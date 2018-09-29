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NUR ÇİNTAY
29 Eylül 2018, Cumartesi NUR ÇİNTAY

Beni sevdaya salma ister al ister alma

Yoğurt: Gönlünü benden soğut. Pirinç: Sabah kahvesini bizde iç. Elma: İster al ister alma. 7 Ekim’e kadar sürecek olan , aşkın şifrelerini bile veriyor

"Ekmek: Bir murada ermek. Maksadım seni öpmek. Neden bizi terk etmek?"
"Yoğurt: Gönlünü benden soğut."
"Maydanoz: Tenha mıdır odanız, gelirse güzel gelsin çirkin almaz midemiz."
"Pirinç: Sabah kahvesini bizde iç."
"Biber: Ciğerim yanar tüter."
"Bakla: Al beni sînende sakla."
"Börülce: Efendim keyfin nice?"
"Nohut: Derdinden oldum bîhût. Al beni sinende uyut."
"Piyaz: Eylerim Hakka niyaz."
"Enginar: Gönül otağın kurmuş, efendisiyle cengi var."
"Kereviz: Daha neler görürüz. Yaprağını dileriz. Ele geçse nazlı yâr. Bir murada ereriz."
"Elma: Beni sevdaya salma. İster al ister alma."
Süheyl Ünver'in Fatih Devri Yemekleri T.C. tarafından 1952 yılında 42 numarayla basılmış. Türkiye Gıda Hijyeni Tarihinde diye bir üst başlığı bulunuyor, Prof. Dr. A. Süheyl Ünver de Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürü.
"Mutbak deyip geçmemeli, bu bir milletin yaşamadaki zevkini ve seviyesini gösterir" diyor eseri takdim ederken Ünver ve neler neler derlemiş, hayran bırakıyor.
Gayet ciddi ciddi ilerlerken, "Bizim eski sosyetemizde kadın ve erkek birbirinden ayrı idi. Her iki cinsten birini beğenen ve takdir edenler kolay kolay karşılaşamaz ve böyle tesadüfî karşılaşmalarda bunun yabancılara hissettirilmemesine her iki taraf i'tina gösterirdi" diyor ve devam ediyor sonra:

KİTAPLARLA BULUŞMA VAKTİ
"Bunun için ba'zı mânalara delâlet eden ufak emarelerin ortaya konmasında bile müstesna bir dikkat gösterilirdi. Meselâ şarkın eski âdetleri veçhile çiçekler ve hattâ sebzelerin isimleriyle hemkafiye gelmek üzere mânalar düşünülmüştür. Böyle gizli ve efsanevî sevgililerin buluşamadıkları bucaklarda onlara yedirilen veyahut yolları üzerine konan her şeyin bir mektuplaşma gibi mânaları aranmıştır. Bu mânalar 50 seneye kadar söylendiği gibi ayrıca (Lisanı ezhâr) diye risalelere yazılmış ve bunların mânalarını bilenlerin bir lügatçesi olmuştur. Bunların çoğu eski kadınlar arasında da ancak aralarında söyleşilir ve konuşulur bir sır idi."
İşte sonra gelsin ekmek, maksadım seni öpmek!
Böyle bolca sürprizli eski kitaplarla buluşma vakti geldi yine. tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen , Taksim Meydanı'nda 7 Ekim'e kadar devam edecek. İstanbul ve Türkiye'nin değişik noktalarından gelen 64 sahaf, sabah 10:00 ile gece 23:00 arasında tezgâhının başında olacak.
Yüz yıllık kitaplar, popüler kültür tarihinin şahidi olmuş dergiler... Eski fotoğraflar, afişler, kartpostallar, mektuplar... Nadide levhalar, yazılar, özel koleksiyonlar... Rahat bir vakitte uğramakta ve iyice kurcalamakta fayda var.

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