Helen Fielding'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan Bridget Jones'la 2001 yılında tanışmıştık. Renée Zellweger'ın başrolünde yer aldığı filmde ilerleyen yıllarda kocası olacak Marc (Colin Firth) ve sevgilisi Daniel (Hugh Grant) arasında gidip gelen Bridget'in günlüğüne yazdığı olayları izlemiştik. 25 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film o kadar beğenildi ki dünya çapında 282 milyon dolar hasılat elde etti. Dolayısıyla filmin devamının gelmesi kaçınılmazdı. 2004'te serisinin ikinci filmi Bridget Jones: Mantığın Sınırı filmi vizyona girdi.

O filmde Marc ile ilişkisi devam eden Bridget'in, eski sevgilisi Daniel'in yeniden hayatına girmesiyle kafası karışmış, aynı zamanda tv kanalındaki işinde de zorluklar yaşamıştı. İlk filmin mirasını devralan ikinci film, nispeten ilkine göre sönük kalsa da 265 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Aradan 12 yıl geçtikten sonra Bridget Jones'un hayranlarının yoğun talebine kayıtsız kalamayan yapımcılar serinin üçüncü filmini çekmeye karar verdiler. Bir bebek bekleyen Bridget'in bebeğin babasının kim olduğuna dair kuşkularının temel alındığı Bridget Jones'un Bebeği adlı eğlenceli film de 211 milyon gişe geliri elde etti. Üç filmle birlikte 750 milyon dolardan fazla gelir elde eden seri, dördüncü filmle devam ediyor.

Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor ismiyle vizyondaki yerini alan filmde Bridget Jones'u yine Renee Zellweger canlandırıyor. Michael Morris'in yönettiği filmin konusu şöyle: Dört yıl önce hayatını kaybeden eşi Marc, Sudan'daki görevi sırasında öldürüldükten sonra Bridget dul kalmıştır. Şimdi 9 yaşındaki Billy ve 4 yaşındaki Mabel'ın annesidir ve duygusal bir belirsizlik içerisinde sıkışıp kalmıştır. Çocuklarını, sadık eski erkek arkadaşı Daniel Cleaver'ın yardımıyla büyütmektedir. Çevresindekiler tarafından hayata ve aşka doğru yeni bir yol çizmesi için baskı gören Bridget, 'daha gençsin yalnız kalma, hayatın tadını çıkar' diyen arkadaşlarının zorlamasıyla flört uygulamalarını denemeye başlar. Hatta kısa süre sonra hayalperest ve hevesli genç bir adamla (Leo Woodall) yakınlaşır ama yaş farkı sebebiyle ilişkilerini devam ettirmek istemez. Artık işine geri döner. Ev ve romantizm arasında mekik dokuyan Bridget, çocuklarının okulundaki mükemmel annelerin ters bakışlarıyla mücadele ederken kendisine yeni bir yol çizme arayışına girer. Babasının yokluğuyla mücadele eden Billy için endişelenir ve oğlunun aşırı mantıklı fen öğretmeni Walleker ile (Chiwetel Ejiofor) yakınlaşır. Deneyimli oyuncu Hugh Grant ise neredeyse eşlikçi olarak yer almış filmde. Filme hizmet eden bir rolü yok.

Yaklaşık iki saat süren film yine bildiğimiz ezberden ilerliyor. Önceki filmlerde olduğu gibi Bridget'in eğleneli kişiliğinin yansımalarını izlediğimiz, bir nesle günlük yazma alışkanlığı kazandıran film dram ve komediyi bir arada sunarak yine hayranlarını mutlu ediyor. Flört etmeyi unutmuş 50'sine merdiven dayamış kadınlara da mesajları var filmin. Kadınların anne olduktan hatta dul kaldıktan sonra da kendilerini, kadınlıklarını unutmamaları gerektiğinin altı kalın çizgilerle çiziliyor ve 'Dünyaya bir kez geliyoruz, yaşamana bak. Kaosu kucakla' vurgusu yapılıyor. Bridget'i başarıyla canlandıran Zellweger, ilk filmde 32 yaşındaydı. Karakterin tüm sempatikliğini yansıtmayı başarmış, milyonlarca hayran elde etmişti. Judy Garland'ın hayatının anlatıldığı Judy filmindeki başarılı oyunculuğu ile 2020 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan 55 yaşındaki oyuncu, yüzündeki müdahaleler sebebiyle mimiklerindeki doğallık kaybolsa da yine sempatisiyle gönülleri kazanmayı başarıyor.



Amerikan başkanı yine tehlikede

Hollywood sinemasının Amerika başkanlarıyla derdi bitmiyor. Konu sıkıntısı yaşadıkça başkana bir saldırı düzenleyip onu çözmekle uğraşıyorlar. Bu kez süper kahramanlar yine başkanı kurtarmak için seferber oldu. Kaptan Amerika serisinin dördüncü filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya vizyondaki yerini aldı. Harrison Ford'un canlandırdığı Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan kısa bir süre sonra Kaptan Amerika olarak da bilinen Sam Wilson (Anthony Mackie) kendisini devasa bir uluslararası olayın tam ortasında bulur. Operasyonun gerçek dehası tüm dünyayı ateşe vermeden önce Sam Wilson zamana karşı amansız bir savaşa girişiyor.

Hulk'ın devamı niteliği olarak da değerlendirilen film aksiyon sahneleriyle göz dolduruyor. Özellikle Red Hulk ile Kaptan Amerika'nın dövüş sahneleri aksiyon severleri tatmin ediyor. Falcon'dan sonra Kaptan Amerika olarak seyirci karşısına çıkan Mackie, filmdeki performansıyla seyircinin gönlünü kazanırken 80 yaşındaki Harrison Ford da yine öne çıkmayı başarıyor. Devletten kaçan bir şüpheli katil; bir uçakta düşmanlarını savuşturan sert bir başkan; bir komploya bulaşmış beyni yıkanmış eski bir askerin hikayesini anlatan filmi Julius Onah yönetiyor. Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly ile Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson'un da kadroda yer aldığı film, özellikle Marvel Sinematik Evreni'ni yakından takip edenlerin seveceği türden...



Canavarlar Kundura'da

Frankenstein, Drakula, Kurt Adam ve daha fazlası. Sinemanın canavarları Kundura Sinema'nın Kundura Klasikleri: Canavarların Altın Çağı adlı yeni programında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Frankenstein ve Frankentesin'in Gelini isimli filmlerle başlayan program, bugün Drakula ve Drakula'nın Kızı filmleriyle devam ediyor. Sinemaseverlerin iki filmi tek bir biletle arka arkaya izleme imkânı buldukları etkinlik, 22 Şubat akşamı Kurt Adam ve Frankenstein Kurt Adam'la Buluşuyor ile sona erecek.