ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Organize hırsızlığa Adana'dan başladılar.

Böylece Adana, milletin parasıyla köşe dönenlerin şehri oldu. Rantın ve rüşvetin hocası Zeydan Karalar'dır...

Aziz İhsan Aktaş'ı belediyelerle tanıştıran da odur.

Seyhan Belediye Başkanlığı sırasında tanıştılar.

Belediyenin çöp toplama işini Baki Nugay-Aziz İhsan Aktaş ortaklığına veren Zeydan Karalar'dı. Karalar'ı hapse attıran da Baki Nugay oldu. Yeraltına hayali çöp konteyneri gömerek milyarları çaldılar.

"Gömüldü" iddiasıyla parası ödenen konteyner sayısı 5 bin... Ama gerçekte gömülen 50 mi yoksa 100 mü bilen yok.

Belediye bu işe ne kadar para ödedi?

Neden işin bu tarafına bakılmadı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Zeydan ve oğlu Mert'in para trafiğine niye bakmıyor?

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Aziz İhsan Aktaş-Zeydan Karalar müthiş bir ikilidir.Bunlar birbirini gökte ararken yerde buldu.Herif ilk büyük ihaleyi Aktaş'ınşirketine verdi.Bilginay, 21-B ile park, bahçe ve araç kiralama işi aldı.İhale kayıt numarası:2020/14394.O zamanki bedeli ise: 3 milyon 985 bin 112 lira 38 kuruş.Sonra sahneye Yusuf Yıldız'ı çıkardılar.Aklınıza gelen her işi Yıldız'ın Barla ve YSF'sine verdiler.Aynı talan düzeni bugün de devam ediyor.Karalar'ın en keyif aldığı iş, araç bakım ve onarım işidir.Denetimi olmayan en kıyak hırsızlık şeklidir bu.Perde arkasında Aziz İhsan Aktaş vardı.Yusuf Yadoğlu'nu Karalar'a yönlendiren de oydu.Yıllardır otobüs tamiri yapan Harun Öcal'ı taca attılar.Devreye Hanzade, Beydağ ve YST firmaları girdi.Yıllardır bu saadet zinciri sürüp gidiyor.

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Belediyeden Yusuf Yadoğlu'na ait şirketlere ödenen para 8 milyar liradır.Halk TV'nin sahibiise tepedeki isimdir.Yadoğlu yalnız Adana'da değil, CHP'li her belediyede vardı.Bu işleri Adana'dan takip eden de Yusuf Yıldız'dı.Hem Aziz hem de Zeydan'ın güvenebileceği isimdi çünkü.Aziz İhsan milyarlık ihalelerinde tezgâhı kuruyor, adamlarının Zeydan'la yol yürümesini sağlıyordu.Bir de EN Bakım şirketi var.Halk TV soruşturmasında firari Fatih Yadoğlu'nun sahibi olduğu iddia edilen şirket budur.EN Bakım şirketi, Adana Belediyesi'ne her yıl yarım milyarlık yedek parça faturası keser.Sedat Gül'e ise ayrı bir parantez açacağız.Halk TV'nin sahibi firari Cafer Mahiroğlu da var tabii.Bu adam belediyelerden pasladığı işlerden pay alıyordu.Halk TV'deki odasında Aziz İhsan Aktaş, Yusuf Yadoğlu ve Özgür Karabat'ı boşuna ağırlamıyordu.Pazarlık burada yapılıyor, sonra da el sıkışılıyordu.

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Halk TV, Zeydan seviciliği boşuna yapmadı.İsmail Küçükkaya, rüşvetçiyi boşuna ekrana çıkarmadı.Adamın hapisten çıkar çıkmaz bile ilk canlı yayına çıktığı kanal Cafer'in Halk TV'si oldu.Zeydan Karalar rüşvetten, Aziz İhsan Aktaş, Yusuf Yadoğlu, Fatih Yadoğlu ve Yusuf Yıldız ise ihaleye fesat karıştırmaktan aynı dosyanın sanığı oldular.Hepsi ceza aldı.Şirketleri de ihale yasaklısı oldu.Ama en fazla cezayı Zeydan Karalar aldı.6 yıl 3 ay hapisle siyaset yasağı yedi.Buna rağmen Zeydan Efendi, Adana Belediyesi'nin ihalelerini organize etmeyi sürdürüyor...Bakalım nereye kadar sürecek bu?