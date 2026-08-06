ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ASKİ, Adana'yı yedi bitirdi...

ASKİ'yi yönetenlerin mal varlıkları tez incelenmeli...

Milletin parasını kim yiyor tespit edilmeli...

ASKİ 12 Ağustos'ta 2026/1270249 ihale kayıt numarasıyla Kozan içme suyu şebeke değişimi diye bir ihaleye çıkmış... Maliyeti 1.5 milyar liraya yakın....

Savcılar buna da iyi bakmalı...

İşin devamını sonra yazacağım...

Neyse...

Biz gelelim büyük vurgun yapılan asfalt işine...

3.5 milyon ton asfalt döktüğünü astığı afişlerle yedi düvele ilan eden Zeydan Karalar, yollar niye delik deşik anlat hele...

Asfalt siyahtır.

Ama hesabı karanlık olabiliyor.

Yol yapılır.

Vatandaş sadece üstünden geçer.

Altında ne olduğuna bakmaz ki.

Meselenin püf noktası burasıdır işte.

Puştluk görünmeyen yerdedir.

En büyük oyun bazen gözün önünde oynanır.

Kâğıtta 100 ton.

Sahada kaç ton acaba?

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Çünkü asfalt sadece taş değildir.Bitüm değildir.Kamu parasıdır.En tehlikeli vurgun, görünen değil görünmeyendir.Asfaltın altına gömülen paradır.Soru budur.Kim ölçecek?Kim kontrol edecek?Kim hesap soracak?Asfaltın rengi aynı.Faturası farklı olabiliyor.Şartname başka.Uygulama başka.Kalınlık başka.Ödeme başka.Yol birkaç ayda bunun için bozuluyor.Çukur açılır.Yama başlar.Sonra yeniden ihale.Yeniden asfalt.Yeniden para.Vatandaşın cebinden çıkan.

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Soruşturmalar, Sayıştay bulguları ve yargıya taşınan bazı dosyalar, asfalt ihalelerinin istismar edildiğini gösteriyor.Bir yol için 10 bin ton asfalt döküldüğü yazılır.Gerçekte daha az dökülmüş olabilir..Asfaltın kalınlığı projede farklı, uygulamada farklı olabilir.Kullanılan malzemenin kalitesi şartnameden düşük olabilir.Nakliye mesafesi olduğundan fazla gösterilebilir.Aynı iş, farklı kalemler altında tekrar faturalandırılabilir.Yapılmayan bakım yapılmış gibi gösterilebilir.Çünkü asfalt gözle ölçülmez.Birkaç santimlik eksiklik, binlerce ton malzeme demektir.Binlerce ton eksiklik ise milyonlarca lira demektir.Asfalt işlerinde metraj kontrolü, laboratuvar analizleri, bağımsız denetim hayatidir.Sayıştay raporlarının önemi de burada ortaya çıkar.

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Adana, Türkiye'nin en kirli şehridir!gibi bir çapsız şehri köye döndürdü.Adana'da yol yok ama belediyede Yol Bakım ve Daire Başkanlığı var.Başında da İbrahim Karaoğlu isimli bir liyakatsiz bulunuyor!diye afişler asan Zeydan Efendi...Yüz milyonlar harcanmasına rağmen yollar delik deşik.Hasar görmeden gidilebilen yol yok!İnsanlar çukurlara halı seriyor...Kimi yoldaki çukura çiçek ekiyor.Güler misin ağlar mısın!2026 yılında asfalt için belediye ne kadar ödedi?İlk 7 ayda Adana Belediyesi asfalta 1 milyar lira ödemiş.İddia bu;ve oğluile bir sacayağı oluşturmuş...

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Yol Daire Başkanıileise işin bürokratik ayağını çözüyor.Asfalt yerine yollara siyah boya mı dökülüyor?Çünkü yollar delik deşik...Milyonları cebe indirenler belli ama.MSG Yol Yapı A.Ş. ile RAMA Asfalt iş ortaklığı.Abdülkadir Arık, Arık İnşaat, Ömeroğulları ortaklığı.Birde Emir Yıldız var...Karalar, bunlarla iş yapıyor.Ama bunların yaptığı yoldan araba gidemiyor.Devlet bu asfalt işinin üzerine gitmeli.Çünkü uyduruk asfalta ödenen 1 milyar var. Ama ortada asfalt yol yok.ailesinin,ilenin muhabbeti de irdelenmeli.Sosyal medyada iki paylaşım dikkatimi çekti.Biri Mehmet Gazioğlu'na ait.Diğeri Danyal Turgut Buldurgan'ın..diye hayıflandılar.