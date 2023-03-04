Creed, bu kez vicdanıyla çarpışıyor

Deprem felaketiyle sebebiyle yaraları sarmaya çalıştığımız, hayatın devam ettiği gerçeğiyle yüzleştiğimiz bu dönemde, ertelenen filmler de birer birer seyirciyle buluşuyor. Sanatın iyileştirici gücünden faydalanmak isteyenler için bu hafta sinema salonlarında farklı alternatifler mevcut. Onlardan biri Creed serisinin 3. filmi: Creed 3 Efsane Devam Ediyor. "Acı Yok Rocky" repliğini hayatımıza sokan, sinemanın en ikonik karakterlerinden olan Rocky filmlerinin devamı niteliğindeki Creed efsanesi 2015 yılında doğmuştu. Bir zamanlar Rocky'nin ezeli rakibi olan Apollo Creed'in oğlu Adonis Creed'in hikayesini anlatan film, Rocky'e saygı duruşu niteliğindeki göndermeleriyle, iyi çekilmiş aksiyon dolu sahneleri ve özellikle başroldeki Michael B. Jordan'ın başarılı oyunculuğuyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmıştı...









GEÇMİŞİNDEN KAÇAMAZSIN

Öyle ki film 3'ü Oscar adaylığı olmak üzere 20'den fazla ödüle aday olarak gösterilmişti. İlk filmin başarısı 2018'de çekilen Creed 2: Efsane Yükseliyor adlı ikinci film için beklentileri artırmıştı. Apollo Creed'in oğlu, Ivan Drago'nun oğluna karşı şeklinde özetlenecek ikinci film tam olarak hayal kırıklığı yaratmasa da devam filmlerinin sorunlarını yaşayan bir yapım olmuştu. Peki, serinin üçüncü filmi bize ne anlatıyor?

Keegan Coogler ve Zach Baylin'in senaryosunu yazdığı filmde Michale B. Jordan'ı yine ana karakter Adonis Creed olarak izliyoruz. Jordan bu kez bununla yetinmeyip, filmin yönetmen koltuğuna da oturmuş. Slvyester Stallone bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alıyor. Rocky serisiyle birlikte 8 filmlik mirası devralarak büyük bir sorumluluğun altına giren ve iyi de bir iş çıkardığını söyleyebileceğimiz Jordan, bu ilk yönetmenlik deneyiminde iki çocukluk arkadaşın hesaplaşmasına davet ediyor seyirciyi. İki yakın arkadaştan Damien (Jonathan Majors ) hapse girerken Adonis de kelimenin tam anlamıyla zirveye çıkıyor.







Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu olarak emekliye ayrılan Adonis'in, kızı Amara (Mila Davis Kent) ve eşi Bianca'yla (Tessa Thompson) birlikte yaşadığı mutlu ve huzurlu hayatı, boksu kendisinden öğrendiği eski arkadaşı Damien'in hapisten çıkıp karşısına dikilmesiyle alt üst oluyor. Hapse girmeden önce gelecek vaat eden ödüllü bir boksör olan Damien, hapiste geçirdiği süre için Adonis'i suçluyor ve 'benim hayatımı yaşıyorsun' diyerek ondan yılların hıncını almak istiyor. Bunun için Adonis'in boks akademisinin en parlak öğrencisini nakavt edip Altın Kemeri kazanıyor. Adonis'e ise itibarını, ününü ve ailesini korumak için yeniden ringlere dönüp Damien'ı alt etmekten başka çare kalmıyor.

Çeşitli klişeleri barındırmasına rağmen film, özellikle boks tutkunlarını tatmin edecek nitelikte. Sinemanın en ikonik karakterlerinden olan Rocky'nin bayrağını layığıyla taşıyan ve kendi izleyici kitlesini yaratmayı başaran Creed serisi de devam edeceğe benziyor. Bir sonraki filmde Adonis'in kızı Amara'yı ringlerde görürseniz şaşırmayın.