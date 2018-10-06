Bir kitap dinle hayatın değişsin!

Görme engelli çocuklar, kendileri için seslendirilmiş çocuk kitaplarını dinlese nasıl olur? Bu iç aydınlatan projeyi hayata geçiren iki gençle, Itır Kozikoğlu ve Kaan Yücel’le konuştuk

- Şahane bir iş yapmışsınız. İlk fikir nasıl çıktı?

- Kaan Yücel: Birimiz edebiyat hocasından, sesindeki tonlama ve diksiyonunun seslendirmeye uygun olduğu iltifatını almıştı ve yıllardır okulun tiyatro kulübünde oyuncuydu. Diğerimiz ise kitap sevgisini başkalarıyla paylaşmak istiyordu. Sevdiğimiz şeyleri yaparak etrafımızdakilere yardım etmek ve toplumumuzda bir değişiklik yaratmak istedik. Eyüp İ.B.B. Sesli Kütüphane'nin yöneticisi Esra Korkmaz'la tanıştıktan sonra proje aklımızda şekillenmeye başladı. Böylece Enka Okulları Sesli Kütüphane bizim için doğal ve eğlenceli bir macera oluverdi.



- Genellikle şöyle oluyor: Akla bir proje geliyor, üstüne bol bol konuşuluyor, sonra o da diğerlerinin yanına rafa kalkıyor! Sizi ateşleyen ne oldu?

- Itır Kozikoğlu: Aslında bizim projeye olan motivasyonumuzun en büyük kaynağı etrafımızdaki insanların desteğiydi. Öncelikle Esra hanımın, okul müdürümüz Selcen Özkaya Seçil olmak üzere tüm ENKA Okulları'nın ve Türk edebiyatı öğretmenimiz Sezin Mavioğlu'nun yardımıyla, hayalimizin gerçekçi olduğuna inandık. Bu projeyi aklımızda gerçekçi bir amaç olarak koyduktan sonra motive olmak çok kolay oldu.



- İlk ne yaptınız?

- Kaan Yücel: Önce Eyüp'teki kütüphaneyi ziyaret ettik ve çok etkilendik. Ardından ilk yaptığımız şey fiyatlara bakmak oldu. Sonuç olarak, almak istediğimiz ses kayıt kabini ve kayıt cihazı çok pahalıydı. Sponsorlarla toplantılar yapmaya başladık. Projemizi anlatan sunumlar yaptık.



- Nasıl ilerlediniz?

- Itır Kozikoğlu: Küçük sınıflardan projeye dahil olacak takım arkadaşları bulduk ki projemiz sürdürülebilir olsun, biz mezun olduktan sonra da devam etsin. Sponsorlarla ve kitle fonlamasıyla (crowdfunding) yeterince parayı topladıktan sonra okulumuza ses yalıtımlı kabini ve seslendirme cihazını alabildik. Bundan sonra okulumuz öğrencilerine ve öğretmenlerine Sesli Kütüphane'yi tanıtan sunumlar yaptık. Okula posterler asarak 'Sesin Kitap Olsun' sloganıyla çağrıda bulunduk. Daha sonra gönüllü olmak isteyen öğrenci ve öğretmenlere eğitim verdik. Böylece kitap seslendirmeleri başladı. Bu yıl velileri de projeye dahil etmek istiyoruz. Ayrıca çocuk kitabı yazarlarına çağrıda bulunduk. Yazarlar okulumuza gelip kendi yazdıkları kitapları seslendiriyorlar. Böylece tüm Türkiye'deki görme engelli çocuklar kitapları yazarların sesinden dinlemiş olacaklar.



- Okula İ.B.B. Sesli Kütüphane'nin bir şubesini kurdunuz diyebilir miyiz özetle? Bunun kime ne faydası oldu/olacak?

- Kaan Yücel: Evet, diyebiliriz. Eyüp'teki İ.B.B. Sesli Kütüphane'de sekiz tane ses kayıt kabini ve cihazı var. Bu kabinlerde gönüllüler bu güne dek 5 bine yakın kitap kaydı yapmış. Fakat bunun sadece 150- 200 adedi çocuk kitabı. Enka'daki dokuzuncu kabinle çocuk kitabı sayısı artacak. Biliyorsunuz, kitap okuma alışkanlığı küçük yaşta gelişir. Görme engellilerin de kitap dinleme alışkanlığı çocukken gelişiyor. O yüzden çocuk kitaplarının seslendirilmesi çok önemli. Ayrıca bu kabinin Enka öğrencilerinin de kitap okuma alışkanlığını geliştireceğini düşünüyoruz. Görme engellilere yardım ederken kendileri de kitap okumuş olacaklar. Bu projenin başka liselere de örnek olmasını, başka okullarda da kabinler yapılıp daha çok kitabın seslendirilmesini hayal ediyoruz.



- Bu projeyle yurtdışından ödül de almışsınız, o nasıl oldu?

- Itır Kozikoğlu: Enka Okulları, 'Round Square' adlı büyük bir organizasyonun üyesi. Uluslararası iletişimi, çevreciliği ve sosyal sorumluluk projelerini destekleyen dev bir organizasyon bu... Round Square'e üye olan okullar her sene kendi okullarındaki en başarılı sosyal sorumluluk projesine bir ödül veriyorlar. Bu sene de okulumuz bizim projemizi bu ödüle layık gördü. Uluslararası yarışmadan da bir 'Övgü Sertifikası' kazandık. Bir çeşit mansiyon diyebiliriz. Galiba sürdürülebilir bir proje olması dikkat çekti.