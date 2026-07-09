ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana'nın yolları ile trafiği vatandaşı bezdirdi.

Kimi kürekle mahallesindeki çukuru kapatıyor...

Kimi de rezillik görünmesin diye çukura halı seriyor.

Sosyal medya Adana yolları ile ilgili mizah haberlerle dolu.

Vatandaş isyanlarda!

Ama kimin umurunda!

Yolların bozukluğu ile sivrisinek meselesini neredeyse hükümete yükleyecekler.

Öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ki...

Sorunlar, Zeydan Karalar görevden alınınca başlamış gibi.

Sanki görevde olsaymış Adanalı cennette yaşayacakmış!

Halbuki bütün bunların tek sorumlusu Zeydan Karalar'dır.

Satın alınan kimi gazetecilere göre ise Zeydan Karalar ülkenin en dürüst siyasetçisi!

İster istemez soruyor insan...

Bu kadar övdüğünüz kişinin kamu kaynaklarını kullanma şekli ile belediyede kurduğu rant düzeni ve servetindeki dikkat çeken artışa niye bakmazsınız?

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Başkan olmadan icralık olan Karalar bugün nasıl dört fabrika sahibi oldu?Araştırsanıza...Oturduğu 200 milyonluk villayı sorgulayın hele.Seyhan Belediye Başkanlığı ile başlayan mal varlığındaki artışı mercek altına alın.Bu büyük servet sizde nasıl soru işareti oluşturmaz?Zeydan Aka için önemli olan Adana'ya hizmet değil paradır.Tabii cukkayı cebe indiren gazeteci tayfası da bozuk yollar ile sivrisineklerle ilgilenmez ki.Vatandaşın yollarda çektiği çile kimin umurunda?Adana bugün hemsuzluktan hem deiddialarından bunalmış durumda.

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Asfalt işinde adam önceliği yakın çevresine vermiş.Adana Büyükşehir Belediyesi son iki ayda 700 milyon liralık asfalt ihalesi yaptı.Peki bu asfalt nereye döküldü?Hangi mahallelere?Hangi caddelere?Ve hangi ihtiyaca göre döküldü bu asfalt?Daha önce Adana'ya 3.5 milyon ton asfalt döktüğünü billboardlara astığı afişlerle duyurmuştu.O kadar asfaltla birinci sınıf 2 bin 600 kilometre yol yapılırdı.Yollar hâlâ bozuksa demek ki üfürmüş Zeydan Efendi.Ama adam asfaltta bile torpili ihmal etmemiş.Önceliği vatandaşa değil yakınlarına ve dünürüne vermiş.Çarpıcı örnek ise dünüre giden yoldur.İddialara göre Zeydan Karalar'ın dünürü M.B.'nin sahibi olduğu MESTAŞ Metal'in faaliyet gösterdiği bölgelere birinci sınıf asfalt çalışmaları yapılmış.Seyhan'ın verimli tarım arazileri de imar değişikliğiyle MESTAŞ Metal'in yaptığı sanayi sitelerine açılmış.Kendine ait ATEKS Mühendislik ve Tekstil de bu bölgedeymiş.Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi...YETSAN...Buraların yolları belli kişi ve şirketlere kolaylık için yapıldı.Hatta Karalar'ın doğup büyüdüğü mahallede katılacağı bir program için bile sokak baştan sona yeniledi.Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan kürsüden şunları söyledi:

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Asfalta harcanan yüz milyonlar milletin parasıdır.Vatandaşın vergisidir.O nedenle devletin denetim organları asfaltın nereye döküldüğünü tek tek incelemelidir.Kimlerin fabrikasına...Kimlerin özel işletmesine...Kimlerin okuluna...Kimlerin villasına...Kimlerin çiftliğine...Kimlerin yayla evine...Kimlerin yazlığına giden yollar öncelikli asfaltlandı?Hepsi ortaya çıkarılmalıdır.Zeydan Karalar,diyerek şehrin dört bir yanını afişlerle donatmıştı.3.5 milyon ton asfalt meselesi de araştırılmalıdır.Eğer doğruysa Adana'nın yolları neden hâlâ delik deşik?