Sinehane Film Prodüksiyon şirketinin 2023 yılında yapmış olduğu Senaryo Yarışması'nda finale kalıp ödüle hak kazanan proje Kayıp Kamyon yine Sinehane'nin yapımcılığında beyazperdeye taşındı. Hikâyesi Ercan Uçar'a ait, senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldığı Kayıp Kamyon; Bağlılık Aslı, Bağlılık Hasan, Göktaşı, Baba Parası, Aman Reis Duymasın gibi iddialı gişe filmlerini seyirciyle buluşturan Sinehane'nin 8. sinema filmi. Yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor.









Emekli bir zabıta memuru olan Vasıf (Bülent Emin Yarar) torunu Zeynep (Ülkü Hilal Çiftçi) ile birlikte yaşayan kendi halinde bir adamdır. Ruhsatı kendisinin üzerinde olan eski kamyonunun yıllanmış vergi borcu olduğunu öğrenen Vasıf, Zeynep'in eğitimi için ayırdığı parayı, cezaya ödemek istemediği için çareyi kamyonun peşine düşmekle bulur. Dede toruna bu yolculuklarında Vasıf'ın dostu Fehmi (Yetkin Dikinciler) eşlik eder. Vasıf ve Zeynep sonu meçhul bu yolda, birbirleriyle yüzleşirler. Aynı zamanda Vasıf ve Fehmi'nin dostlukları yeniden sınanırken, Zeynep, hayalleri ve sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Ukelele çalan şarkı söyleyen Zeynep, konservatuvar okumak ister ancak dedesi karşı çıkar. Müziği hobi olarak yapmasını torununun tıp okumasını ister ve hatta ondan habersiz yatılı okula kaydını bile yaptırır.









Zeynep küçük yaşta ailesiyle geçirdiği trafik kazası yüzünden hem yetim hem öksüz kalmıştır. Vasıf, kızını ve damadını kaybettiği bu trafik kazasından kendisini sorumlu tutar. O yüzden hayattaki tek dayanağı olan torunu Zeynep için doğru karar vermeye çalışır. Bu süreçte kendisine en büyük katkıyı, dede ile torun arasında adeta bir köprü vazifesi gören Fehmi verir. Fehmi'nin de ayrı derdi vardır. O da ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ istediği gibi bir hayat arkadaşı bulamamaktan dert yanar. Bu yolculuk onun da aşk arayışında yeni bir sınav olur. Konuştuğu Neriman (Gözde Çığacı) ile mutlu bir hayat kuracağını sanarken iyi niyetinin kurbanı olur. Peki kamyon peşinde çeşitli olaylarla sınanan üçlü kamyonu buluyorlar mı? O da filmin sürprizi...



BU İSMİ BİR KENARA YAZIN

Yaklaşık 2 saat süren film, kuşak çatışması yaşayan dede torunun hikâyesini hem güldürerek hem de yoğun duygu yüküyle aktarıyor. Komedi ve dram dengesinin çok iyi sağlandığı film zaman zaman boğazları düğümlerken bazen de kahkaha attırmayı başarıyor. Tabi ki bunda oyuncuların başarılı performansının payı büyük. Özellikle birbirlerini yıllardır tanıyan Yarar ve Dikinciler, tiyatrodan alışageldikleri uyumu sette de göstermiş. 15 yıldır kapalı gişe devam eden Devlet Tiyatroları oyunu Profesyonel sonrası ilk kez bir sinema filminde bir araya gelen iki usta oyuncu rollerinin hakkını layıkıyla veriyor. 15 yaşındaki genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ise filmin parlayan yıldızı. İki usta oyuncunun karşısında zaman zaman onlardan rol açan şahane bir performans sergileyen Çiftçi, özellikle seslendirdiği Göçmen Kızı başta olmak üzere bir çok şarkıyla alkış topluyor. Duru güzelliği, sade oyunculuğu ve sesiyle fark yaratmayı başaran Çiftçi'nin daha uzun yıllar adından sıkça bahsettireceğine eminim. Yarar ve Dikinciler gibi iki usta oyuncuyla çalışmış olmanın şansını iyi kullanan genç oyuncunun yolu çok açık. Bu arada bir başka deneyimli oyuncu Engin Hepileri de küçük ama ters köşe bir rolle filme renk katıyor. Neticede Kayıp Kamyon, sıcak, samimi, ailece izlenecek keyifli bir film olmuş. Özellikle üzücü olaylar yaşadığımız bu dönemde biraz nefes almak, umutlanmak, kaybetmeye yüz tutmuş birçok değerimizi ve her şeye rağmen yaşamanın güzel olduğunu hatırlamak için birebir...









HAYVANLAR BAŞROLDE

İstanbul Modern Sinema, izleyicilerini, insan ve hayvanın dostluğu, mücadelesi ve karmaşık ilişkisini sorgulayan 12 filmden oluşan İnsan Hayvan adlı programıyla buluşturuyor. 1960'lardan günümüze, İran'dan Dominik Cumhuriyeti'ne uzanan farklı coğrafyalarda çekilmiş bu filmler, insanla hayvan arasındaki yakınlığı ve mesafeyi yeniden keşfetmeye davet ediyor. 27 Ekim'e kadar gösterilecek filmler arasında Ulrich Seidl'in Hayvan Sevgisi, Nagisa Ôshima'nın Max Sevgilim, Jacques Tourneur'ın Kedi Kız ve Werner Herzog'un Ayı Adam isimli filmleri de yer alıyor.









Altın Yunus heyecanı başladı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 12. Boğaziçi Film Festivali; bugün itibariyle başladı. 25 Ekim'e kadar sürecek festival, seyirciyi, Altın Ayı adayı Böyle Küçük Şeylerle selamlıyor. Başrollerini; Oscarlı oyuncu Cillian Murphy ile iki Oscar adaylığı bulunan Emily Watson'ın paylaştığı filmin yanı sıra festivalde ulusal kategoride 10, uluslararası kategoride 11 film, Altın Yunus için yarışacak.