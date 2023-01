Bu kitap ‘Masal Bebek’ için!

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle adından bahsettiren oyuncu Özge Özder, SMA hastası Pera Bebek’ten sonra Masal Bebek için kolları sıvadı. Çıkardığı ‘Ay Perisi Luna’ adlı kitabın tüm geliri Masal Bebek’in tedavi masrafları için kullanılacak

Sokak hayvanları için yıllarca çaba gösteren, onlar için bir dernek kuran duyarlı oyuncu Özge Özder, SMA hastası bebekler için farkındalık oluşturmaya, onlara ses olmaya devam ediyor. Daha önce kampanyasına destek verdiği Pera bebeği hayata döndürenlerden biri olan Özder, şimdi de Masal bebek için elinden geleni yapıyor. Özder, kızı Luna'dan aldığı ilhamla tüm geliri Masal bebeğe bırakılmak üzere 'Ay Perisi Luna' adında bir kitap çıkarmıştı. O kitabın lansmanında yaşanan duygu yoğunluğuna tanık olmuştum. Ardından bir araya gelip hem kitabın yolculuğunu hem de annelik sürecini konuştuk. Müzisyen Sinan Güleryüz'le mutlu bir evliliği bulunan Özder, yeniden anne olmaktan ödününün patladığını "Benden bu kadar. Birden fazla çocuk yapan herkesi ayakta alkışlıyoruz Sinan'la" sözleriyle anlatırken, artık tüm enerjisini hasta çocukların iyileşmesi için harcayacağını söylüyor.

- Kitap yazmaya karar vermendeki en büyük etken neydi?

- Beni tanıyanlar kendimi bildim bileli yazdığımı da, yazım konusunda ki küçük kişisel başarılarımı da, basılı yazılarımın olduğunu da gayet iyi bilirler. Kızıma anlattığım masalları onun adıyla kaleme alıp bastırma fikri ise yine kızıma ilk yaş hediyesi olarak besteleyip yazdığım ve onun adıyla çıkardığım ninni ile oluştu aslında. Luna'nın ilk yaş doğum gününde ona özel bir ninni yaparken, bundan sonra ne yapacağımı merak edenlere "Bir masal olur belki de" dedim hep. Çünkü içten içe ona anlattığım masalların hayat bulmasını çok istedim. Ve ne mutlu ki 'Ay Perisi Luna' masal serisi hem hayat buldu, hem de okundukça başka annelere umut, başka bebeklere hayat verecek olan, yazarı yaşadıkça seri olarak basılmaya devam edecek olan tek masal serisi oldu. Tüm geliri de SMA hastası bebeklere bağışlanıyor üstelik.







- Kitabın içeriğinden bahseder misin?

- 'Ay Perisi Luna' çocuklar için bir resimli masal kitabı. Ama tahmininizden çok daha katmanlı bir masal serisi aslında. Şimdilik ilk yaş çocuklarına hitap ediyor ama kızım Luna ile eş zamanlı büyüyecek bu seri, yani okuyucunun yaş aralığı gittikçe büyüyecek ve Luna'nın yaş aralığına paralel ilerleyecek. Ayrıca serinin üçüncü kitabından sonra çok şaşırtıcı, çok katmanlı ve fantastik bir açılım bekliyor bizi. O günler için sabırsızlanıyorum. Şu an ikinci kitabın çizimleri bitti, onu baskıya hazırlıyoruz. İlk kitabın ise ikinci baskı da tükenmek üzere.



MASAL BEBEĞE NEFES OLACAK



- Bu kitabı SMA hastası Masal yararına yazmaya nasıl karar verdin? Daha doğrusu Masal'la yollarınız nasıl kesişti?

- Aslında ben bu masalları yazma fikrine ilk giriştiğimde sadece hayat bulsun, Luna'ya hediyem olsun diye yola çıktım. Sonra ihtiyacı olanlara yönelik bir fikir doğdu. Sosyal medyada adı çok duyulmamış, kampanyasının çok başında olan bir bebek olsun diye düşünürken bir gece yarısı Masal çıktı karşıma. Baktım aile Ankaralı, ben ve eşim de Ankaralıyız, kampanya yeni başlamış, sayfa yeni açılmış, bebek kız ve henüz iki buçuk aylık üstelik ismi Masal, yani benim kızıma düşündüğüm isimlerin başında geliyor. Annesi profiline "Masal'a umut ol, çünkü masalların sonu iyi biter..." diye yazmış.. Bodrumda gece yarısı yataktaydım hiç unutmuyorum ve hıçkırarak ağlamaya başladım o cümleyi okuyunca, Sinan'ı uyandırdım ilk, "Bak" dedim, "Bebeğimi buldum. Masalım Masal bebeğe nefes olacak." O da başladı ağlamaya. Hemen aileye ulaştım tabii, onlar gerçekten benim aradığıma inanmakta güçlük çektiler vs. derken bugünlere geldik.







- Eminim senden yardım ve destek bekleyen çok fazla aile vardır. Bu tür yardımlara, başka bebekler için de devam etmeyi düşünüyor musun?

- Tabii ki yazan çok aile var ama hepsine yetemeyeceğimin farkındayım. Hayal ettiklerimin belki de sadece yüzde birini yapmaya fırsat verecek ömrüm ama elimden geleni de ardıma koymayacağım. Hayvanlar için yıllarca emek verdim, dernek kurdum, hayalini kurduğum onlarca projeyi hayata geçirdim. Hayvanlar için de bir masal serisi gelecek mesela. Ama şu an tek odağım Masal. Bu masalın tüm geliri Masal bebeğin kampanyası tamamlanana kadar ona gidecek. O tamamlandığında ise başka bir bebek seçeceğiz.







İKİNCİ ÇOCUKTAN ÖDÜM PATLIYOR

- Mutlu bir evliliğiniz var. Sinan Bey'le birbirinize çok yakıştığınızı ve iyi geldiğinizi gözlemliyorum.

Luna, bu mutluluğu perçinledi mi? Ya da bunun başka bir sırrı var mı?

- Luna bir aşk çocuğu. 'Senle ben' adlı şarkımızda ki "Bize bir masal lazım" sözünün tam karşılığı o. Onun dünyaya gelişine vesile olan da, benim anneliğime vesile olanda aynı adam. Ve o adamla biz birbirimize öyle bir şifayız ki, iyi gelmek kelimesi az kalır. Kısacası "Biz ikimiz, siz hepiniz" deriz herkese rahatlıkla.







- Luna ile değişen hayatından bahseder misin? Luna ile nasıl bir ilişkiniz var?

- Valla eve bomba düştü denebilir. Bakıcımız da olmadığından tüm ev ahalisi, (yani annem, ben Sinan ve yaz başından beri teyzem dahil) Luna ve tebaası olarak bir hayat sürüyoruz. O küçücük şey, topumuzun hayatını bir lokmada yuttu denebilir. Buna köpeklerimiz de dahil.

Şu an iki yaş krizlerine doğru gidiyoruz ve ben hem en çok kucak istediği hem de en çok eziyet ettiği kişiyim.

İlişkimizi onun haleti ruhiyesi belirliyor. Annem, annelikte en büyük ilham kaynağım ve şu an Luna'nın dünyasında da büyük rol oynuyor. Annemin bana yaptığının yarısı kadar annelik yapabilirsem Luna'nın sırtı yere gelmez.

- Sinan Bey nasıl bir baba oldu?

- Sinan baba olmak için dünyaya gelmiş ve hatta kız babası olarak doğmuş bence.

- Yeniden anne olmayı düşünüyor musunuz yoksa ikinci kez anne olma fikri korkutuyor mu?

Mümkün değil. Nokta! Yani benden bu kadar. Korkmuyorum, ödüm patlıyor. Birden fazla çocuk yapan herkesi ayakta alkışlıyoruz Sinan'la.



MASAL BEBEK İÇİN HERKESIN DUYARLILIĞINA İHTİYACIMIZ VAR

- Masal bebeğin hayata tutunması için ne kadar yardım daha gerekli? - Toplam 1 milyon 830 bin dolara daha ihtiyaç var. Kampanyanın yüzde 28'ine ulaşabildi henüz aile. Vatandaşlarımızın duyarlılığına çok ihtiyacımız var.