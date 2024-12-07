2010 yılında tanıştık Çakallarla... İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Şevket Çoruh'tan oluşan 4 mahalle arkadaşının yırtma hikâyeleri çok sempatik geldi seyirciye. Çakallarla Dans isimli ilk film 244 bin kişi tarafından izlendi ama televizyondaki tekrarları bile reyting rekorları kırınca serinin devamının gelmesi kaçınılmaz oldu. Tabii bu serinin (şimdilik) 7'ye kadar ulaşacağını kimse öngöremezdi. 'Mesele çakal olmak da değil esas mesele çakallarla dans edebilmekte' repliğiyle hafızalara kazınan, literatürümüze 'hastasıyız dede' sloganını sokan filmin devamı 2012'de vizyona girdi ve 930 bin kişi tarafından seyretti. 1.6 milyon kişi tarafından izlenen üçüncü filmi 2016'da gösterime giren dördüncü film takip etti ve o da 1.3 milyon seyirciye ulaştı. 2018'de vizyona giren beşinci film 1.4 milyon, 2022 yapımı altıncı film ise 870 bin gişe yaptı.









12 yılda kaba bir hesapla 6.5 milyon kişiyi sinemaya çeken ve kendi kitlesini yaratan film, yönetmeni Murat Şeker ve oyuncuların kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olmayı başardı. 4 kafadarın yanı sıra Fatma karakterini canlandıran Didem Balçın'la beraber 5 ana karakterin, serinin her filminde boy gösterdiği başka bir devam filmi de hatırlamıyorum. Dolayısıyla film serisi hem rejisi, hem güçlü ve kalabalık oyuncu kadrosu hem de bu kadroyu uzun yıllar koruyabilmesi bakımından sinemamızın köşe taşlarından biri oldu.









ÇAKALLAR GÜZELLİK YARIŞMASINDA

Şimdi bu serinin devamı Çakallarla Dans 7 ismiyle vizyondaki yerini aldı. 4 kafadardan canlandırdığı İlker Ayrık'ın rol almadığı film kadrosunu; Diren Polatoğulları, Toygan Avanoğlu, Rojda Demirer, Doğukan Polat ve Ege Kökenli gibi isimlerle güçlendirdi. Peki, bu filmde seyirciyi neler bekliyor? Şeker'in, Ali Tanrıverdi ile senaryosunu yazdığı serinin yedinci halkası, ekibin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için gittikleri İzmir'de yaşadıkları maceraları takip ediyor. Çakallar, Necmi'nin asker arkadaşı Mahmut (Toıygan Avanoğlu) tarafından gelen bir teklif üzerine yeni bir maceraya atılıp dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için İzmir'in yolunu tutar. Kızların güzelliğiyle büyülenen Çakallar, görev bilinçleri doğrultusunda hareket etmeye çalışırlar.









Organizasyonun İzmir ayağını yöneten Nalan (Rojda Demirer) ve Lidya (Ege Kökenli) ile Fatma arasında bir dostluk doğar. Fatma'nın kızların kostümleri arasında çok sayıda ham pırlanta bulması Çakalları kaosa sürükler. Yarışmayı düzenleyen Kral Mustafa (Diren Polatoğulları), Nalan'ın eski aşkı, tehlikeli bir mahallenin lideri, Mahmut'un ise patronudur. Düzenlediği güzellik yarışması, yurtdışı ile gerçekleştireceği ham pırlanta ticaretinin kılıfıdır. Neticede Çakallarla Dans 7, dişi çakalların da katılımıyla renklenen, seyirciye yine bolca gülmece, aksiyon ve eğlence vaat eden seyirlik bir film olmuş. Güzellik yarışmasına katılacak adaylarla çakalların uyum sağlama sürecinde, futbol maçı da dahil, yaşadıkları yine çok güldürüyor. Diren Polatoğulları ile Toygan Avanoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı filmde dişi çakalların da hakkını vermek lazım. Didem Balçın, Rojda Demirer ve Ege Kökenli'den oluşan dişi çakalların yakın arkadaş olmalarından kaynaklanan kimya uyumunun perdeye pozitif yansıdığını, güzel oyuncuların diğer çakallardan rol çaldığını ekleyeyim.



VİZYONDA BU FİLMLER DE VAR







Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzalı Yıldızlararası filmi 10. yılında yeniden beyazperdede seyirciyle buluşuyor. 2014 yılında gösterime giren ve sinemaseverler tarafından başyapıt kabul edilen film sadece IMAX salonlarında gösterimde olacak. Kadrosunda Matthew McConaughy, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Casey Affleck, Michael Caine ve Timothée Chalamet gibi isimlerin yer aldığı efsane film, 5 dalda Oscar aday gösterilmiş ve En İyi Görsel Efekt dalında Oscar ödülünün sahibi olmuştu.







Justin Routt'un yönetmen koltuğunda oturduğu Sylvester Stallone'nin başrolünde olduğu Armor, bir teslimat sırasında pusuya düşürülen bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. James milyonlarca doları bankalar arasında taşıyan zırhlı bir güvenlik görevlisidir. Rook liderliğindeki br hırsız ekibi, aracı ele geçirmek için plan yapar. Zırhlı aracı kuşatan ekip, James ve oğlu Casey'i eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç suya düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve saldırganlar içeri girmeden James'in çok az vakti vardır. James, oğlunun hayatını kurtarmak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır.







Oscar ödüllü yönetmen Adam Elliot bu kez hayatı şanssızlıklarla ve kayıplar ile dolu Grace'in salyangoz gibi kabuğuna çekilme hikâyesini anlatıyor. Bir Salyangozun Anıları isimli, el yapımı stop-motion bu canlandırma film, karmakarışık hayat mücadelesinin toz dumanının ortasında kendine güvenini ve umut ışığını bulan, kendini hiçbir yere ait hissetmeyen bir bireyin dokunaklı, içten ve komik hikâyesini anlatıyor.