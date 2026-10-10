Günümüz ilişki dünyasına şöyle bir dönüp baktığımızda, tablonun ne kadar karmaşıklaştığını görmek zor değil. İstatistikler, yükselen boşanma oranlarını ve ertelenen, hatta kaçınan evlilik kararlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Modern çağ; bireysel özgürlükleri, kariyer odaklı yaşamı ve kendi kendine yetme fikrini merkeze alırken, ne yazık ki "birlikte bir hayat inşa etme" fikrini giderek ikinci plana itiyor. Sosyal medyanın yarattığı "mükemmel eş" yanılsaması, ilişkilerde sabrı ve toleransı azaltıyor; en ufak bir pürüzde bağları koparıp yenisini aramak bir norm haline geliyor. Televizyon dizilerinde aşk ve evlilik güzellemesi yapan nadir işler olsa da sinemada bu konu aslında yıllardır işleniyor.

Evlilik müessesesinin sanıldığı kadar zor ve korkulacak bir şey olmadığını gösteren aile olmanın önemini vurgulayan bir film var vizyonda. Sinehane yapımı Medeni Hâller, tam da böylesi sosyolojik bir kırılmanın ve yalnızlaşmanın yaşandığı bir dönemde sinemaseverlerle buluşuyor. Çalgı Çengi ve Düğün Dernek serileriyle rüştünü ispat etmiş yönetmen Selçuk Aydemir'in yönettiği, eşi Ebru Aydemir'in kaleme aldığı film; modern insanın bağ kurma korkusuna ve aile kurmanın hiç olmadığı kadar zorlaştığı günümüz koşullarına neşeli, samimi ve düşündürücü bir ayna tutuyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen bu romantik komedi, kaçış ve kopuş yerine "birlikte kalabilmenin" ve sevginin iyileştirici gücünün altını çiziyor.

SOSYOLOJİK BİR İKİLEM

Hikâyenin sosyolojik omurgası, merkezindeki iki ana karakterin hayata bakış açısındaki o derin tezat üzerine kurulu. Özge Gürel'in hayat verdiği Aylin, bir boşanma avukatı. "Son 20 yılda boşanma oranlarını yüzde 89 arttığını biliyor musunuz?" diye soruyor daha filmin başlarında. Böyle bir gerçeklik varken insanların evlenmesini garipsiyor. Mesleği gereği her gün tüketilen sevgilere, hırsa ve biten evliliklere tanıklık ettiği için, tıpkı günümüz kentli insanı gibi, duygusal zırhlar kuşanmış ve evliliğe mesafeli durmayı bir savunma mekanizması haline getirmiş. Yıllardır en yakın arkadaşı Engin'e (Burak Çelik) beslediği gizli duyguları bile bastırmasının arkasında, bu incinme korkusu yatıyor. Zira Engin'e duyduğu gizli aşkı kalbine gömen Aylin'in hayatı, Engin'in aniden evlilik kararı almasıyla bir anda altüst oluyor.

Tam da bu duygusal karmaşanın ortasında Aylin'in yolu, aşka ve evliliğe onun tam aksine umutla, pozitiflikle bakan nikâh memuru Ozan'la kesişiyor. Gökhan Alkan'ın canlandırdığı Ozan; insan ilişkilerinin yüzeyselleştiği bir çağda hâlâ bağ kurmanın, söz vermenin ve bir hayatı paylaşmanın güzelliğine inanan tarafta. Meslekleri ve hayata bakış açıları taban tabana zıt olan bu iki karakterin çatışmayla başlayan tanışıklığı, zamanla ezber bozan bir yakınlaşmaya dönüşüyor. Film, bu çatışma üzerinden izleyicisine şu temel soruyu sorduruyor: Evlilik gerçekten korkulacak bir şey mi, yoksa hayatı birlikte inşa etme cesareti mi? Bir yanda modern çağın şüpheci insanı, diğer yanda ise geleneksel bağların kıymetini savunan romantik idealist... Bu iki karakterin çatışmayla başlayan ve beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşen hikâyesi, günümüz insanının içsel çekişmesini tam merkezden yakalıyor. Aylin de bu ikisi arasında bir diğer deyişle aklıyla kalbi arasında kalıyor. Ya kalbinin sesini dinleyecek ya da mantığını kullanacak...

AİLE OLMANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Medeni Hâller, evliliği sadece kurumsal veya bürokratik bir imza olarak görmüyor; aksine iki insanın birbirini "gerçekten görmesi", dinlemesi ve hayatın fırtınalarına karşı omuz omuza durabilmesi olarak yeniden tanımlıyor. Bireyselliğin yalnızlığa dönüştüğü bir dünyada, gerçek aşkın insanı nasıl dönüştürebileceğini ve "biz" olabilmenin sunduğu o güvenli limanı hatırlatıyor.

Yönetmen Aydemir'in dördüncü duvarı yıkan tarzı, yani esas kız Aylin'in zaman zaman kameraya, seyirciye dönüp hareket etmesi, eylemde bulunması, filmi samimi kılıyor bence. Dolayısıyla başrolle yakın bir bağ kuruyor ve ister istemez Aylin'in mutlu olmasını arzu edip, ondan taraf oluyorsunuz. Nitekim güzel oyuncu Gürel, Aylin karakterinin savunmacı zırhları ile iç dünyasındaki kırılganlığı arasındaki dengeyi başarıyla yansıtıyor. Hakkını verelim perdeye de çok yakışıyor. Oynadığı diğer işlerde genç kızların gözdesi konumunda olan Gökhan Alkan da burada yine aynı tondan devam ediyor. Alkan enerjisi ve karizmasıyla hikâyeye harika bir sıcaklık katarken; Burak Çelik ise aşık olunacak erkek tiplemesiyle hikâyenin kırılma noktalarını oldukça dinamik bir şekilde destekliyor. Başrollerdeki bu üç oyuncunun yüksek enerjilerine; Jessica May, Yasemin Baştan, Ceren Soylu, Ali Barkın, Yeliz Kuvancı, Samet Gürsel ve Şeyma Peçe gibi zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Yardımcı karakterlerin katkısıyla mizah temposu bir an olsun düşmeyen yapım, aile olmanın sadece sorumluluk değil, aynı zamanda kocaman bir neşe ve paylaşım olduğunu da gösteriyor.

Neticede ilişkilerin hızla tüketildiği, sadakatin ve sabrın zor bulunduğu bir zamanda Medeni Hâller, seyirciye içini ısıtacak güçlü bir mesaj veriyor ve diyor ki: Aşk hâlâ mümkün ve bir insanla kök salmak, hayatı paylaşmak korkulacak değil, kutlanacak bir cesaret. Yani film sadece aşık olan iki insanın kavuşma hikâyesini anlatmıyor; günümüz insanının "bağ kurma korkusu" üzerine düşünmesini de sağlıyor. Eğer siz de günümüzün karmaşık ilişki ağlarından biraz sıyrılıp aşkın, dostluğun ve sıcak bir yuva bilincinin güzelliğini eğlenceli bir dille deneyimlemek istiyorsanız, bu film haftanın kaçırılmaması gereken en tatlı ve anlamlı seçeneklerinden biri. İçinde yaşadığımız olumsuzlukların arasından bir nebze olsun sıyrılıp, sinema salonunda hem gülmek hem de aşka ve evliliğe dair içinizi ısıtacak bir hikâyeye ortak olmak istiyorsanız, Medeni Hâller kaçırılmaması gereken bir yapım.