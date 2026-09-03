ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana deprem bölgesi.

Hâlâ depremin yaraları sarılıyor.

Devlet yatay mimari diyor.

Rüşvetçi Zeydan Karalar ise yoğunluk artırıyor!

Devlet "az kat" diyor.

Zeydan Efendi "biraz daha kat" çıkılsın istiyor.

Devlet "güvenli şehir" diyor.

Karalar "biraz daha beton" istiyor.

Tezgahın adı ise "İmar revizyonu"!

Ne güzel isim değil mi?

Metrekare büyüdükçe İnşaat hakkı da büyüyor.

Zeydan ve ekibi tek vuruşlu büyük bir vurguna imza attı.

Adana'nın zaten yüzde doksanı kaçak yapılarla dolu.

Yolları ve altyapısıyla, sosyal donatılarıyla Adana'nın yaşanabilir olması meclis üyelerinin de umurunda değil.

Ama Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in umurunda olacak.

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Türkmenbaşı...Adana'nın gözbebeği.Gürselpaşa.Pınar.Fatih de...Şehrin en değerli yerleri buralar.Tam 440 hektar!Yani 4 milyon 440 bin metrekare!Yani küçük bir tarla değil...Devasa bir alan!Buradaki inşaat yoğunluğu Zeydan'ın kararıyla değişti.1.20'den 2'ye...Bazı alanlarda 2.40'a...Ne demek bu?Dönümüne 1.200 metrekare inşaat yapma hakkı varken...2 bin! Hatta 2 bin 400 metrekare inşaata çıkıyor!Bir kalem oynuyor.Metrekareler çoğalıyor.Haliyle rant değeri de yükseliyor.

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Yol var mı?Buradaki nüfusu kaldırabilecek mi?Okul bu yeni nüfusa yetecek mi?Sağlık tesisi?Park?Yeşil alan?Spor alanı?Otopark?Kanalizasyon?Hepsi hazır mı?Mesele bu!Çünkü bina dikmek kolay.Ama şehir kurmak zor!Adana'da imar bekleyen mahalleler var!Mesela Dağlıoğlu.Gülbahçesi.Şakirpaşa.Yeşilevler.Hürriyet ve Sümer...Vatandaş yıllardır sağlıklı bir çevre bekliyor.Üstelik riskli yapılar, gecekondular var.Altyapı sorunları sosyal donatı ihtiyacı var.Peki imar değişikliği nerede yapılıyor?Türkmenbaşı'nda!Çünkü büyük rant burada.İmar değişikliğinden kim kazanıyor?Karalar ve yakınları.Rantın büyüklüğü ise 250 milyar...Hey yavrum hey...

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Rakam çok büyük.Bay Zeydan çıkde.Adana'da plan değişiyor.Yoğunluk değişiyor.İnşaat hakkı değişiyor.Ticaret alanları değişiyor.Konut alanları değişiyor.Değişmeyen Adanalının derdi!Çünkü trafik aynı.Altyapı aynı.Betonun hakkını artıyor Bay Zeydan ve ekibi!İşte buna da" diyorlar.Depremden ders almadınız mı beyler?Deprem betonun tek başına şehir olmadığını öğretmedi mi?Yol lazım.Toplanma alanı lazım.Yeşil alan lazım.Altyapı lazım.Güvenli yapı lazım.Nefes alan şehir lazım.Şehir, müteahhidin hesap makinesi değildir.Şehir, vatandaşın evidir.Buradan açık bir çağrı yapıyorum.İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'ye...Adana Valisi Sayın Mustafa Yavuz'a...Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'e...Lütfen Türkmenbaşı'ndaki plan değişikliğini inceleyin.250 milyarlık rantın ortakları kimler bir bakın...Ve lütfen rantçıların kulaklarını çekin...Adanalı eski Adanalı değil artık.İmar planına bakıyor.Kimin kazandığını soruyor!Çünkü bazen bir kalem oynar...Şehrin kaderi değişir.Bazen de...Birilerinin serveti!

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