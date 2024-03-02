'Asırlarca hatırlanacak bir bilimkurgu destanı', 'Görsel dünyadan o kadar etkilendim ki 1977 yılında ilk kez Star Wars izleyen insanların ne hissettiğini anladığımı düşünüyorum.', 'Sadece yönetmenin en iyi işi değil, aynı zamanda bir bilimkurgu başyapıtı.', 'Film 2 saat 45 dakika ve ben seve seve bir saat daha izlerdim.', 'Yüzüklerin Efendisi bittiğinde bir daha asla böyle bir deneyim yaşayamayacağımızdan korkuyordum. Yanılmışım. Artık Dune var.'







Bir film için yapılan böyle yorumları gördüğünüzde ister istemez merak ediyorsunuz. Ben de bu merak duygusuyla izledim 'Dune 2' filmini. Esas ismi, 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' olan film, başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı Ekim 2021'de gösterime giren 'Dune Bölüm 1'in devamı. İlk film, 'En İyi Film' de dahil olmak üzere on Oscar adaylığı kazandı ve sinematografi, kurgu, müzik, görsel efektler, prodüksiyon tasarımı ve ses dallarında altı ödül kazandı. Aynı zamanda gişede de başarılı oldu ve dünya çapında 400 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Haliyle hikâyenin ikinci bölümü için beklentiler yüksekti. Uzun zamandır beklenen devam filminin ilk olarak geçen sonbaharda gösterime girmesi planlanıyordu ancak Hollywood'taki oyuncuların grevi nedeniyle ertelenmişti. Başrol oyuncusu Zendeya'nın robot görünümlü kıyafetle katılarak tüm dergi kapaklarını süslediği gala gösteriminde de oldukça beğenilen film, gösterildiği ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılandı.







MÜZİKLER HANS ZIMMER'IN

Destansı bilim kurgu filmi, Frank Herbert'in 1965'te vizyona giren Dune adlı romanından uyarlanıyor. Kitaba ve ilk filme aşina olmayanlar için Dune dünyası oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Mistik kehanetler, dev kum solucanlarıyla dolu çöl gezegeninde Paul Atreides (Chalamet), sevdiği Chani (Zendaya) ve Fremen çöl insanlarıyla birleşerek devasa bir düşman ordusuyla mücadele ediyor. 10191 yılında geçen hikayede evrendeki en değerli maddenin tek kaynağı olan Dune olarak da bilinen tehlikeli çöl gezegeni Arrakis'in kontrolüne sahip olan Paul, ailesini yok eden komploculardan intikam mücadelesine girişiyor. Aynı zamanda Fremen çöl insanlarının güvenini kazanan seçilmiş bir kişiye dönüşüyor. Baharat adlı bir metayı koruyan dev solucanların olduğu çöl gezegeninde göçebelerin mesihi olan Paul, geçmişiyle hesaplaşırken, karşısındaki devasa orduları yöneten komploculara karşı başlattığı savaşta hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda da kalıyor.







Babasını kaybetmesinin ardından ilk filmdeki çocuksu figürden çıkıp ikinci filmde sorumluluk alan bir adama dönüşen Paul'un bu dönüşümünü başarıyla yansıtan Chalamet'e diğer rollerdeki oyuncular da ustalıkla eşlik ediyor. Çöl insanları lideri Stilgar'ı canlandıran Javier Bardem, Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atreides) Josh Brolin (Gurney Halleck), Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat), Charlotte Rampling (Anne Mohiam), Dave Bautista (Glossu Rabban Harkonnen) ve Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen) gibi ilk filmdeki isimler yine bu filmde de yer alıyor. Onların yanında bu devam filminde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkıyor. Özellikle kötünün kötüsü rolündeki Butler, akılda kalan bir performans sergiliyor.

Neticede, yönetmen Denis Villeneuve, yine Hans Zimmer'in muhteşem müzikleri eşliğinde görsel bir şölen sunuyor. Dune 2, zaman zaman düşen temposuna rağmen 2 saat 45 dakikalık sürükleyici bir sinema deneyimi vaat ediyor.







HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

Müzik dünyasının efsanevi ismi Ahmet Kaya'nın hikâyesini anlatan Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, Ahmet Kaya'nın vatana dönüş hikayesini konu ediniyor. Müzik kariyerinin yanı sıra Ahmet Kaya'nın toplum üzerindeki etkisine de değinilen filmde, "Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?", "Neden Ahmet Kaya?", "Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?", "Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?" gibi pek çok soru cevaplandırılıyor. Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu filmin başrollerinde Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler yer alıyor...







Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Altın Gaga ve Macera Çetesi, yardıma ihtiyacı olan bir şehri kurtarmak için mücadele eden Altıngaga ve çetesinin maceralarını konu ediniyor.







Mısırlı yönetmen Rami Imam'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Şaşkın Damat, düğün gününde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan damadın hikâyesini konu ediniyor.