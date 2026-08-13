ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Şu ara olan bitene aklım şaşıyor...

Böyle siyaset mi olur?

Böyle gazetecilik de olmaz olsun...

Parayı basan gazeteci satın alıyor...

Parayı alanlar dansöze dönüyor.

Kıvırdıkça kıvırıyor...

Fondaş Ruşen Çakır, "Terörsüz TürkiyeSüreci"ni sabote etmek için PKK'lı Duran Kalkan ile Kandil'de görüştü.

Detay vermeye gerek yok.

Ruşen Efendi'nin maksadı belli.

Velhasıl her sabah ayrı bir garabete uyanıyoruz.

Dün şaşırdığımız şeylere bugün alıştırılıyoruz.

Memlekette en hızlı değişen şey hafızadır, gündem değil.

İlkeler lastik gibi oldu.

Mahallesine ve siyasi rengine göre çek çekebildiğin kadar.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi ele geçirmek için örgüt kurdu.

Sonra pavyon köşelerinde partiyi ele geçirdi...

Başına da kukla Özgür Özel'i geçirdi...

Asırlık CHP böyle bölündü.

Ortada delil var, belge de, tanık da!

Ama Bay Özel delili tartışmıyor, "Delil ne?" diye sormuyor...

***

Sokak, forma rengine bakarak hüküm veriyor.Adalet terazisi, kuyumcu terazisi gibi.Ama herkesi aynı gramla tartmıyor.i de kimse tartışmadı...Hakkında onlarca yazı yazmama rağmen.Yıllar sonra foyası meydana çıkınca mecbur kaldılar.Konu milletin deprem için yaptığı yardımdı.Peki ne yapıldı?İkiye bölünmedik mi?Tuhaflık da burada ya.Vicdanın rozeti, hukukun mahallesi olmaz ki.En tehlikeli şey yolsuzluk değil, yolsuzluğa alışmaktır.Adalet küçüldükçe güven biter.Güven bitince devlet de toplum da yara alır.

***

Haluk Levent, Adanalı ünlü bir müteahhidi de dolandırmış.

Kale Rezidans için çektiği reklam filmi karşılığında İstanbul'dan 3 değerli dükkân almış...

Adam, dükkânlar için AHBAP'ı kefil göstermiş.

Milyonlarca dolarlık tezgâhı böyle kurmuş.

O iş insanı, adının Haluk Levent ile anılmasını istemiyor.

Haluk Efendi, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer ile de iş tutmuş.

Bir başkası; konteyner işi yapan Ruhi Başhelvacı, ikrazatçı Kemal Muratoğlu'yla davalı iken Nejdet Kuy'la yolu kesişti...

Nejdet Kuy, depremzedeler için AHBAP'a konteyner yapacağını belirterek Başhelvacı'dan teklifi almış.

O teklifle Kuy ve Levent ikilisi AHBAP'a çökmüş.

Başhelvacı, "AHBAP, Nejdet Kuy'a 3400 tane konteyner işi verdi... Tabii kâğıt üzerindeki rakam böyle; adam 3 bin 400 konteyner değil 34 konteyner bile yapmamış, naylon faturayla parayı iç etmişler" dedi.

Kısacası her sabah yeni bir tuhaflığa uyanıyoruz.

Kıyamet kopması gereken olaylar sıradanlaştı.

Çünkü terazi bozuk.

Hâlâ hırsızlığa "siyasi operasyon" diyorlar.

Rüşvetin siyaseti mi olur lan?

Kumarbaz Haluk, deprem yardımlarıyla kumar oynuyor...

Yoldaş gazeteciler ise dansöz gibi kıvırıp duruyor.

***

VE ASFALT HIRSIZLARI...

Asfalttan hem götürüyorlar hem de uygun yapmıyorlar.

7 cm olacak yerler genelde 5 cm...

Onlara sorsak 14-15 cm döktüklerini söylerler...

1 ton asfalt yaklaşık yüzde 95 agrega, yüzde 5 bitümden oluşur. Bitümü az koyarsan asfalt dağılır...

Danışıklı dövüş böyle başlar...

Milyarlar da böyle cebe iner...

Büyükşehir Yol Müdürlüğü yetkililerinin ekonomik durumlarına bakılsa yapılanlar ortaya çıkar.

Başkan dâhil hepsi anormal zenginleşti.

Ömeroğulları'nın patronu Atıf Ölker ile Borsantaş Beton'un sahibi Şaban Yıldırım, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Kaplan ile çok samimiler, saatlerce odasından çıkmazlar.

Biraz kurcalansa yenilen halt meydana çıkar.

Döküldüğü iddia edilen asfalttan karot alınsa belediye nasıl soyuluyor anlaşılır.

Zeydan Karalar, 3.5 milyon ton asfalt dökmüştü...

Hani nerede bu asfalt?