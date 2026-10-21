ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Çukurova Belediyesi, Özgür Özel ve Burhanettin Bulut'un kontrolündeydi. Orada ne olduysa birlikte yaptılar.

Aylarca 3.5 milyona yapılan çöp toplama işini Aziz İhsan Aktaş'a 17 milyona nasıl ve neden verildiğini sordum.

Burhanettin ve Özgür Efendi duymadı bile...

Cumhuriyet başsavcısı boşuna operasyon yapmadı yani... Devamı da gelir diyorum.

Neyse...

Zeydan Karalar'ın toplantılardaki şovları ilginçti.

Adam bazen külhanbeylik taslar, bazen de şaklabanlık yapardı.

Rüşvetten hapse atılınca Adanalı ondan kurtuldu.

Ama yerini de adamı Metin Sevtekin'e bıraktı.

Bu imar vurgununun aktörü de "jet ski"siyle sahnede.

Yağmur yağınca Adana göle dönüyor.

AK Partili Abdullah Avcı buna dikkat çekerken, "Yağmurda Adana'da yürümek mümkün değil. Yine jet ski mevsimi geldi. Mazgal temizliği yapılmıyor" dedi.

Bu söz üzerine CHP Meclis Başkan Vekili Metin Sevtekin de "Yazlıktaki jet skimi getireyim" diyerek dalga geçti.

***

Mecliste önemli bir sorun dile getiriliyor... Herif gırgır geçiyor.

Bu adamla ilgili çok iddia var.

Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki Gürselpaşa, Fatih ve Pınar mahallelerinde Adana tarihinin en büyük imar vurgununun onun önderliğinde yapıldığı iddia ediliyor.

Ama imar vurgununa karşı çıkan tek meclis üyesi de yok tabii. Adanalı bunun hesabını elbette sorar...

Karakutu Metin Sevtekin, Zeydan Karalar'ın imar dışında başka hangi talimatlarını yerine getirdi?

Jet skiden önce bize bunları anlatsın... Üstün hizmetleri karşılığında nasıl ihya edildiğini de.

O söylemese de kemençenin sesi çıkar yakında...

***



ASKİ'DEKİ AÇLAR

ASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Kaplan, frensiz kamyon gibi. Herif tam gaz gidiyor...

Bu gidişin sonu hiç de iyi görünmüyor.

Eski Genel Müdür Nesrin Vursavuş adama göz açtırmaz, Emrah Efendi'nin akçeli işlerine yol vermezdi.

Bu durum rüşvetçi Zeydan'ın işine gelmedi tabii.

Nesrin Hanım'ı hemen görevden aldı, yerine ASKİ'nin a'sını bilmeyen Mansur Aladağ' ı getirdi.

Aladağ, Zeydan'ın kandaşı Emrah'ın bir dediğini iki etmedi. Kaplan'ın diğer müdürlüklerin akçeli işlerini takip etmesine de göz yumdu...

***

Adam şimdi de Tuna Beton ve Karaoğlu'na ızgara temizliği adı altında 300-400 milyon hortumlatmanın peşinde...

ASKİ'nin elindeki 38 kanal açma makinesi, 25 vidanjör ve yüzlerce işçisine iş vermeyerek yapılacak hırsızlığı ihale yoluyla legal hâle getirmenin peşinde.

Herif kırmataşı Ömeroğulları'ndan aldı. Hem de katbekat fazlasını. Beton boruları BORSANTAŞ'tan aldı.

Kaçı ASKİ'ye teslim edildi bilen yok.

Izgara ve kanal temizlik işini de Vekil Türkan Eşli'nin yakını olan TUNA İnşaat'a verdi.

Mazgallar doğru dürüst temizlenmediği için şehri su bastı.

ASKİ'ye milyonluk faturalar kesildi ama...

TUNA Grup ile Karaoğlu firmasına yeni bir ihale için hazırlık yapılıyor. İhalenin tahmin bedeli tam 400 milyon...

Adamlar 4 hurda makine ve 2 hurda traktör milyonları götürecek...

Ömeroğulları, Borsantaş ve Tuna'nın patronları Kaplan'ın odasından bu yüzden mi çıkmıyor.

Zeydan'ın talimatı olmadan da bu işler yapılmaz ki.

ASKİ'ye de bir el atılmasının zamanı geldi geçiyor bile.

***



ASKİ'NİN YILLIK GELİRİ 11 MİLYAR

Neden Adana'da hizmet yok... Neden en ufak bir yağmurda Adana sele teslim oluyor?

Yasa gereği ASKİ, bütçesinin en az yüzde 50'sini yatırımlara ayırmak zorunda. Bu da yılda ortalama en az 5 milyar lira demek.

Peki; ASKİ ne yapıyor? Milletin parasını çarçur ediyor...

Haftaya bu olayı yazacağım.