçı yerine valizler dolusu paralar çıkıyor...

İşin içinde nota mı yoksa banknot mu var; yetkililer ortaya çıkarsın.



İLYAS TUNCEL

Rüşvetçi Veli Ağbaba'nın köylüsü...

Zeydan Karalar belediye imkânlarını ona tahsis etti.

Düne kadar kuruşu olmayan İlyas Efendi'nin, Zeydan abisi sayesinde iki fabrikası oldu.

Bazıları bir ömür çalışır, bakkal dükkânı açamaz.

Kimileri de İlyas Efendi gibi fabrikatör olur.

Hak mıdır bu?

Rüşvetçi Veli'nin köylüsü 800 milyonluk adam oldu.



YUSUF YILDIZ

Büyükşehir'i dört koldan kuşatan isimdir.

Adam Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında Zeydan Karalar ile birlikte yargılanıyor.

Herif bir zamanlar park bahçelerde çim biçer, arazözle sulama yapardı.

O da Karalar sayesinde altgeçitten üstgeçide, yoldan bulvara kadar hemen her işin müteahhidi oldu.

CHP'nin KOZA TV'si de bu yapıdan çıktı.



AHMET KUTLUK

Bu adam Zeydan Karalar'dan önce karayollarında memurdu.

Sonra nasıl olduysa oldu...

Bir anda müteahhitler ligine yükseldi.

Neyse...

Belediye, Yusuf Yıldız'a 108 milyon liralık yeni bir ihale daha verdi.

Bu ihaleden de pis kokular yükselmeye başladı.

Bir tarafta rüşvet suçlamaları...

Diğer tarafta ihaleye fesat karıştırma iddiaları...

Hangi tarafa bakacağımızı şaşırdık vallahi...