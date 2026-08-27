ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bazıları yaptıkları işle birlikte kendilerini de büyütür.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel öyle biri değil.

Oğlu Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de.

Bunca büyük işe rağmen "Biz daha neyaptık ki?" mahcubiyetini yaşıyorlar.

"Yahu daha ne yapacaksınız?" YDÜ'yü gezerken etrafa baktım.

Bina...

Laboratuvar...

Hastane...

Müze...

Spor tesisleri...

Teknoloji merkezleri...

Daha ilerliyorsunuz, başka bir şey çıkıyor karşıma.

Dedim ki:

"Üniversite mi geziyoruz, şehirde tur mu atıyoruz?" 2.5 milyon metrekarelik koca bir alan...

143 ülkeden 18 bin öğrenci...

784 öğretim elemanı...

444 lisans ve lisansüstü program...

6 tane müze...

Yapay zekâ ve sağlık yatırımları...

Elektrikli otomobiller ve robotik futbol takımı...

Solunum cihazları, giyilebilir sağlık teknolojileri...

İnsansız hava ve deniz araçları...

Liste uzadıkça uzuyor yani.

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İrfan Suat Günsel'in hikâyesini dinliyorum.Adam hukuk okumuş.Yetmemiş, denizcilik okumuş.Akademik çalışmalar yapmış.Doçent ve profesör olmuş.dememiş.Üniversitenin eğitimi, teknolojisi, sağlığı ve otomotiv projelerinde sorumluluk üstlenmiş.Güneş enerjisiyle çalışan otomobiller geliştirilmiş.Robotik futbol takımı dünya şampiyonu olmuş.Üniversitenin müthiş bir hastanesi var.Emsalsiz Kıbrıs Araba Müzesi ziyaretçilere açılmış.İnovasyon merkezleri kurulmuş.İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor:Muhtemelen cevabı hazırdır:Hikâyenin en güzel tarafı, başarıların arkasındaki insan.

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Başarı başkadır, onu taşımak da maharet ister.Baba oğulda dikkatimi çeken şey bu oldu.Suat Bey büyük bir üniversite kurdu...Makamı değil, memleketi ve insanını düşündü hep.Yakın Doğu Üniversitesi'nin hikâyesi de buradadır.Üniversite dediğiniz sadece beton değildir.İnsan yetiştirme işidir.Bugün YDÜ'de 143 ülkeden binlerce genç eğitim görüyor. Afrika 'dan, Asya 'dan, Avrupa 'dan, Türk dünyasından gençler aynı kampüste eğitim görüyor.Gelecek için aynı heyecanı yaşıyorlar.

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Girne Üniversitesi de var.Günseller Kıbrıs'ın taşını toprağını eğitim yapmış!Türkiye bu iki üniversiteyi yakından tanımalı.Burada yalnızca üniversite kurulmadı.Bir ekosistem kuruldu.Eğitim var.Bilim var.Sağlık var.Teknoloji var.Sanat var.Spor var.Kültür var.150'den fazla klasik otomobil bulunan bir müze var.Öğrenci dersten çıkıp müzeye gidiyor, sonra laboratuvara uğruyor, akşam da sporunu yapıyor.Kısacası kampüsten çıkmadan dünyayı dolaşıyor!İrfan Suat Günsel çok ödüllü biri.Kalite, inovasyon, eğitim ödülleri ve uluslararası başarı... Forbes'unlistesinde o da var.OSTİM Teknik Üniversitesi ona fahri doktora vermiş.TSK Güçlendirme Vakfı da bir altın madalya.Gagavuzya'dan aldığı nişanlar da cabası.

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