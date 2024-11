Efsane İngiliz yönetmen Ridley Scott tarafından yönetilen ve başrol oyuncusu Russell Crowe'u uluslararası üne kavuşturan Gladyatör, sinema tarihinde unutulmaz bir yer edinmişti. Dünya çapında 465 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek, 2000 yılının en yüksek hasılat yapan ikinci filmi olan Gladyatör, 12 dalda Oscar adayı olmuş ve En İyi Film dâhil beş dalda Oscar ödülü kazanmayı başarmıştı. Görsel efektleriyle, anlatı tarzı, soluksuz aksiyon sahneleri ve hâlâ hafızalarda yer alan Hans Zimmer imzalı müzikleriyle dünya sinemasının kült filmleri arasına giren Gladyatör'ün devamı 24 yıllık uzun bir aradan sonra geldi. Filmin devamının çekileceği haberleri yayıldığından beri merakla beklenen Gladyatör 2, nihayet vizyondaki yerini aldı. Devam filmleri genelde ilk filmin etkisi altında kalır, çok fazla beklenti yaratır ama sonuç tatmin etmez. Gladyatör 2 ise, orijinal filmin üstüne koymayı başaran, ilk filme yaptığı göndermelerle adeta ona bir saygı duruşunda bulunan istisnai bir devam filmi niteliğinde.









İlk filmde İmparator Marcus Aurelius'un ordusunda efsanevi bir general olan Maximus'un (Russell Crowe), barbar İmparator Commodus'un (Joaquin Phoenix) emriyle köleleştirilerek gladyatör olarak imkânsız savaşlara zorlanmasını anlatıyordu. İlk filmden aldığı mirası başarıyla taşıyan Gladyatör 2 ise orijinal filmin üzerinden geçen 16 yıl sonrasını konu alıyor. David Scarpa'nın senaryosunu yazdığı film, Maximus'un mirasını devralan Lucilla'nın (Connie Nielsen) oğlu Lucius'un etrafında şekilleniyor ve orijinal filmde İmparator Commodus'un yeğeni olarak izlediğimiz Lucius'un yetişkin haline odaklanıyor. General Marcus Acacius (Pedro Pascal) komutasındaki Roma ordusu tarafından yaşadığı bölge işgal edilen Lucius (Paul Mescal), karısının öldürüldüğü savaş sonrası Roma'ya kaçırılır ve gladyatör ahırının sahibi Macrinus'a (Denzel Washington) satılır. Kendisine Hanna denilen Lucius, Kardeş imparatorlar Geta (Joseph Quinn) ile Caracella'yı (Fred Hechinger) devirip taht sahibi olma planları yapan Macrinus'un en gözde savaşçısı olur. Lucius, imparatorlar başta olmak üzere halkın eğlenmesi için arenada hayatı için savaşmak zorunda kalır. Dizginlenemeyen öfkeyle hareket eden Lucius, imparatorluğa bir darbe indirmek ve her şeyden önce en büyük düşmanı olarak gördüğü generalden intikam almak için harekete geçer.









GÖRSEL ŞOV VAR

Kraliyet soyundan geldiğinden habersiz olan Lucius, Roma İmparatorluğunun eski varisi ve Maximus'un oğlu olarak babasının Roma hayalinin peşindedir. O da babası gibi tüm halkın eşit olduğu eşit şartlarda yönetildiği ihtişamlı Roma rüyasının hayalini kurar. Annesi Lucilla, Maximus'un ölümünden sonra onu Roma'nın yolsuzluğundan korumak için onu Numidia'ya göndermiştir. General Acacius ile ilişki kurar, Lucius'un Kolezyum'da dövüşmesini izler. Kahramanca dövüşerek halkın büyük hayranlığını kazanan gencin oğlu olduğunu öğrendiğinde ise artık çok geçtir. O da imparatorlar gibi iktidardakiler tarafından sömürülür.

Çekimleri Fas ve Malta'da gerçekleştirilen, yaklaşık iki buçuk saat süren film heyecan verici aksiyon sahneleri dikkat çekiyor. Özellikle gladyatörlerin zaman zaman birbirleriyle zaman zaman da vahşi babun ve gergedanla dövüştükleri sahneler soluksuz izleniyor. Bir de hipodromun su ile doldurulup köpekbalıklarının da yer aldığı savaş sahneleri akılda kalan bir başka detay... Görkemli sinematografisi ve Harry Gregson Williams imzalı müzikleriyle temposu hiç düşmeyen filmin bu başarısında kuşkusuz oyuncuların payı çok büyük. İki yıl önceki Aftersun filmindeki performansıyla BAFTA'da ödül alan ve Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu adaylığı kazanan Paul Mescal, Gladyatör 2 kendini üst lige atmış oldu. Normal People'daki rolüyle Scott'ın gözüne girmeyi başaran 28 yaşındaki İrlandalı oyuncu Lucius karakteri için altı ay boyunca kuvvet antrenmanı, dövüş koreografisi, at eğitimi ve kılıç dövüşü eğitimi almış. Aftersun'da sorunlu bir genç babayı canlandıran Mescal'ın, bir dönem işinde kahraman bir dövüşçüye dönüşmesi ve başarılı performansı eleştirmenlerce övülüyor. İlm film Russell Crowe'u dünya arenasına taşımıştı, bu film de Mescal için aynı nitelikte. Öte yandan American Gangster filminde R. Scott ile birlikte çalışma şansı yakalayan Denzel Washington, eski bir köleyken siyasi amaçları olan zengin bir tüccara dönüşen, adeta güler yüzlü şeytan niteliğindeki Macrimus'la öne çıkıyor. Onun bu başarılı performansının kendisine yeni bir En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar adaylığı getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yurtdışındaki eleştirmenler tarafından "yumruk gibi bir devam filmi", "nefes nefese bir şov", 'Açık ara senenin en iyisi' gibi yorumların yapıldığı Gladyatör 2, yıllar sonra da orijinali gibi defalarca izlenecek, sinemaseverleri ziyadesiyle mutlu edecek bir yapım olmuş.









GLADYATÖR 3 DE GELEBİLİR

Hemen her sinemaseverin en sevdiği filmler listesinde mutlaka Ridley Scott'ın bir veya birden fazla filmi vardır. Üzerinden 40 yıl kadar geçse de hala en önemli ve etkili bilimkurgu filmlerinden olarak gösterilen Yaratık (1979) ile Blade Runner (Bıçak Sırtı 1982), Oscar ödülü kazandığı 1991 yapımı Thelma ve Louise, Gladyatör sonrasında yeniden Oscar'a aday gösterildiği Kara Şahin Düştü, sonrasında çektiği Cennetin Krallığı, Robin Hood, Promotheus, Exodus: Tanrılar ve Krallar, Marslı gibi iddialı filmler hem sinema tarihinde hem de sinemaseverlerin gönlünde önemli yer tutar. Scott'ın

2021'de çektiği Gucci Evi ve yine Gladyatör filmiyle adını duyuran Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı 2023 yapımı Napolyon'dan sonra vizyona giren Gladyatör 2 ile iddiasını yine konuşturdu. Scott, kariyerinin en önemli projeleri arasında yer alan filmin ardından üçüncü filmin gelebileceği sinyalini, "Şimdiden 8 sayfam var. Elimde çok iyi bir ayak izinin başlangıcı var. Eğer bir Gladyatör 3 olursa, arenaya geri döneceğinizi hiç sanmıyorum. Ama ben arenaya geri dönmek zorundaydım" sözleriyle vermişti. 86 yaşındaki usta yönetmen bakalım serinin üçüncü filmini ne zaman hayata geçirecek.