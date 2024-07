Amerikalı göçmen ve sosyal psikolog Ben Monroe (Eric Bana), tarikat zihniyeti salgını üzerine araştırmalarını ilerletmek için Berlin'e taşınır. Kızıyla ilgili travmatik bir olaydan sonra eşinden boşanalı bir yıl olmuştur. Yeni taşındığı Berlin'de de Nina isimli dedektifle yakınlaşır. Aşk sarhoşluğu içinde Berlin'e çağırdığı kızı Mazzy (Sadie Sink) ile pek ilgilenemez. Babasının bu gönül ilişkisinden rahatsız olan Mazzy de çareyi, daha Berlin'e iner inmez havalimanında tanıştığı gizemli gence yanaşmakta bulur. Büyükannesinin ölümünden sonra atıl bir evde yalnız yaşayan Martin (Jonas Dassler) ise çevreci sivil toplum örgütü adıyla yasa dışı faaliyetlerde bulunan esrarengiz bir örgütün üyesidir.









Mazzy, Hilda isimli grubun karizmatik liderinden ilk görüşte etkilenir. Hilda, gezegenin arınması ve iyileşmesi için müritlerin dünyevi bağları bırakmasını ister. 'Sizi dünyevi bağımlılıklardan kurtarıyoruz' vaadiyle karamsar, umutsuz, ailesiyle sorunlu gençleri, yaşamla, varoluşla ve ölümle derdi olanları ağına düşüren örgüt, 'Yalnız insan hiçtir grup her şeydir, mutluluk sadece bir kişiye bağlı değildir topluluktan gelir' bilinci aşılayarak bireylerden grup için kendilerini feda etmelerini ister.









Babasıyla mesafeli olan, kendi çıkış yolunu bulmaya çalışırken yanlış kişilerle arkadaşlık kuran ve kendisini beklenmeyen bir sona doğru hazırladığının farkında olmayan Mazzy de acaba bu örgütün son kurbanı mı olacak yoksa babası kızını kurtarabilecek mi? Bu soruya cevap aranan Tarikat isimli film Nicholas Hogg'un 2015 tarihli Tokyo adlı romanından uyarlandı. Üç defa Oscar'a aday gösterilmiş, Sir unvanına sahip İngiliz film yönetmeni ve yapımcısı Ridley Scott'ın kızı Jordan Scott'ın yönettiği filmin çıkış noktası güzel fakat Scott'ın Hogg ile birlikte yazdığı senaryo biraz zayıf.









Tarikat, savunmasız insanların zihinlerine sinsice nasıl girildiğini anlatan bu tür filmlerin tüm sıradanlıklarını, tahmin edilebilirliğini barındırdığı gibi çok da yeni bir şey söylemiyor. Yine de uyuşturucu ve çarpık ilişkiler sebebiyle savrulan gençlerin, bu tür örgütler için nasıl kolay bir av olduğunun altını çizmesi bakımından dikkate değer bir film...



Yeşilçam filmleri sinema salonlarında

Sinemaseverler olarak içimizdeki Yeşilçam sevgisi bir başka. Kemal Sunallı, Şener Şenli çoğu filmi televizyonda ne kadar izlersek izleyelim doymuyoruz, her gördüğümüzde de gülüyoruz. Bu sıcak yaz günlerinde serin sinema salonlarında komedi filmi izleyip gülmek isteyenlere iyi bir haberim var.









Paribu Cineverse, Yeşilçam Festivali kapsamında izlemeye doyamadığımız 6 sinema filmini, salonlarda seyirciyle buluşturacak. Sinemaseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkartacak filmlerin beşinin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. 'Bana Mazlumu' getirin repliğiyle hafızlardan silinmeyen 1979 yapımı Şark Bülbülü, Sunal'a 14. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandıran Kapıcılar Kralı ve Şevket Altuğ ile başrolü paylaştığı 1984 yapımı Tokatçı filmleri 25 Temmuz'a kadar sinema salonlarında yer alacak.









Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek festival ikinci haftasında da devam edecek. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrolünde yer aldığı 1979 yapımı Petrol Kralları, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrolünü paylaştığı, Sinan Çetin yönetmenliğinde çekilen 1982 yapımı Çiçek Abbas ile yine Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı ve tarihe Demet Akbağ'ın rol adlığı ilk film olarak geçen Davacı da 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında sinema salonlarında gösterilecek. Hepsini defalarca izledik belki ama bu klasikleri sinema salonunda izleyerek deneyimlemenin keyfi bir başka olacaktır.



Açık havada film keyfi

Afrika sıcaklarıyla boğuştuğumuz şu günlerde sinema zevkinden mahrum kalacak değiliz. Şehrin hemen her bölgesinde açık hava sinemaları yer alıyor. Onlara son olarak Akasya Açık Hava Sineması eklendi.









Başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı Beşinci Element filmiyle geçtiğimiz akşam başlayan açık hava sinema gösterimleri bu akşam Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ile devam ediyor. Eylül'e kadar devam edecek film akşamlarının Temmuz programında yer alan filmlerden Özel Bir Hediye 24'ünde, Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık 27 Temmuz'da, Frances Ha ise 31 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.