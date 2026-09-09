ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zeydan Karalar yola çıktıklarını yolda değiştiren biri.

ASKİ'nin yarım milyarlık araç kiralama ihalesini de yönlendirdiği ve Avrasya Katı Atık firmasının ihaleyi aldığı belirtiliyor.

Rakam dudak uçuklatan cinsten.

456 milyon 249 bin 112 lira 32 kuruş!

Yanlış okumadınız.

Neredeyse yarım milyar!

Bu paraya belediye ciddi bir araç filosu kurabilirdi…

Neden satın almak yerine kiralama tercih edilmiş.

Adanalı bunu soruyor…

Çünkü araçlar satın alınırsa her yıl büyük ihaleler olmaz.

Vurgun "kiralama" yöntemiyle yapılıyor.

Üç kısımlık ihaleyi ise Avrasya Atık almış.

Birinci kısım: 116 milyon 705 bin 921 lira.

İkinci kısım: 122 milyon 370 bin 494 lira.

Üçüncü kısım: 10 milyon 719 bin 667 lira 92 kuruş.

Yaklaşık 300 milyon liralık iş Avrasya'ya gitmiş.

Firma İstanbul Bayrampaşa'dan.

Peki Adana bağlantısı?

İşte burası daha da ilginç.

Karalar ailesinin müteahhidi olduğu iddia edilen Yusuf Yıldız ismi dillerde.

***

Acaba Avrasya ile Yıldız arasında ilişki var mı?

Varsa nedir?

Bunu zaman gösterecek.

Biz de takip edeceğiz.

Çünkü ortada çerez parası yok.

300 milyon lira var!

Üstelik mesele yalnız ihale değil.

ASKİ araç kiralamaya büyük paralar ödüyor.

İyi de kardeşim…

Bu paraya araç satın alınmaz mıydı?

Araç belediyenin malı olsa fena mı olurdu?

Belki Adanalı daha düşük su faturası öderdi.

Ama kiralama seçilmiş.

Neden?

Asıl soru bu!

Bir tarafta yüz milyonlarca liralık ihaleler…

Diğer tarafta sinek, pislik, altyapı ve susuzluk şikâyetleri.

Sarıçam Deresi ortada.

Dervişler Mahallesi'nde vatandaşın çektiği çile de.

Halk sinekle, pislikle, mikropla uğraşıyor.

Bunlar ise kamu parasını ihale ayağına cebe indiriyor.

***

ASKİ Genel Müdürü Mansur Aladağ'ın emekli olacağı, yerine Zeydan'ın arkadaşı Emrah Kaplan'ın geleceği öne sürülüyor.

Borsantaş ve Ömeroğulları firmalarının patronları ise Kaplan'ın odasından çıkmıyormuş.

Bu firmalar ASKİ'ye mal satıyor.

O odada ne konuşuyorlar?

İhale mi?

İş mi?

Başka bir şey mi?

Kamuoyu cevap bekliyor.

Bir başka soru da Kozan içmesuyu ihalesi işi

ASKİ, 12 Ağustos 2026'da 2026/1270249 kayıt numarasıyla ihaleye çıktı.

İhale numarası var.

Ama ayrıntılar KİK'te görünmüyor.

Neden?

Adana bunu da soruyor.