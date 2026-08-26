ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Her yerde hemşericilik vardır.

Bu Trabzonlularda daha çoktur.

Çünkü;

Trabzonluyu memleketinden çıkarırsın ama memleketi Trabzonlunun içinden çıkaramazsın...

Trabzonspor sevdası da aynıdır.

Oflu gurbete çıkarken valizine önce memleket hasretini koyar.

Trabzonlunun en ağır yüküdür hasret...

Trabzon'dan uzaklaştıkça Trabzon'a daha çok yaklaşırız...

Hele bir de karşısına hemşerisi çıktı mı...

Yandı gülüm keten helva!

Daha adamın adını sormadan:

"Ula sen nerelisin?" "Of." Bitti...

Bazen bu iş akrabalık derecesine kadar gider.

"Hangi köydensin?" Hiç tanımadığı adam, beş dakikada akraba olur.

***

Trabzonluların hemşerilik duygusu yüksektir.Gurbette insan memleketini daha çok sever, toprağının kıymetini uzaklaşınca daha iyi anlar.Kemençe sesi duyunca, memleket havası der kulak diker.Birisidiye seslenince, dönüp bakar...Çünkü oda memleket vardır.Bizim hemşericiliğimiz biraz da budur.Birbirini tanımadan sahiplenmek...Birbirini görmeden kollamak...Bizimkilerin gurbette birbirine tutunmasının altında biraz memleket sevdası, biraz Karadeniz inadı, biraz daduygusu vardır.Hemşerimizi yalnız bırakmayız.Düğününde, cenazesinde yanında oluruz.SABAH ANKARA 'yı kurup yayına soktuğumuz günler.2004'ün sonları...İbrahim Ethem Kuriş, Kasım 2010'da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu... O yıllar FETÖ'nün yargı, emniyet ve istihbaratı kullanarak büyük kumpaslara başladığı yıl." tezgâhıyla örgütün agresiflikler yılı.İbrahim Ethem Kuriş de Ankara Başsavcısı.Hemşeriyiz ya; görelim, birdiyelim dedik.Haber Müdürüm Temel Eren ile birlikte ona gittik.Yüzünü soğuk gördüm.Ağaçsevenli sıcak ve misafirperverdir.Hem Oflu, Ofluyu görünce sadece insan görmez.Yeşil yamaçları, Karadeniz'in hırçın dalgaları ile yağmur altında koşturan çocukluğunu görür.Başsavcı İbrahim Ethem adeta körleşti.

***

Önce İyi Parti, sonra CHP'ye geçen Adnan Beker'i ben MHP Pursaklar belediye başkan adayı iken tanıdım.

Ankara Emniyet Müdürü "Zeki Çatalkaya" da muhabirim Yüksel'e "Kemal Muratoğlu" isimli şahsın, faizle para verdiği insanların mallarına çöktüğünü söyledi.

SABAH Ankara'da bu olayı yazdım.

Muratoğlu'nun yediği naneleri ifşa ettim...

Gözaltına alındı, sonra da ortağı olan Adnan Beker'i polis gözaltına aldı...

Beker'in avukatı gece yarısı aradı, "Abi polis seni de çete üyesiyaptı" dedi.

"Ne alaka" dedikten sonra başsavcıyı aradım.

"Kem küm" edince tezgâhı onun kurduğunu anladım.

Başbakan Erdoğan ile ilgili yazılarım adamı delirtmiş meğer.

Biz yargılandık ve beraat ettik.

Başsavcı Kuriş haini hâlâ içeride.

"Hemşeri memlekettir" dedik yanına gittik.

Ne bileyim mankurtlardan biri olduğunu.

İbrahim Ethem Kuriş, Alihan ve Hilmi Tuna ile akrabadır.

Süleymancı Kurişler, FETÖ'nün yedek kulübesidir.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim de boş değildir.

***



ZEYDAN KARALAR

Aziz İhsan Aktaş davası nihayet bitti.

Ve her şey dediğimiz gibi oldu.

Sinyalci Zeydan Karalar ceza almaktan kurtulamadı.

Karar günü etrafına gülücükler saçmıştı.

Hem beraat hem göreve iade bekledi.

Ama bıldır yediği hurmalar acayip tırmaladı.

İşbirlikçisi Yusuf Yıldız da ceza aldı.

Asıl tezgâh Büyükşehir'de ama.

O ve oğlu Mert ile ilgili dosyalar arkalarından gelir artık...

Fezlekede Mert'in adı var ama kendisi yok.

Savcı "Niye?" diye sormaz mı şimdi?