Siyonist terör örgütü İsrail'in Gazze'de soykırım kelimesini bile anlamsız bırakan saldırıları devam ediyor. Böyle bir dönemde, dünyada insan haklarından ya da özgürlüklerden bahsetmek beyhude bir çaba olarak görünüyor. Ancak bu, siyonist terör örgütü İsrail'in işgali altındaki Batılı ülkelerde yaşanan skandalları görmemize engel değil.

Bir ramazan akşamı, 25 Mart 2025 tarihinde, ABD'nin resmi görevlileri tarafından kaçırılan Rümeysa Öztürk vakası bunun somut örneklerinden biri.

Rümeysa, Hamas bağlantılı olma suçlamasıyla, sivil kıyafetli ABD İç Güvenlik Bakanlığı ajanları tarafından gündüz gözüyle kaçırıldı. Amerika'da burslu okuyan başarılı bir öğrenci olan Rümeysa Öztürk'ün Hamas ile bağlantısı hakkında ABD'nin sunduğu tek argüman, üniversite dergisinde okulunun İsrail ile ilişkisini sona erdirmesini isteyen bir makale yayınlamış olmasından ibaretti. Amerikan yetkililere göre bu, Rümeysa Öztürk'ün gündüz gözüyle resmi ajanlar tarafından kaçırılması için yeterli bir sebepti.

Öztürk'ün vizesini iptal eden ABD yönetimi, mahkemenin kararına rağmen Öztürk'ü başka bir eyalete götürüp onu sınırdışı etmeye çalıştı. Haksızlık karşısında duramayan Rümeysa, siyonist İsrail'in nefretini kazanan asil tavrını devam ettirdi. Rümeysa ve avukatları, başlattıkları hukuk mücadelesiyle ABD yönetimine meydan okudu.

Evanjelist rüyalar gören Trump'ın, en az kendisi kadar problemli olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rümeysa'nın kargaşa çıkardığı için vizesinin iptal edileceğini açıkladı. Rubio bu açıklamayı yaparken, Rümeysa'nın doktora yaptığı Tufts Üniversitesi'nin Başkanı Sunil Kumar, öğrencisinin akademik açıdan son derece yetkin olduğunu ve iyi bir öğrenim hayatı sürdürdüğünü söyledi.

Aslında Rümeysa Öztürk, Rubio'nun dediği gibi, ABD yönetiminin nefretini hak edecek büyük bir suç işlemiş olabilir! Bu suç, siyonist terör örgütü İsrail tarafından kukla gibi kullanılan ABD'li politikacıları afişe etmek olabilir.

Amerikalıların kendilerini özgür ve bağımsız zannettikleri bir dönemde, "Önce Amerika" sloganıyla seçim kazansalar bile, konu İsrail olduğunda nasıl köleleştiklerini gösterdi Rümeysa...

Günümüz dünyasında Hamas mensubu ilan edilmeniz -ki bence Hamas mensubu olmak bir iltifattır- için İsrail'in Filistin'de soykırım işlediğini söylemeniz; hatta bunun da ötesinde, İsrail'in orantısız bir şiddet uyguladığını belirtmeniz bile yeterli olabilir. Ya da siyonist terör örgütü İsrail'e açık destek vermemeniz.

Bugün vizeniz iptal edilip resmi ajanlar tarafından kaçırılırsınız; yarın ABD ordusu tarafından askeri bir operasyona maruz kalabilirsiniz.

Dünya, İsrail denen baş belası terör örgütünden kurtulmadığı sürece, Rümeysa Öztürk'ün yaşadığı gibi hukuksuzlukların daha da arttığına şahit olacağız. Ki bu hukuksuzlukların her biri şu anda savaş suçlusu Netanyahu'nun, Washington'da kırmızı halılarla karşılanmasında olduğu gibi Batılı devletlerin demokrasi maskesini bir bir düşürecek.