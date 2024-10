Boks filmi denince akıllara doğal olarak Rocky efsanesinin gelmesi çok doğal. Sylvester Stallone'yi meşhur eden film serisi öyle bir etki yarattı ki, peşinden çekilen onlarca boks filmi hep Rocky ile kıyaslandı. Dövüş sahneleri ona benzetilmeye çalışıldı. Psikolojik dayanıklılığı fiziksel güçle birleştiren boks sporunun sinemadaki yansımalarına baktığımızda Rocky'den sonra, Robert De Niro'nun oynadığı Kızgın Boğa, Muhammed Ali'nin biyografisini anlatan ve Will Smith'in başrolünde yer aldığı Ali filmi, 2004'ün En İyi Film Oscar'ının sahibi olan Clint Eastwood imzalı Milyonluk Bebek gibi filmleri sayabiliriz. Ülkemizde bu alanda Ata Demirer'in boksör Ayhan Kaplan karakterine hayat verdiği Berlin Kaplanı ve Murat Şeker'in yönettiği Deliormanlı filmi dışında boks ile ilişkilendireceğimiz çok fazla örnek yok ne yazı ki.









Şimdi onlara bir yenisi daha eklendi. Daha önce bir dijital platformda dizi olarak yayınlanan ve belli bir izleyici kitlesi edinen Dengeler, ikinci sezonu bekleyen seyircisini sinemalara davet ediyor. Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği Cihangir Ceyhan, Erol Babaoğlu ve Tanju Bilir'in başrollerini paylaştığı Dengeler, amatör bir sokak boksörünün hayatta kalma mücadelesine odaklanarak aynı olayları üç farklı karakterin gözünden aktarıyor. Başrol oyuncusu Cihangir Ceyhan'ın sokak boksörü Ferit Kamacı karakteriyle öne çıktığı filmi, dizisiyle kıyaslayanlar olacaktır ancak film diziden önce çekilmişti. Dizide daha fazla karakterler vardı ama Ferit karakteri motivasyonu hemen hemen aynıydı. Orada da aksiyonlu müzikli dövüş sahneleri dikkat çekmişti, burada da o gelenek bozulmamış.







Filmin konusu ise şöyle; Ferit, annesine verdiği kalbi sözü tutmak ister ve bu amaçla ringe çıkar. Yenilmesi beklenen müsabakada Ferit, mafyanın desteklediği profesyonel rakibini nakavt eder. Aynı gece Ferit'in ağabeyi Ali suikasta uğrayınca işler iyice karışır. Annesine verdiği söz için yola çıkan Ferit hem abisinin intikamını almak, hem de kendini gayrimeşru grupların radarından kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmek zorunda kalır. Dizi izleyicilerinin eksik parçaların tamamlanacağı, çok sevdiği bazı sahnelerin devamının olacağı film, gerçekçiliğiyle öne çıkıyor. Dengeler, spor aksiyon işlerine meraklı, intikam ateşiyle yanıp tutuşan kahraman hikayesini sevenleri memnun edecektir.



ABARTILMIŞ FİLMLER TARTIŞMASI

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Todd Phillips'in Oscar ödüllü 2019 yapımı Joker filminin devamı olan Joker: İkili Delilik'in seyircinin beklentisini karşılamadığını yazmıştım. Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı film ABD'deki sinemalarda 40 milyon dolarlık gişe hasılatına rağmen başarısız oldu. Ülkemizde de yaklaşık 130 bin kişinin seyrettiği devam filminin zarar etmemesi için en az 450 milyon dolarlık bir hasılat elde etmesi gerekiyor. Serinin önceki filmi 1 milyar doların üzerinde kazanmıştı. Bununla birlikte film, IMDb'de 10 üzerinden 5,3, Rotten Tomatoes'da da hem eleştirmenler hem de seyirciler tarafından %30 civarında puanlanırken, CinemaScore'da ise D notu ile bir çizgi roman filmi için en düşük skoru elde etti.









Büyük beklentiyle vizyona giren Joker'in yarattığı hayal kırıklığı ile ilgili haberlerin arasında gözüme abartılmış filmler detayı çarptı.

Birleşik Krallık'ın köklü gazetelerinden The Independent'tan bir grup editör, sinema tarihinde haksız övgüler alan yapımların peşine düşerek, 25 film belirlemiş. Filmlerin aldığı ödülleri, eleştirmen yorumlarını, izleyicide gördüğü ilgiyi ve paylaşılan beğenileri göz önünde bulunduran ekibin hazırladığı listede şimdilerin moda terimi olan 'overrated'ın kelime karşılığı olabilecek, severek izlediğimiz Oscar ödüllü sinema yapımları da mevcut. Örneğin, Stephen King'in hapishane temalı uyarlaması Esaretin Bedeli, Oscar ödülleriyle taçlandırılan dijital platform filmi Her Şey Her Yerde Aynı Anda, korku türünün klasiklerinden 13. Cuma, müzikleriyle hala akıllardaki yerini koruyan Fransız sinemasının en bilinen yapımlarından Amélie, David Fincher'ın kült klasiği haline gelen Dövüş Kulübü, Leonardo DiCaprio'ya Oscar ödülü kazandıran Diriliş, sinema tarihinin en büyük klasiklerinden biri olarak kabul edilen Rüzgar Gibi Geçti, Russell Crowe'un unutulmaz performansıyla hatırlanan Ridley Scoot filmi Gladyatör ve Alfred Hitchcock'un korku klasiği Kuşlar gibi filmlere listede yer verilmiş. Çeşitli gerekçelerle filmlerin gereğinden fazla abartılmış olduğu düşünülen listenin ilk sırasında hangi film var biliyor musunuz? Yukarıda devamının hayal kırıklığı yarattığını gişede çakıldığını söylediğim Joker serisinin ilk filmi.

2019'un en çok konuşulan filmlerinden biri olan Joker, eleştirmenler tarafından aşırı övülmüş bir yapım olarak dikkat çekiyor. Phoenix'e Oscar kazandıran başarılı performansına rağmen film genel olarak derinlikten yoksun ve aşırı dramatik bulunuyor. İngiliz gazetecilerin hazırladığı bu liste haliyle sinemaseverler arasında tartışma yarattı. Tabi ki seyir zevki kişiden kişiye göre değişiyor. Siz de 'yok canım bu film kesinlikle abartılmış değil' ya da 'abartılmayı hak ediyor' diyebilirsiniz. Ancak sinemanın sadece bize sunulandan çok daha büyük bir sektör olduğunu ve özellikle Hollywood filmlerinin dünyaya pazarlanması için hemen her yolun mübah sayıldığını da unutmamak lazım.