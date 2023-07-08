Çocuk ve gençlere psikolojik destek

Depremden etkilenen bölgedeki gençler ve ailelerine psiko-sosyal destek sağlayacak proje hayata geçiriliyor. Hedef bölgede güven duygusunu yeniden inşa etmek

Çocukken yaşadığımız olaylar, bizi şekillendirir ve ruhumuzda izler bırakır. Ancak bu izlerin gelecekteki potansiyelimizi etkileyebilecek engeller olmayacağını hatırlatmak ve destek olmak için bizi düşünen birileri olması gerek. On yılı aşkın süredir güzelliği, endişenin değil kendine güvenin kaynağı yapmak için çalışan Dove, bu hatırlatmayı ve desteği en iyi şekilde yapıyor. Diğer yandan merkezine güven duygusunu alarak 'nasıl unutulmaz bir marka olunur'un iyi bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Neden bunları söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü Dove ve UNICEF, depremin yaralarını sarabilmeleri için gençlere ve ailelerine psiko-sosyal destek eğitimleri vermek üzere işbirliği yaptıklarını açıkladı. Hiçbirimizin kolay kolay unutamayacağı, Türkiye'nin güneydoğusunu vuran iki yıkıcı depremin ve çok sayıda artçı sarsıntının üzerinden beş ay geçmesine rağmen milyonlarca çocuk ve genç hala insani desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaşanan acıları onarmak için etkili bir adım atan Dove eminim depremden etkilenen gençlerin ve ailelerinin kaybolan güven ve umutlarının yeniden inşasında kilit bir rol oynayacak. 2015 yılından beri Türkiye genelinde Dove Özgüven Projesi'ne hız kesmeden devam eden Dove, 6 Şubat deprem felaketi sonrası bölgede yaşayanların temel güven duygusunun sarsılmasından yola çıkarak bu sefer de "güven" dedi.



İKİNCİ DURAK ADIYAMAN

Çevresel koşullar, karakterin inşasında beraber çalışır, yaşanan travmaların üstesinden gelmek ve toplumun yeniden normal hayata dönmesini sağlamak için psiko-sosyal destek büyük önem taşıyor. Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat önderliğinde, klinik psikologlardan oluşan ekibi tarafından hem gençlere hem de ebeveynlerine yönelik tasarlanan iki farklı eğitim modülüyle, Dove Güven Projesi'nin Hatay'daki pilot çalışmaları haziran ayında tamamlandı. Dove, UNICEF iş birliğiyle Hatay'ın ardından ikinci durağı olan Adıyaman'a geçerek bölgede güven inşa etmeye devam edecek.







"İki farklı grubun ihtiyaçlarına odaklandık"

Dove Güven Projesi'ne önderlik yapan Eğitim Bilimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Özgür Bolat, "Deprem bölgesinde yaşayan gençlerin kaygı, umutsuzluk, öfke, suçluluk, üzüntü ve utanç yaşadığına birinci elden şahit olduk. Gençlerin 'temel güven' duygusu fazlasıyla sarsılmış halde. Burada hedef hem ebeveynlerin güven duygusunu tekrar kazandırmak hem de ailelerin çocukları ile kurdukları iletişimde onlara yol göstermek. Bir eğitim bilimci olarak Dove ve sahadaki ortağımız UNICEF'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Bu destek için gece gündüz çalışıyoruz"

UNICEF'in Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocuk ve gençlerin haklarının hayata geçirilmesi için programlar uyguladıklarının altını çiziyor: "6 Şubat'tan bu yana depremden etkilenen çocuk ve gençlere insani destek sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Dove ile iş birliğimiz psiko-sosyal destek ve beceri programlarımızın bazılarını tamamlayıcı özellikte. Dove ile tanıştığımızda, amaçlarımızın ve programlarımızın mükemmel bir uyum içinde olacağını gördük. Proje kapsamında gençlerle etkileşim ve ortaklık kurmaya, onların güçlü yönlerini geliştirmeye, güven kayıplarını ele almaya ve onların ve ailelerinin umutlarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bir çok genç için iyileşmeye giden yol uzun. Onları desteklemek için buradayız."



"Güven duygusunu yeniden inşa etmeye çalışıyoruz"

Unilever Türkiye Cilt Temizliği ve Kişisel Bakım Kategori İnovasyon&Strateji Marka Müdürü Helin Tural Yıldırım; "Unilever Türkiye olarak 11 ilimizi tarifsiz bir şekilde etkileyen yıkıcı depremin ardından büyük dayanışma hareketinin ön saflarında yer alarak, ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürdük. Akut ve acil ihtiyaçların yanı sıra toplum, çevre ve gezegenimiz için kalıcı ve uzun vadeli pozitif etkiler yaratmak adına, Dove olarak bölgede yaptığımız analizler ve topladığımız verilerle bölgedeki temel sorunlardan birinin de 'güven kaybı' ve bunun psikolojik etkileri olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak da uzun yıllardır Türkiye çapında yürüttüğümüz Dove Özgüven Projesi'nin odağını, bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak UNICEF ile iş birliği içinde yürüttüğümüz Dove Güven Projesi'ne dönüştürdük. Dove Güven Projesi ile, Dr. Özgür Bolat liderliğinde klinik psikologlar tarafından hazırlanan iki farklı eğitim modülüyle deprem felaketinden etkilenen gençlere ve ebeveynlere psiko-sosyal destek sağlıyor, sarsılan güven duygusunu yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz. Dove Güven Projesi'nde tüm operasyonel süreçlerin sorumluluğunu üstlenen UNICEF'e ve uzun yıllardır bizimle birlikte olan sevgili Dr. Özgür Bolat'a yanımızda oldukları için teşekkürlerimizi sunuyor, uzun vadeli ve kalıcı pozitif etki yaratmaya devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum" yorumunu yaptı.



"Psiko-sosyal destek çok değerli"

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki proje ile ilgili düşüncelerini şöyle belirtti; ''Felaketlerin yaralarını sarmak, uzun zaman alıyor. UNICEF, 6 Şubat depreminden etkilenen çocuklar için ilk günden beri çalışıyor. Fakat ihtiyaçlar hala devam ediyor. İş birliklerimiz daha çok çocuğa, daha hızlı ulaşabilmemizi sağlıyor. Bu amaçla çabamıza ortak olan Dove ile Dove Güven Projesi kapsamında çocuklar için psiko-sosyal destek sağlanması çok değerli.''