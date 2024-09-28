Baba üçlemesi, Konuşma, Dracula gibi başyapıtları hep en iyi filmler listelerinde yer alan efsanevi sinemacı Francis Ford Coppola'nın yapım hikâyesi tam 40 yıl süren, yıldız oyuncu kadrosu ve sanat yönetimiyle müthiş ses getiren en son filmi Megalopolis vizyona girdi. Geçtiğimiz mayısta Cannes'da dünya prömiyerini yaparak eleştirmenlerle izleyicileri ikiye bölen Megalopolis, M.Ö. 63 yılında geçen Çiçero ile Katilina komplosunu bilimkurgusal bir geleceğe taşıyan gözalıcı bir bilimkurgu destanı. "Ütopya nedir bilir misiniz?" diyen Coppola'nın "yoz, hayali, modern bir Amerika'da geçen, antik Roma'dan bir kahramanlık hikâyesi" olarak tanımladığı film, yaşanan büyük bir felaketin ardından değişimlere gebe (eski New York) Yeni Roma Şehri'nde geçiyor.







İdealist, dahi mimar Cesar Catilina (Adam Driver) kendi kendine yetebilen, ütopyaya yakın geleceğin şehrini hayal ederken, skandallar ve yolsuzluğa gömülmüş, gözünü para hırsı bürümüş, değişim işine gelmeyen Belediye Başkanı Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito ) ile karşı karşıya gelir. Bu arada Catilina ile Cicero'nun kızı Julia (Nathalie Emmanuel) arasında bir aşk filizlenir. "Sinemanın sınırlarını zorluyor," "sihirli, dolambaçlı, çıldırtıcı" sözleriyle övülen Megalopolis siyaset, ırkçılık, mimari, felsefe, başarı, güç sarhoşluğu, cinsellik, aşk ve sadakat gibi kavramlara değiniyor, daha önce görülmemiş teknikler ve uygulamalarla izleyiciyi hep şaşırtıyor.







Filmin parlak oyuncu kadrosunda Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel dışında Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman gibi isimler yer alıyor. Finansmanını kendi üstlenen, uğruna kendi kaynaklarından 120 milyon dolar harcayan 85 yaşındaki Coppola, son filmi için "Her şeyimi kaybedebilirim. Bir yandan da artık kaybedecek bir şeyim yok" diyor. Ona bu cesareti veren şey de bu sanırım. Çünkü ne yazık ki filmin elle tutulur izah edilir bir tarafı yok. Lakin, benim gibi düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Nitekim film değerlendirme sitesi imdb'de filmin notu 10 üzerinden 6, yani ortalamanın bile altında... 40 yılı aşkın süredir bu proje için uğraşan Coppola'ya keşke birisi, "Biz ne yapıyoruz ne anlatmak istiyoruz?" diyebilseydi. Dev oyuncu kadrosuna, görsel zenginliğine rağmen 2 saati aşkın süresiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor Megalopolis.