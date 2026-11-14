David Leitch imzalı Bir Banka Nasıl Soyulur, klasik banka soygunu hikâyesini dijital çağın alışkanlıklarıyla buluşturuyor. Peki, suç işlemek yetmezmiş gibi bir de bunu milyonlara canlı yayınlamak nasıl bir fikir? Yeni nesil soyguncuların cevabı, bu hafta sinemalarda. Önce filmin dikkat çeken tarafı yönetmeni. Aksiyon sinemasının hızlı, dinamik ve koreografisi güçlü isimlerinden David Leitch, kariyerine dublör ve aksiyon koreografı olarak başladı. Daha sonra yönetmen koltuğuna geçerek John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw, Suikast Treni (Bullet Train) ve The Fall Guy gibi yapımlarla adından söz ettirdi. Özellikle aksiyonu mizahla harmanlayan anlatımı, onun sinemasının belirgin özelliklerinden biri. Dolayısıyla Leitch yeni filminde de yüksek tempolu bir kovalamaca ve bolca sürpriz vaat ediyor.

Filmin hikâyesi ise bugünün dünyasına oldukça tanıdık bir yerden bakıyor. "Silahtan daha güçlü olan şey nedir?" sorusuna "İzleyici kitlesi" yanıtını vererek başlıyor. Hakikaten sosyal medya fenomenliğinin neredeyse başlı başına bir mesleğe dönüştüğü, insanların birkaç saniyelik görüntülerle şöhret basamaklarını tırmandığı bir çağdayız. Peki ya bu şöhret arayışı suç dünyasına taşınırsa? Bu soruya yanıt arayan filmde hayvan maskeli bir grup banka soyguncusu, gerçekleştirdikleri kusursuz planları internet üzerinden canlı yayınlamaya karar veriyor.

Üstelik amaçları yalnızca para kazanmak değil, aynı zamanda dijital dünyanın dikkatini üzerlerine çekmek. Bunda öyle başarılı oluyorlar ki, kendileri gibi gruplar türüyor. Ancak kötü niyetli değiller, bu soygun işini insan öldürerek katliam yaparak yapmıyorlar. Hatta bir soygun sırasında hamile kadına yardım ediyorlar, çaldıkları paradan ona da veriyorlar. Her başarılı soygunla takipçi sayıları ve popülerlikleri artıyor. Öyle ki 15 soygun videosu 900 milyon kez izlenme rakamına ulaşıyor. Büyük vurgun planı yaparken kendilerini FBI'ın radarında buluyorlar. Deneyimli FBI ajanı ile ev hapsinde tutulan yetenekli yazılım mühendisinin peşlerine düşmesiyle işler giderek karmaşıklaşıyor.

AMAÇ PARA KAZANMAK DEĞİL

İlk yarısı kaçma kovalamaca ve hızlı kurguyla geçen film ikinci yarıda suçluların gözaltına alınmasıyla vites küçültüyor. Bu noktada itiraflar, geçmişle hesaplaşmalar ve suçlamalar ve sorgulamalarla geçiyor. Kapitalist sistemin çarkına çomak isteyen soyguncuların bu çabasını meşru kılmaya ya da onlardan taraf olmaya yönlendiriyor film. Hepsinin bu düzene karşı bir çıkmazı var. Biri ailesinin göçmenlik işlerinden mustarip, diğeri kanser olan oğlunu yaşatamadığı için kendisine kredi vermeyen bankayı sorumlu tutuyor, diğeri Afganistan gazisi olduğu için öfkeli. Oyuncu kadrosu da filmin iddiasını artırıyor. X-Men serisinden tanıdığımız Nicholas Hoult, çetenin merkezindeki Ryan karakterine hayat veriyor. Zoë Kravitz, yazılım mühendisi Reagan Gardner rolünde karşımıza çıkarken Shogun dizisiyle uluslararası alanda büyük ses getiren Anna Sawai de kadroda. John C. Reilly'nin FBI ajanı rolünde olduğu 122 dakika süren yapım, aksiyon, suç ve gerilim türlerini bir araya getiriyor. Benim filmde en çok üzerinde durduğum mesele ise soygunun kendisinden ziyade, suçun bir gösteriye dönüşmesi. Eskiden banka soyguncuları yakalanmamak için izlerini kaybettirmeye çalışırdı. Şimdiki nesil ise görünür olmak, izlenmek ve viral olmak istiyor. Hatta yakalanma ihtimalini bile şöhretin bedeli olarak göze alıyor. Bir başka deyişle, suç dünyasının da algoritmaların peşine takıldığı bir dönemdeyiz. Sosyal medyada beğeni almak için her gün biraz daha ileri gidenleri düşününce, filmdeki bu fikir hiç de uzak bir bilim kurgu gibi gelmiyor. Hatta bankacılık sistemi üzerine söylemleriyle günümüzde hiç de uzak olmadığımız, mecburen borçlanıp kredi çekmeye zorlandığımız bir dönemde kendinize yakın bile bulabilirsiniz.



SENARYO İÇİNDE SENARYO

İspanyol sinemasının kendine özgü anlatım diliyle dünya sinemasında ayrıcalıklı bir yer edinen Pedro Almodóvar denildiğinde akla ilk olarak güçlü kadın karakterler, karmaşık aile ilişkileri, bastırılmış duygular, tutku, melodram, canlı renkler ve insan ilişkilerinin çelişkileri akla gelir. Almodovar, Annem Hakkında Her Şey, Konuş Onunla, Dönüş, Acı ve Zafer gibi filmlerinde farklı biçimlerde ele aldığı insan ruhunun kırılganlığına bu kez yeni filmi Buruk Noel'de yas ve yaratıcı üretim üzerinden yaklaşıyor.

2026 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan filmin merkezinde, reklam sektöründe çalışan Elsa (Barbara Lennie) var. Annesini Noel tatili sırasında kaybeden Elsa, acısıyla yüzleşmek yerine kendisini işine veriyor. Durmaksızın çalışarak yasını ertelemeye, kaybın yarattığı boşluğu görmezden gelmeye çalışıyor. Ancak geçirdiği panik atak, onu hayatına bir mola vermeye zorluyor. Erkek arkadaşı Bonifacio'nun desteğiyle toparlanmaya çalışan Elsa, arkadaşı Patricia ile birlikte Madrid'den ayrılarak Lanzarote Adası'na gitmeye karar veriyor. Bu yolculuk, yalnızca mekânsal bir uzaklaşma olmuyor aynı zamanda kendi acısını da karşılaşma çabasına dönüyor. Ancak Almodóvar burada tek bir hikâyeyle yetinmiyor. Film, ikinci bir anlatı katmanıyla izleyiciyi şaşırtıyor. Zira bir süre sonra Raúl'un günümüzde (Leonardo Sbaraglia) yazdığı hikâyenin Elsa'nın yaşadıklarıyla örtüştüğünü anlıyoruz. Filme adını veren Buruk Noel de Raul'un senarysounun adı...

Böylece film, hayat ile sanat, gerçek ile kurmaca arasındaki sınırları sorgulayan bir anlatıya dönüşüyor. Elsa ve Raúl, birbirlerinin hikâyesine ayna tutan iki karakter olarak karşımıza çıkıyor. İkilinin hikâyesi, bir senarist ve bir yönetmenin hikâyesiyle paralel ilerlerken kurmaca ile gerçek hayatın ne kadar iç içe geçtiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan Almodovar, bir yönetmen olarak kendi mesleğine de ayna tutuyor. Bir sanatçı başkalarının hayatını ne ölçüde kendi sanatının malzemesi hâline getirebilir? Gerçek bir acıyı kurmacaya dönüştürürken insanın sınırları nerede başlar? Almodóvar, bu soruları filmin temel tartışmalarından biri hâline getiriyor. Hakikaten en yakın arkadaşınızın dramını senaryonuza taşır mısınız? Onun hikayesini kitap ya da senaryonuzun ana öğesi yapar mısınız? Yaparsanız ne kadar etik olur? Kafamda deli sorularla çıktım yine bir Almodovar filminden. Temposu düşük kalan film Almodovar'ın en iyi filmi değil, yine de onun filmlerini sevenler salondan memnun ayrılacaktır.