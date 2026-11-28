İngiltere’ye, Hull City-Brighton karşılaşmasını izlemek için yola çıkıyorum... Uçakta atmosfer inanılmaz, tezahüratlar ilk dakikadan başladı. Futbolun kuşaktan kuşağa aktarılan bir alışkanlık olduğunu görmek, bir başarı hikâyesinin İngiliz tribünlerinde de karşılık bulduğuna şahitlik etmek çok keyifli...

Bazen insan kendi ülkesinden uzakta, hiç beklemediği bir yerde gurur duyacağı bir hikâyeyle karşılaşıyor. Hull da benim için biraz böyle oldu. Bir Türk'ün uluslararası ölçekte bir spor kültürünün içinde söz sahibi olması, orada karşılık bulması ve insanların hayatına dokunabilmesi önemli. Acun Ilıcalı'nın Hull City ile kurduğu ilişkiyi yalnızca bir kulüp satın alma hikâyesi olarak okumak eksik kalır. Açıkçası, tribünlerde Türk bir ismin sahip olduğu takımın formasını taşıyan insanları görmek insana başka türlü hissettiriyor.

Corendon Airlines'ın bu hikâyedeki rolü ise büyük. Beş yıldır Hull City'nin sponsoru olan firma, Antalya ve İstanbul'dan İngiltere'ye düzenlenen özel uçuş organizasyonuyla taraftarların takımlarını kendi sahasında desteklemesine olanak sağlarken seyahat paketine maç biletinide dahil ederek, futbolun etrafında oluşan deneyimi seyahatin kendisiyle birleştirdi. Bir logonun formanın üzerinde durmasından öte, insanların hayatında gerçek bir karşılık bulması böyle bir şey.

Gelelim herkesin nefesini tutarak izlediği maçın detaylarına, ligin güçlü ekiplerinden Brighton karşısında Hull City, son dakikalarda Oli Mc- Burnie'nin attığı iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tribünlerdeki sevinci tarif etmek kolay değil. Futbolun neden bu kadar sevildiğini bazen bir golün ardından yükselen o ses çok iyi anlatıyor. Benim için MKM Stadium'daki atmosfer ise başlı başına bir deneyimdi. Yaklaşık 250 bin nüfuslu Hull'da maç günü şehrin ritmi değişiyor.

Formalar, atkılar, aileleriyle stada gelenler, yıllardır aynı tribünde yan yana oturan insanlar... Futbolun kuşaktan kuşağa aktarılan bir alışkanlık olduğunu görüyorsunuz. Skor tabelasında 2-0 yazıyordu ama benim için Hull'dan geriye kalan en güzel sonuç, bir Türk'ün başarı hikâyesinin İngiliz tribünlerinde de karşılık bulduğunu görmekti.

SPORA ÖNEMLİ DESTEK

Sporun gelişimine katkı ve kaynak sağlamak, marka değerlerini oluşturan unsurların başında gelir. Yurt içi ve yurt dışında desteklenen kulüpler, takımlar ve etkinlikler şöyle; Anadolu Efes Spor Kulübü, Corendon Alanyaspor Futbol Takımı, Hull City Futbol Takımı, Gornik Zabrze Futbol Takımı, Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, Tahtalı Run to Sky Koşusu. Faaliyetlerine başladığı günden bu yana spor dünyasıyla güçlü ortaklıklar kuran firma, spor turizmini destekleyen yatırımlarla da sektöre yeni tesisler kazandırıyor.

Nisan 2024'te Kemer'de 14 toprak zeminli tenis kortuna sahip Corendon Tennis Club'ı hizmete açılmasıyla, bu yatırımıyla Kemer'in turizm sezonunu 12 aya uzatabilmeyi ve bölgeyi spor alanında cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Bu projeyle Türkiye'deki tenis sporuna yeni bir soluk olacak. Dünyanın en yüksek üye ve Avrupa'nın en çok sporcu sayısına sahip federasyonu olan Alman Tenis Federasyonu'nun (DTB) seyahat partneri olarak taçlandırdı.



DİKKAT ÇEKEN İLKLER

Türkiye'de ve Avrupa'da sivil havacılık alanında birçok yeniliğe imza atan Corendon Airlines, 12 Nisan 2005'te Hollanda Eindhoven'dan İstanbul Sabiha Gökçen'e ve 4 Nisan 2012'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yaptığı uçuşlar ile bu meydanlara ilk kez yolcu uçağı indiren Türk şirketi oldu. 27 Haziran 2020 tarihinde ise Köln'den Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na yaptığı sefer ile bu havalimanına ilk Boeing 737- 800 yolcu uçağını indirdi. Avrupa'da "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası" alan ilk hava yolu şirketi olmanın gururunu yaşadı. "Engelsiz Hava Taşımacılığı Belgesini" alarak sektöre öncülük yapan şirket; aynı zamanda görme engelli, işitme engelli ve konuşma engelli yolcular için özel prosedürler geliştiren Türkiye'deki ilk havayolu oldu.



CURAÇAO, 2027 YAPILACAKLAR LİSTEME GİRDİ

Türkiye'nin 14 farklı uçuş noktasını Avrupa'ya, Almanya'nın 15 farklı uçuş noktasını ise Türkiye'ye; Avrupa'nın diğer ülkelerine, Mısır'a ve Karayipler'e bağlayan firma, gezmeyi sevenleri popüler tatil destinasyonlarıyla buluşturuyor. 14 Aralık'ta Düsseldorf'tan Karayipler'in gözde tatil destinasyonu Curaçao'ya direkt uçuşlar başlarken, 2027 yaz İstanbul'dan Köln ve Düsseldorf'a direkt uçuşlarla Türkiye-Almanya arasındaki uçuş ağı genişleyecek. Curaçao FIFA Dünya Kupası'ndan sonra herkesin radarına girmişti, benim de şuan 2027 yapılacaklar listeme girdi.