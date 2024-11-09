Ara tatil dönemine girdiğimiz bu dönemde çocuklarına etkinlik arayan ebeveynler için sinemada pek çok alternatif mevcut. Baba Beni Güldürsene adlı film onlardan öne çıkanı.

Yönetmen koltuğunda Emrah Aguş'un oturduğu, senaryosunu Dinar Kahveci'nin kaleme aldığı film, kızına göre "sıkıcı bir baba" olan Murat'ın, "yılın en komik babası" olabilme çabasının anlatıldığı, aksiyon ve macera dolu Yeşilçam tadında bir aile komedisi. Ahmet Kürşat Öçalan, filmde hem eşiyle hem de kızıyla arasını düzeltmeye çalışan Murat isimli bir babayı oynuyor. Kızıyla doğru düzgün iletişim kuramayan Murat, sorumsuz, sakarlığıyla meşhur bir adamdır. Aylin Akpınar'ın başarıyla oynadığı kızı Ayşenaz ise okulda kendi yaşıtlarıyla anlaşmakta zorlanırken babasıyla da keyifli vakit geçiremez. 'Baba beni güldürsene' diyen kızına 'Babalar ciddidir, sululukları sevmezler.' şeklinde karşılık veren Murat'ın da kendi babasıyla sorunları vardır.









Çocukluğunda babasının aşırı disiplinli olması ve onunla iyi iletişim kuramamış olmasının defolarını hala taşımaya devam eder. Usta oyuncu Levent Özdilek'i filmde dede olarak görüyoruz. Karizmatik rollerin adamı olan Özdilek dede rolünün de hakkını vermeyi başarıyor. Murat'ın sakarlığı sebebiyle ocakta unuttuğu yemek yüzünden evlerinde yangın çıkınca, kızıyla birlikte uzun süredir görüşmedikleri babasına gitmek zorunda kalıyor. Eski arabalarıyla gece vakti çıktıkları yolda yine başlarına olmadık talihsizlikler geliyor. Nihayetinde köye vardıklarında da aksilikler peşlerini bırakmıyor. Murat'ın babası evde atalarından kalma değerli bir taş olduğunu, bu değerli hazineyi korumak için evden dışarı adım bile atamadığını söyleyerek, taşı onlara emanet ediyor ve 'Artık bunu sizin korumanızı isteyeceğim' diyor.

Öte yandan Ayşenaz, köyde perili evi gözetleyen hayalet bulmayı hayal eden olağanüstü olayları araştıran bir grup çocukla tanışıyor. Kendilerine gizem avcıları diyen 4 kişilik çocukla arkadaş oluyor. O sırada değerli taşın peşinde olan hırsızlar eve dadanıyor. Hırsızlardan birini Ceyhun Fersoy canlandırıyor. O andan itibaren kızın hırsızlardan kurtulma çabalarını izliyoruz. Kendince yaptığı çözümlerle hırsızları alt etmeyi başarıyor. O sahneler meşhur Evde Tek Başına filmini hatırlatıyor.

Bu arada yine evin hayaletli olduğunu göstermek için kullandıkları yöntemle Gülyabani'ye yani Süt Kardeşler filmine de selam göndermeyi ihmal etmiyorlar. Aynı ortak hedef için mücadele eden baba kız bu süreçte iyi anlaştıklarını da fark ediyorlar. Neticede Baba Beni Güldürsene ailece izlenecek eğlenceli bir film olmasının yanı sıra özellikle kızıyla ilişkisini yönetmekte zorlanan babalar için de bir ders niteliği taşıyor.









Çocuklar için alternatif bol

Baba Beni Güldürsene haricinde çocukların ilgisini çekecek animasyon filmleri de vizyonda. Örneğin, Yuvadan Uzakta isimli film, Usta Tod'un yedi kraliyet yumurtasını koruma görevi verdiği Keçi Arthur'un bu zorlu görevi başarmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Öte yandan, genç bir ren geyiğinin maceralarını anlatan Niko isimli animasyon filmlerinin devamı geldi. İlki 2008'de çekilen Niko Yıldızlara Yolculuk filminin devamı 2012 yılında Niko 2: Küçük Kardeş Tatlı Bela ismiyle seyirciyle buluşmuştu. Serinin üçüncü filmi ise 'Niko 3: Kuzey Işıklarının Ötesinde' ismiyle vizyondaki yerini aldı. Film, babası Noel Baba tugayının bir üyesi olan, Ren Geyiği Vadisi'nde annesi ve kabilesiyle birlikte yaşayan genç bir ren geyiğinin maceralarını konu ediyor.









Locarno'nun en iyileri geldi

İstanbul Modern Sinema, 77 yaşına giren İsviçre'nin en prestijli film etkinliği Locarno Film Festivali'nden 11 filmlik bir seçkiyi İstanbul'a getiriyor. Endüstri baskılarına karşı sinemada yenilikçiliği öne çıkaran film seçkisi, tarzı ve etkinlikleriyle kendine özel bir yer tutuyor. Seçkide yer alan ve dokuzu Türkiye prömiyerini yapacak olan filmler arasında öne çıkanlar, bu yılki Altın Leopar'ı kazanan Litvanyalı yönetmen Saule Bliuvaite'nin ilk filmi Toksik ve Romen yönetmen Radu Jude'nin Ütopya'dan Sekiz Kartpostal'ı. Ayrıca, programda Koreli usta yönetmen Hong Sang-soo'nun son filmi Dere Kenarında ile Dominik Cumhuriyeti'nden bir kadının ilişkisinin hayaletleri arasında geçen, Cem Mısırlıoğlu'nun müziklerini bestelediği animasyon Olivia & Bulutlar da bulunuyor.