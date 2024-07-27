Marvel Sinematik Evreni'nin en haşarı süper kahramanı Deadpool ile 2016 yılında tanışmıştık. Eski bir özel kuvvetler operatörü ve paralı asker olarak çalışan Wade Wilson yakalandığı amansız hastalıktan kurtulmak için özel bir tedavi yöntemiyle iyileştirilmiş ve bir süper kahramana dönüşmüştü. Ryan Reynolds'ın hayat verdiği karakter kırmızı kostümü, hazır cevaplılığı, huysuz ve müstehcen tavırlarının yanı sıra küstahlığı, markayı saygısızca yerden yere vuran söylemleriyle daha ilk filmde kendisine geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başarmıştı. Süper kahraman filmlerine getirdiği orijinal ve cesur yaklaşımı ile gişede beklenmedik bir başarıya ulaşan filmin iki yıl sonra devamı gelmişti. Yine karakterin alaycı ve hınzır yapısını devam ettiren film Deadpool hayranlarını tatmin eden bir film olmuştu. Şimdi seri 6 yıllık aranın ardından Deadpool ve Wolverine isimli üçüncü filmle devam ediyor. Shawn Levy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmden beklentiler çok büyüktü. Baştan söylemek gerekirse film, tüm bu beklentileri fazlasıyla karşılayan ve süper kahraman yorgunluğu yaşayan hayranlarını heveslendirecek türden...









SÜRPRİZLERLE DOLU

Hugh Jackman'ın 2017'de Logan'da öldürülen ikonik karakteri Wolverine ile dâhil olduğu film, yine bol göndermeli alaycı yapısı, güçlü oyuncu ve aksiyon sahneleriyle çok keyifli bir seyirlik sunuyor. Örneğin daha açılış jeneriği ilk filmden beri fark yaratmaya devam ediyor. Yine bu filmde de dövüş sahnelerine yedirilen isimlerle filme hızlı bir giriş yapıyoruz. Filmde, paralı asker olarak geçirdiği günler ve Deadpool kimliği geride kalan Wade Wilson'un sivil hayata adapte olmaya çalışırken görüyoruz. Ancak bu mutsuz ve eski aşkına özlem dolu dünyasında tehlikeyle karşı karşıya kalınca harekete geçmek zorunda kalır ve bu sorunu yine kendisi gibi isteksiz Wolverine ile çözmeye çalışır. İsteksizce bir araya gelerek kendi evrenlerine dönmeye çalışan ikilinin macerası hem bol aksiyon hem de bol göndermeli komedi vaat ediyor.







Reynold yine hareketli muzip karakterin eğlenceli kısmında olduğu kadar, karakterin sivil hayattaki içe dönük, pasif, mutsuz ve umutsuz halini de iyi yansıtıyor. Jackman'la enerjileri de üst seviyede... Filmin kötü karakterini ise Emma Corrin'in canlandırdığı Cassandra Nova var. Corrin, Deadpool ve Wolverin karşısında soğuk ve zalim bir kötü adam portresi çizmeyi başarıyor.

Eski şirket Fox ile bolca dalga geçen filmde uzun zamandır beklenen bazı karakterler de kendine yer buluyor. Bazı hayranlarının tüm Marvel evreni bu filmde diye yorum yapmasına sebep olan pek çok tanıdık yüz var filmde. Chris Hemsworth (Thor), Jennifer Garner (Electra), Aaron Stanford (Pyro) gibi... Çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama film bitince hemen salondan ayrılmayın. Son jenerikte Ian McKellen, Patrick Stewart, Jennifer Garner, Halle Berry ve Chris Evans gibi isimlerin X-Men, Deadpool, Daredevil, Elektra ve Fantastic Four filmlerini çekerken geçirdikleri zamanlar güzel bir nostalji yaşatıyor.