ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ASKİ'nin yarım milyarlık kiralık araç işinde aslan payı Avrasya Katı Atık'a gitti. ASKİ müdürü ise "O kadar da değil" dedi.

Ne kadar bay müdür?

Her şeyi yapıyorlar... Ama bir şeyi yapmıyorlar: Utanmıyorlar!

AK Partili Mustafa Tunç, 2.5 yılda belediye kasasından 100 milyar lira çıktığını, 2 milyar dolara tekabül eden parayla Adana'da neler yapıldığını sordu.

Cevap verebildiler mi?

Tabii ki "hayır"...

2 milyar dolar, şaka bir para değil.

Ortada hiçbir eser yok, milyar dolarlar kiralara gitti...

3.5 milyon ton asfalt yazılarıyla Adana'yı donatmışlardı...

Ama yollara serilen 10 kilo asfalt yok!

Kamu vicdanı sızlıyor, onlar oralı bile olmuyor.

Her şeyi yap, sonra da utanmadan "Ne var bunda?" de!

Vallahi pes doğrusu.

Peki Avrasya Katı Atık kimdir?

Zeydan Efendi ile yakınlığı nedir?

Eski araçlar neyin diyeti olarak kiralandı?

Kara kabukluyu açacağız tabii ama az sabır...

Şu sözlere de çok güldüm:

"2025-2026 arası 112 milyona 21 araç aldık, yeni dönemde 61 araç daha alınacak..." Yalanınızı sevsinler sizin...

Er meydanına kispetsiz çıkan müsterihler.

Karalar dönemi soygun dönemidir ve aynen devam ediyor...

Söyleyin bakalım ASKİ arazöz kirasına kaç yüz milyon ödedi?

O parayla ASKİ kaç arazöz alabilirdi?

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ASKİ personel servisi için de iki ihale açtı.19 Ocak'taki ihale tek teklifli bir tezgâhtı.19 milyon 652 bin 250 lirayane gitti.Aynı firmaya 10 Temmuz 2026'da bir ihale daha verildi.Bu kiralamaya da 47 milyon 422 bin 950 lira ödendi.Yani servis işine ASKİ 68 milyon lira verdi.İhaleye kim onay verdi tahmin edin bakalım...Ve 68 milyonla ASKİ'ye kaç araç alınırdı?Daha da önemli bir iddia var.ASKİ yöneticilerine ait araçların kiralanması gibi...ve yakınlarına ait kiralanan araç var mı?Sizi devekuşusunuz, deve!Başınızı kuma gömdünüz ama kıçınız açıkta.e ve'a gelmedim daha!

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Türkçesi hortumlamaktır!456 milyon liralık maliyeti hangi kafayla buldunuz?Ve 456 milyonluk işi 249 milyona nasıl verdiniz?ı çok sevdiğinizi biliyoruz.Firmayı da o getirmiş.Kimindir o firma?sahiplerini çok sever.Yıldız hem Mert, hem de ASKİ bürokratları için önemli biri.veda çok sever Yıldız'ı.Ama Emrah Parlak, Öner Aka ve Ümit Aygün yakında hop hop edecek.

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