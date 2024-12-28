2024’te sinema sektörünün röntgenini çektik. 559 filmin vizyona girdiği 2024 yılında toplam seyirci sayısı 32 milyonda kaldı. Yerli filmlerin ve devam filmlerinin rağbet gördüğü en çok izlenenler listesinin zirvesinde Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yer alıyor

Takvim yapraklarından bir yıl daha eksildi. Kültür sanat alanında opera ve balenin altın yılı olurken, tiyatrolara ilginin her geçen gün arttığını gözlemledik. Aynı parlak tabloyu ne yazık ki sinema sektörü için söylemek güç. Pandemiden bu yana kan kaybetmeye devam eden sektör bu yıl da toparlanmadı, yakın gelecekte de toparlanacak gibi gözükmüyor. Bunun çeşitli sebepler var. Dijital platformlar yüzünden izleme alışkanlığı değişen seyirci için sinema, artık cazip bir seçenek değil, pahalı bir eğlence oldu. Ancak bilet fiyatlarının ortalama 150 lira olmasının seyirci sayısının azalmasında ana faktör olarak görmüyorum. Sonuçta iyi ve kaliteli film yapıldığında seyirci sinemaya gidiyor. Bir kahve fiyatına sinema keyfi yapmak çok da lüks değil, olmamalı da... Sinema Genel Müdürü Birol Güven, denk geldiğimiz bir ortamda şunları söylemişti: 'Türkiye'de çok fazla "küçük" film yapılıyor, bunların hepsi ekim ve mart ayları arasında vizyona girmeye çalıştığı için salon bulamıyorlar ve batıyorlar. Küçük olsun benim olsun diyen yapımcılar birleşse, yılda 10 tane 10 milyonu aşan filmimiz olsa her şey değişir. Ve böylece uluslararası ana akım sinemadan bahsedebiliriz. 2023'te bir milyonu geçen film sayımız dört.'

HASILAT YÜZDE 70 ARTTI

Peki, bu yılki durum ne? Rakamlar ne yazık ki geçmiş yılları arattı. 2024'te (bu hafta sonu hariç) 443 yeni film vizyona girdi ve bu filmler 30 milyondan fazla izleyici topladı. Vizyona yeniden giren eski tarihli filmlerle (120) beraber sinemaya giden izleyici sayısı 32 milyon civarında. 2019 yılında, toplam seyirci sayısının 57 milyondan fazla olduğunu düşünürsek sektör, neredeyse yarı yarıya seyirci kaybı yaşamış. İyi tarafından bakarsak bu rakam, geçtiğimiz yılki seyirci sayısından fazla. 2023'te 31 milyondu seyirci sayısı. Hasılata baktığımızda 2024'te vizyona giren filmlerin toplam hasılatı 4.8 milyar oldu. Bu hasılat geçtiğimiz yıldan yüzde 70 daha fazla. 2023'te bu rakam 2.8 milyardı. 2024'te en çok izlenen filmlerin devam filmleri olması dikkat çekici. İlk 10'daki sekiz film devam filmi. Ciddi izleyici kitlesine sahip animasyon filmlerinin yüksek izleyici sayısına ulaşmasında, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte salona girdiğini de gözardı etmemek gerek. Salona girdiğini diyorum çünkü filmi izlemek yerine telefonlarıyla oynayıp çocuklarına eşlik ediyor çoğu anne baba..

2025 umarım sinema salonlarının dolup taştığı, birbirinden güzel filmleri izlemek için kuyruklara girdiğimiz, film anlamında bereketli bir yıl olur... Şimdi gelin yılın en çok izlenen filmlerine bakalım.

EN ÇOK İZLENENLER

Animasyon filmi Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, 45 hafta kaldığı vizyonda 2.8 milyon izleyici toplayarak yılın en çok izlenen yapımı oldu ve 306 milyon TL gelir elde etti.

2015'te büyük ses getiren animasyon filmi Ters Yüz 2, 9 yıl aradan sonra vizyona girdiğinde yine seyirciden yoğun ilgi gördü. 2.4 milyon kişinin izlediği film 408 milyon lira hasılat yaptı.

Ters Yüz 2'de Üzüntü karakterini seslendiren Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı Lohusa, 2.1 milyon izleyiciye ulaştı ve 281 milyon lira kazanç sağladı.

Şafak Sezer'in başrolde olduğu Kolpaçino serisinin dördüncü filmi, Kolpaçino 4 x 4'lük, 2.1 milyon izleyiciye ulaştı ve 240 milyon TL gelir elde etti.

Deadpool filmlerinin devamı niteliğindeki aksiyon ve komedi türündeki Deadpool vs Wolverine 1.4 milyon izleyici topladı ve 257 milyon hasılat yaptı.

Listenin altıncı sırasında Çılgın Hırsız 4 var. 1.8 milyon kişi tarafından izlenen film 180 milyondan fazla hasılat yaptı.

Beyza Alkoç'un aynı adlı kitabından uyarlanan 3391 Kilometre, 926 bin izleyiciyle dikkat çekti ve 113 milyon TL kazandı.

8 yıl aradan sonra devamı gelen Moana 2, 29 Kasım'da vizyona girmesine rağmen kısa sürede 834 bin kişi tarafından izlendi. Film her geçen hafta izleyici sayısını yükseltiyor.

Dokuzuncu sırada yine bir animasyon filmi var. Kung Fu Panda serisinin dördüncü filmi, 766 bin kişi tarafından izlenerek 115 milyon TL gelir elde etti.

Listenin 10. sırasında ise bir korku filmi var. Siccin serisinin yedinci filmi 659 bin kişi tarafından izlenerek 101 milyon lira hasılat elde etti.

VİZYONDA BU FİLMLER DE VAR

Haftanın komedi filmlerinden İngiliz Anahtarı: Recep Usta, tamirat için gittiği evde kendisini cinayet şüphelisi olarak bulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Yönetmen koltuğunda Onur Öğden'in oturduğu, başrolünde Rüştü Onur Atilla'nın yer aldığı filmin kadrosunda Kadir Çermik, Can Yılmaz, Itır Esen, Ayşegül Ünsal, Burak Topaloğlu, Tuna Orhan, Begüm Öner, Ege gibi isimler bulunuyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ümit Ünal'ın üstlendiği, Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın ve Nejat İşler'in başrollerinde yer aldığı Evcilik, küçük bir otele giden bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Fırat ve Filiz, bunaldıkları hayatlarından uzaklaşmak için Ege kıyılarında sakin bir otel olan Evcilik'e gitmeye karar verirler. Otele vardıklarında çift, oteli işleten Özkan ile eşi Aysun ile tanışırlar. Özkan ile Aysun'un aşkına özenen ve aksanını komik bulan Filiz ile Fırat, onları taklit ettikleri bir oyuna başlarlar. Ancak onların bu oyununa şahit olan Aysun ile Özkan kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik bir savaş alanı haline gelir.