Modern aşkın yeni krizi ghosting tazminatı

Ghosting yani birden bire ortadan kaybolmak. Son dönem aşk ilişkilerinde sıkça kullanılan bu kelime, artık yapanın başına dert olacak. Çünkü kimse ilişkide harcadığı zamanın boşa gitmesini istemiyor. Emsal dava ise şarkıcı Mariah Carey’den geldi. Carey, ortadan kaybolan sevgilisine 50 milyon dolarlık dava açtı ve “Harcadığım zamanın faturasını ödeyeceksin” dedi

Z kuşağı aşık olursa; ghosting tazminatı mahkemeye taşınır. 21.yüzyılda aşk, bildiğiniz aşk değil. Kalp emojisiyle başlayıp hızla sona eren, çetrefilli, bol filtreli bir duygu karmaşası. İlişkiler mi? Adeta duygusal survivor. Ve her yeni bölümde bir eleme, sessiz sedasız bir kaybolma var. Kimin kimle konuştuğu değil, kimin kimden açıklamasız bir şekilde kaçtığı konuşuluyor. Modern aşk artık neye benzediğini unuttu, biz de. Sadece boşanma değil, artık flört davaları da yolda. Ghosting tazminatı istiyor kızlar.

Yanlış duymadınız, çalınan zamanın bedeli soruluyor. "Gelmediği kahvaltının parasını geçtim, bana harcadığım ömrü kim verecek?" diyenler mahkeme yolunu tutmaya hazırlanıyor. Modern aşkın üç bilinmeyenli denkleminde kaybolmadan önce sizi ghostland turuna alalım. Burası, mesajlara cevap gelmeyenlerin, plan yapılmışken ortadan kaybolunanların, "bir anda hislerim değişti" diyerek lokasyon paylaşmadan kaçanların diyarı. Sizler için çağın sorunu ghosting'ten korunma rehberi hazırladık.

KIRIK KALPLERİN HESABI GÖRÜLECEK

Yan masamdaki kız grubu, eski sevgilinin "vakit hırsızlığı" suçlamasıyla nasıl mahkemeye verilebileceğini tartışıyor. Biri "Zamanımı çaldı, en azından psikolojik danışmanlık faturamı ödesin!" diyor. Diğeri ghosting tazminatı neden yok diye soruyor. Z kuşağı ilişkiyi sanki şöyle tanımlıyor: "Beni seviyorsan maddelerle, terk edeceksen tazminatla."

İlk adımda DM üzerinden başvuru yapılır, bol emojiyle duygusal yatırım sunulur, ardından love bombing ile beklentiler şişirilir ve hop, sessiz sedasız kaybol. Yani klasik ghosting. Ama dikkat! Artık kimse öyle sessizce yok olamıyor. Z kuşağı diyor ki: "Sana sadece kalbimi değil, zamanımı da verdim. Karşılığını alamazsam mahkemede görüşürüz." Modern aşkın kısa özeti: Kırık kalplerin hesabını mahkemede soralım.

ERKEKLER DE ŞİKAYETÇİ

Sadece kızlar değil erkekler de bu durumdan mustarip. Onlar tazminat talep etmiyor belki, ghostland'in yeni mağdurları olarak bir açıklama bile yapılmadan terk edilmeyi anlayamıyorlar. İsmini vermek istemeyen bir sosyal medya fenomeni, ghosting mağduriyetini şöyle anlattı. "Bir sabah uyanıyorsun ve "Hey" diye başlayan o mesaj silinmiş. Aramalarına cevap yok, Instagram'da story izlememiş, Twitter'da hala aktif ama seni yok sayıyor." Hayır, bu sefer bahsettiğimiz kişi 20'lerinde kalbi kırık bir kız değil. Bu kez mağdur erkek. Evet, yanlış duymadınız. Artık ghosting sadece pembe günlüğün dert köşesi değil; erkekler de bu travmanın tadına varmış. "Bir açıklama bile yapmadı" diyorlar, gözleri dolu dolu. "Bari 'görüşmeyelm' deseydi" diye iç çekiyorlar. Bir açıklama? Pardon ama bu başımıza ne zaman geldi? Kadınlar yıllardır bir anda ortadan kaybolan adamlara "Acaba öldü mü?", "Yoksa başka biri mi var?" diye senaryolar yazıyor. Ama erkekler ghosting'e uğrayınca sanki insanlık suçu işlenmiş gibi şaşırıyorlar. Tazminat talep etmiyorlar belki ama gurur onarımı konusunda gayet netler: "Ama neden?" Sanki bir mantık ararsak her şey düzelecek. Belki de karşı taraf seni içsel bir spiritüel yolculuğa uğurlamıştır? Belki seninle ilgili olmayan bir kendini bulma sürecindedir? Ya da belki sadece seni beğenmedi artık? Evet, bu son ihtimali düşünmek insanın ağrına gidiyor farkındayım. Ama itiraf edelim, erkeklerin "ghostland"e ilk kez düşmüş gibi davranmaları biraz tatlı.

Yani yıllarca ortadan kaybolan, mesajlara dönmeyen, "yoğunluktan yazamadım" bahanesine sığınan koca bir nesil, şimdi kendi silinmiş mesaj balonlarını izliyor. Ne kadar duygusal. Yalnız buradan çağrımızı yapalım: Erkek ghost'lar olarak geçmişte yaptıklarınızın karması mı bu? Yoksa birileri sizi gerçekten anlamaya çalışmıyor mu artık? Bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz, ghosting artık eşitlikçi. Herkesi eşit silen bir sistemin içindeyiz. Kadın, erkek, fark etmiyor. Bir anda var olup sonra duman olan modern ilişki biçimi, kimseyi kayırmıyor.

FLÖRT KÜÇÜK SORUMLULUK BÜYÜK

Erkekler ne diyor bu işe peki? Çoğu kaçak cevap veriyor. "İşim vardı," diyen de var, "kendimi hazır hissetmiyordum" diyen de. Ama bazıları "Ben sadece bir kahve içtik, dava ne alaka?" diye isyan ediyor. Ama Z kuşağı için önemli olan "niyet beyanı". Eğer "senden hoşlanıyorum" cümlesi kurulduysa, artık bu bir tür sözleşmedir. Yani küçük flört, büyük sorumluluk. Kurduğunu cümlelere o yüzden dikkat edin. Dilerim ghosting tazminatı bir şaka gibi başlar ama gerçek bir "hak arayışı"na dönüşür. Aşkın kolay ulaşılıp kolay vazgeçildiği bu çağda, duygusal kayıpların bir şekilde telafisi olmalı.

ZAMANIMI ÇALDININ EMSAL DAVASI!

Ghosting sadece duygusal değil, hukuki bir mesele! Bugüne kadar "telefonu açmadı", "mavi tik var ama cevap yok", "story attı ama bana dönmedi" gibi hayal kırıklıkları sadece kız kıza yapılan kahve terapilerinde çözümlenirdi. Ama artık durum farklı. Amerika'da bir emsal dava var, ilişkilerde zaman kaybının artık tazminatla ölçülebildiğini ilan etti. Davayı açan Mariah Carey.

FATURAYI ÖDERSİN

Mariah Carey, milyarder eski nişanlısı James Packer'dan tam 50 milyon dolar talep etti. Neden mi? Çünkü zamanını çaldı. Evet, yanlış duymadınız. Kadın gelinliğini almış, gün sayıyor. Erkek ortadan kayboluyor. Düğün yok, açıklama yok, hatta "Bu ilişki bana ağır geldi" bile demiyor. Bildiğiniz lüks segment ghosting. Mariah Carey, "vakit nakittir" lafını öyle ciddiye almış ki, hesabı doğrudan 50 milyon dolardan açmış. Öyle "Beni neden terk ettin?" sorusunu filan pas geçmiş. Direkt "Faturamı öde!" demiş.

Şimdi soralım: Bir insan, ghosting için dava açabilir mi? Cevap: Eğer isminiz Mariah Carey ise ve nişanlınız milyarderse, evet...



Ghosting nedir?

Bilmeyenler için anlatalım: Ghosting, günümüzün ilişkilerinde en yaygın kaçış planı. Tanışırsınız, mesajlaşırsınız, belki bir iki buluşma... Sonra o kişi bir anda buhar olur. Ne açıklama, ne veda. Sadece sessizlik. Vakit, duygu, enerji harcanıyor ve geridönüş alınamıyor. Eee, doğal olarak bu da zarara giriyor.



İŞTE KIRMIZI ALARM VEREN DURUMLAR

1 'Çok Yoğunum'un açıklaması = Kırmızı Alarm "Ya işler çok yoğun, yazamadım..."

Eğer Elon Musk değilse ve Mars'a roket fırlatmıyorsa, bu bahane bir ghost'un fragmanıdır.

Kendine şunu sor: Gerçekten mi çok yoğun, yoksa sana yoğunluk bahanesi mi atıyor?

Ghost riski: Yüzde 78

Tavsiyemiz: Bu mesajı gördüğünüzde, "Offline flört koruma kaskını" takın.

2 Mesajlar gitgide sadeleşiyor mu?

İlk hafta: "Günaydın güzel uykucu J"

Üçüncü hafta: "Gn."

Hayır, karşındaki Morse alfabesi öğrenmiyor. Seni yavaştan uçurum kenarına bırakıyor. Bir gün bakmışsın, mesaj yok... Sadece "görüldü" var. O da eski hatıra.

Ghost riski: Yüzde 89

Tavsiyemiz: "Gn" gördüğün an "bb" de ve kaç.



3 Plan yapıyor, sonra yok mu oluyor?

"Cumartesi kesin görüşelim yaa!"

Cumartesi: Sessizlik.

Pazar: Hikayede mangal videosu.

İşte bu: Gerçek bir ghost

Kendi planını yapıyor ama sana "Acaba mesaj mı atsam?" krizleri bırakıyor.

Kendisi Bodrum'da mangalda kalamar, sen ise anksiyete üzeri yalnızlık.

Ghost riski: Yüzde 96

Tavsiyemiz: Bu kişi zamanımı çaldın davasını hak ediyor olabilir.



4 Sosyal medyada aktif, sende yok!

Story'e yanıt veriyorsun, görüyor... Cevap? Yok.

Ama üç saniye sonra başka story: "Hayat çok güzel"

Yani hayat güzel ama sensiz.

Bu kişi aktif pasif agresif bir ghost. Görünürde var ama duygusal olarak bambaşka bir evrende.

Ghost riski: Yüzde 99.99

Tavsiyemiz: Sen de onun için story çek: "Bu bir kayıptır ama benim değil."



5 "Kendimi bulmam lazım"cılar!

"Ben şu sıra biraz kendimle vakit geçirmek istiyorum..." Bu tehlikeli bir ghosttur.

Yani seni 20 bölüm boyunca kandırdı, şimdi spiritüel bir sezon finali çekiyor.

Bu lafı duyduysan, kişi çoktan "ruhunu bulmak için" başka bir DM kutusuna göç etmiş olabilir.

Ghost riski: Yüzde 100

Tavsiyemiz: Kendisini bulmadan önce sen kaç kendini kurtar. Hemen koşarak uzaklaşmalısın.



DUYGUSAL BAĞIŞIKLIK AŞISI ŞART



"Seen" bir kader değildir.

Mavi tık = değer göstergesi değil.

Story'ye bakması, seni sevdiği anlamına gelmez. (Algoritma canavarıdır.)

Ghosting yapan biri, karakterinden kaçıyordur, senden değil.

Ghosting, modern çağın duygusal hastalığı, herkeste görülür. Ancak bağışıklık kazananlar ayakta kalır. UNUTMA: Seni aramayanı, sen de sorma.



Ghosting Mağdurları Derneği (şimdilik hayali) adına bir hesap dökümü çıkardık: