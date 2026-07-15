ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Hatay'ı görmeyen konuşuyor...

Gören de susarak etrafa bakıyor.

Çünkü insan bazen kelime bulamıyor.

6 Şubat, sadece binaları yıkmadı.

Ocakları söndürdü.

Hayalleri enkaza gömdü.

Koca bir şehrin üstüne tarifsiz bir acı bıraktı.

Ama bir şeyi yıkamadı...

Bu milletin ayağa kalkma inadını!

Bugün Hatay sokaklarında dolaşın...

Enkazın yerini vinçler almış.

Sessizliğin yerini de iş makinelerinin sesi sarmış...

Umutsuzluğun yerini ise yeniden başlama azmi...

Kulakların çınlasın Lütfü Savaş...

Başkanlık nasıl yapılır bak da Mehmet Öntürk'ten öğren!

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Demek ki oluyormuş!Yeter ki işbilen işbaşında olsun.Hatay Valisiile Büyükşehir Belediye Başkanıikilisi laf değil hizmet üretiyor.Birinin elinde devletin gücü...Diğerinin elinde belediyenin imkânı...İkisini de Hatay için kullandılar. CHP 'nin rüşvetçi başkanlarına kapak olsun.Depremin ilk günlerini unutmadık.O gün herkesin imtihanı vardı.Kiminin vicdanı sınıfı geçti...Kimininki sınıfta kaldı.Dönemin Belediye Başkanı Lütfü Savaş eleştirilerin odağındaydı.CHP'li Hüseyin Ata Kaşgöz, oğlunun cenazesinin defin sürecinde Savaş'ın arazi olduğunu söyledi.

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İddiaya göre Lütfü Bey depremin ilk günü hasar gören kardeşinin evindeki içi kıymetli para ve madenlerle dolu çantalarını kurtarmakla meşguldü.İnsan bazen makamıyla değil...Zor günde sergilediği tavırlarla hatırlanır.Bugün ise Hatay'da bambaşka bir tablo var.Başkan Mehmet Öntürk ve vali Mustafa Masatlı el ele şehri inşa ediyor.Yollar yapılıyor.Mehmet Başkan altyapıyı yeniliyor.İçme suyu hatlarını döşüyor.Yeni konutlar yükseliyor.Şantiyeler de vinçler ve kamyonlar da durmuyor.Çünkü Hatay beklemiyor.Eksik var mı?Elbette var.

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Böylesine büyük bir felaketin ardından hiçbir şehir sihirli değnekle ayağa kalkamaz!Hatay sıradan bir şehir değildir.Medeniyetlerin buluştuğu yerdir.Her sokağı tarih...Her taşı hatıradır.Burada yapılan her bina beton değildir.Bir çocuğun geleceğidir.Bir annenin duasıdır.Bir babanın yeniden hayata tutunmasıdır.Yükselen her vinçdiyen Başkan Erdoğan'ın eseridir.Depremde 11 yakınını kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısıın yaptıklarını es geçemem.Bu değerli insanı özel olarak yazacağım.Vali Mustafa Masatlı ile Başkan Mehmet Öntürk'ün ortaya koyduğu gayret sıradan bir mesai değildir.

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Öntürk'ten, yaptıklarının özetini istedim.Bendedim.O üç PDF dosyası gönderdi!Yani Hatay'a yapılan hizmetler dosyalara sığmadı.Sayfaları çevirdikçe binlerce kilometre yol...Yine kilometrelerce içme suyu ve atık su hatları...Kreşler...Çok amaçlı salonlar...Halı sahalar...Kafeteryalar...Katı atıklardan 47 bin 800 MWh elektrik üretimi...Hassa, Erzin ve Kumlu'da toplam 80 MW kapasiteli Güneş Enerji Santralleri de yolda.Başkan Öntürk, belediyeyi yaklaşık 406 milyon 682 bin dolar borçla devralmış.Bütçenin yüzde 75'i zaten personel maaşlarına gidiyor.Başkan kimseyi işten çıkarmadan hizmete devam ediyor.Sosyal medya paylaşımı asfalt dökmüyor demek!Demek ki bahaneler de çukuru kapatmıyor..Vatandaş musluğundan akan suya bakıyor.Yürüdüğü yola bakıyor.Siyasetin en sert hakemi ne sosyal medya ne televizyondur.Sandığa giden yolu, yapılan hizmetler döşer.