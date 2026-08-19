ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Süleymancı Alihan Kuriş tutuklandı.

İmamoğlu gibi Zeydan Karalar da adamla işbirliği yaptı.

Zeydan'ın 400'e yakın Süleymancıyı işe aldığı iddiası var.

Zeydan Efendi, Süleymancılara ait Merkez, Akören, Kıcak ve Kökez'deki yurtlara sınırsız yardımda bulundu.

Başka yardımlar da yaptı tabii.

Aladağ denince yüreğim kanar.

Kuriş'i Aladağ'daki kız çocuklarının katili sayarım...

Süleymancılar yurdundaki yangında can veren körpecik çocukların feryadı hâlâ kulaklarımdadır.

İtfaiye su sıkar, yangın söner değil mi?

Ama Aladağ'daki yangın öyle olmadı.

Yıllar geçti o yangın hâlâ devam ediyor.

O yangın annelerin yüreğindedir.

29 Kasım 2016...

Alevlerin sardığı yurtta 11 kız çocuğu diri diri yandı.

Rakam yazarken utandım, FETÖ'nün yedeği utanmadı ama.

Çocukların her biri ayrı bir romandı.

Birinin saçını annesi örmüştü.

Birinin çantasını babası almıştı.

Biri doktor olacaktı, diğeri öğretmen.

Ateş çocukların hayallerinden hızlı davrandı ama.

Kilitli yangın merdiveni yüzünden ateşte kaldılar.

Suçlusu evinde kilo kilo altın, balya balya dolar ve euro çıkan Alihan Kuriş'tir.

Birlikte iş tutan İmamoğlu, Özel ve Zeydan Efendi'dir.

Alparslan Kuytul ile Alihan Kuriş, FETÖ'nün yedek kulübesidir.

Kuriş, BND'yi arkasına alınca dokunmazlar sandı!

Kuytul da öyle sanıyor olmalı.

Evden çıkan silahlar hayırdır lan...

Rahmetli Ömer Öngüt seneler önce yayınladığı kitabında "Süleymancıların dini imanı paradır. Onlar gaspçı ve dilencidirler" diye yazmıştı...

Daha fazlası kitabında var.

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Yangınla başladık onunla devam edelim.İşadamı Metin Güneş'in orman yangınlarıyla ilgili kıymetli bir önerisi var.Şirketlerin büyüklüğü cirolarıyla ölçülmez.Şirketin büyüklüğü, ülkeye ne kattığıyla anlaşılır.Biri fabrika yapar.Diğeri okul yaptırır.Kimi de elindeki yaygın ağı, doğayı korumak için kullanır.Ormanlarımızda yanan sadece ağaç değil.Bir ekosistem yanıyor.Bir kuşun yuvası yanıyor.Bir sincabın evi yanıyor.Çocukların gölgesinde oturacağı ağaçlar yanıyor.Doğaya bırakılacak en önemli miras fidandır.En büyük miras da yanmasını engellediğiniz ağaçtır.Metin Güneş, TURKA'nın 249 istasyonu ile yangınlar için kullanılabilecek bir model oluşturulabileceğini söylüyor.

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