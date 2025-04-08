Müttefiklerine savaş açan ABD Başkanı Donald Trump'ı Batı medyasında "çarmıhını sırtında taşıyan İsa"ya benzetenler var. Ama Trump, ülkesini kurtarmaya çalışan Napolyon ile ünsiyet kuruyor. Trump'ın kişisel analojisi, tarihsel ve reel politik atmosferin yol açtığı türbülansları göz önüne alınca daha nesnel bir tanımlama görünüyor.

Zira Avrupa'yı kasıp kavuran Napolyon savaşları 1789'daki Fransız İhtilali'nin yol açtığı tarihsel, siyasi, sosyo- kültürel ve ekonomik şartların sonucuydu. Unutmayalım ki Moskova seferi 1812'de hezimetle sonuçlanan Napolyon, Avrupa ülkelerine açtığı savaşı kaybetti. Moskova yenilgisinden sonra Batı dünyası 1814'te toplanan Viyana Kongresi ile yeni bir küresel sisteme geçti.

Trump'ı da benzer bir akıbet mi bekliyor? Ancak günümüzde şartlar biraz farklı. Napolyon'dan ayrı olarak Trump savaş açtığı müttefiklerine karşı Rusya ile uzlaşı içinde. Ayrıca kendi ittifak sistemini içeriden parçalayan Trump'ın stratejisi Macaristan, İtalya ve Türkiye gibi müttefikleri yanına çekmeye dayanıyor.

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İşte burada ABD'ningibihattaki oyuncularlatasarlayacağı önem kazanıyor.Belirtilergözden çıkaran Trump'ın İsrail ve İngiltere gibi stratejik aktörleri ise yeni dizaynı kabul etmeye zorlayacağını gösteriyor. Burada İngiltere'nin Avrupa'yı da arkasına alarak gelenekselTrump'ınanlaşılıyor.Sözün özü: Küresel jeo-politikadaİngiltere ve İsrail'in geleneksel ağırlığını hayli aştığı yeni bir döneme giriyoruz.Ukrayna meselesinde İngiltere'yi dışarıda bırakan Trump, benzer bir yaklaşımı Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı politikalarda ısrar eden İsrail'e karşı da izliyor. İzlemek zorunda. ZiraÇünkü İsrail yanlısı2006 Lübnan savaşından buyana savunduğu ve ABD'nin Ortadoğupolitikasında Türkiye'yi by-pass etmeyihedefleyen stratejisi akamete uğradı.

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Neo-conların Türkiye yerine İsrail'i merkeze alan Ortadoğu siyasetinin bedeli ağır oldu. ABD sadece terörle savaşı kaybetmedi, küresel mücadelededa stratejik hezimetlere maruz kaldı.yönetimi,ABD'nin çöken Ortadoğu stratejisiniİsrail üzerinden yeniden ayağa kaldırmayaçalıştı. Ancak bu da fiyaskoylasonuçlandı.sonra, İsrail kartınınişlevsizliğini bir kez daha dünyaya gösterdi.Dolayısıyla Türkiye'nin sadece Ortadoğu'da değilAtlantik güvenlik sistemi dışındagibi kritik bölgelerdekiküresel sistemdeki önemi her geçen gün daha da artıyor.Hâsılı kelam çok kutuplu yeni dünyada Rusya ve Türkiye'nin Amerikan dış politikasındaki ağırlıkları, Yahudi lobisinin gücüne rağmen İsrail'den katbekat fazla olacaktır.Trump da dış siyasetini zaten bu yeni kriterlere ve aktörlere göre uyarlıyor. Gizliliği kaldırılandair belgelerde İsrail'i işaret eden satırlar ile Trump'ın son dönemlerdebu yeni yönelimin işaretleridir. Hâliyle Filistin dışında ABD'den aradığı desteği alamayanbu minvalde okumak lazım.