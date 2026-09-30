ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu kampında, "Siyasetin ahlaklı olması lazım. Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun; aldığın maaş belli, nasıl oluyor bu işler? Bu olmaz!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Zeydan Karalar için de geçerli.

Adam 2014'te Seyhan Belediye Başkanı seçildi.

Seçim öncesi icralarla boğuşan, oturduğu ev dışında hiçbir malı mülkü olmayan, çocuklarının harçlığını bile eş dosttan isteyen biriydi.

5 yıl Seyhan, 7 yıl da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bu çulsuz, 12 yılda 4 fabrika ile sayısını kendisinin dahi bilmediği ev ve arazinin sahibi nasıl oldu?

Bugün oturduğu villanın değeri 200 milyon lira!

Oğlu Mert'inki de öyle...

Belediye başkanısın, aldığın maaş belli, kısa sürede köşeyi nasıl dönüyorsun?

Köşeyi nasıl döndüğü ceza gerekçesinde belli değil mi?

Yıllardır biz bunu köşemizde tek tek belgeliyoruz işte.

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Zeydan Bey rüşvetin kitabını yazmış!Seyhan'da aldığı rüşvetler yüzünden ceza aldı.Daha Büyükşehir'de yaptığı ihalelere bakılmadı bile.Ceza alınca başkanlık görevinden uzaklaştırıldı. 3 yıldan fazla bir süre siyaset yasağı aldı.Peki bundan ders çıkardı mı Zeydan Efendi?Aksine kaldığı yerden alavere dalavereye devam ediyor.Müteahhit kılıklı talan ekibiyle Adana'nın imkânlarını hortumlatmayızannediyor.Ve Adana Belediyesini hâlâ Zeydan ve ailesi yönetiyor.Oğulları Mert ve Volkan ihalelerde yine söz sahibi.Yusuf Yıldız ise Zeydan'ın karakutusu.Televizyon alınacak para Yusuf'tan...O uyanık da kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor.Karalar, Yusuf Yıldız'ın Regulus Peyzaj ve YSF Peyzaj şirketlerine kimi zaman tek başına, kimi zaman da ATANAZ'ın sahibi Ahmet Kutluk ortaklığıyla bugüne kadar 5 milyar liralık ihale kıyağı yaptı!Kılıçdaroğlu'nun kulakları çınlasın.

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Gelelim şu film festivaline...Altın Koza'nın kırmızı halısı serildi. Sonra ışıklar yandı. Sanatçılar sahneye çıktı. Ödüller verildi.Tartışma sahneye çıkarılanla ilgili.Adamın aldığı hapis cezası ortadayken sahnede konuşturuldu.Karalar, 24 Ağustos 2026'da görülen Aziz İhsan Aktaş davasındasuçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Karalar'a 3 yıl 1 ay 15 gün de hem memuriyet hem de siyaset yasağı verildi.Ama adam durmuyor ki... Cezanın üstünden bir ay geçmeden Altın Koza Film Festivali'nde sahneye çıktı ve Suna Selen'e Orhan Kemal Ödülü verdi.

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Yerel medya meseleyi manşetlerine taşıdı.Ali Pekmezci, Objektif A'da,diye sordu.Karalar'ın belediye etkinliklerinde hâlâgörüntüsü verdiği eleştirisini yaptı.Adana Medya Haber,başlığıyla törende olmasını eleştirdi.Bir belediye başkanı görevden uzaklaştırılmışsa...Hakkında mahkûmiyet kararı verilmişse...Memuriyetten yasaklama kararı da almışsa...Kamuya ait büyük bir kültür-sanat organizasyonunda neden yeniden protokolün ve sahnenin merkezine taşınır?Hadi kendi utanmaz biri... Ya belediyedekiler?Altın Koza sıradan bir gece değildir. Adana'nın marka etkinliklerinden biridir.Gecenin merkezindeve" var.Üstelik sanatın itibarı var.Bir tarafta yıllarını sinemaya vermiş sanatçılar...Diğer tarafta ağır bir mahkûmiyet alan eski başkanı...Ve aynı sahne. Aynı ışık.Aynı alkış. Aynı protokol.Sahne sanatçıların mıydı yoksa rüşvetten mahkûm olan Zeydan Karalar'ın vitrini miydi?