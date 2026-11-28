Hollywood'un aile komedileri arasında kendine has bir yeri olan Zor Baba serisi, 16 yıllık aranın ardından dördüncü filmiyle geri döndü. 2000 yılında başlayan macerada Greg Focker, müstakbel kayınpederi Jack Byrnes'ın gözüne girebilmek için türlü sınavlardan geçmişti. Aradan geçen 26 yılda ise işler değişti. Bir zamanlar sorguya çekilen, terleyen, dili dolaşan Greg, şimdi kendi oğlunun hayatına müdahale eden, korumacı bir babaya dönüşmüş durumda. Ben Stiller'ın yeniden Greg Focker olarak karşımıza çıktığı Zor Baba 4'te, Robert De Niro da Jack Byrnes karakteriyle seriye geri dönüyor. Ancak bu kez aile içindeki güç dengeleri biraz farklı. Greg ve Pam'in (Teri Polo) yetişkin oğulları Henry (Skyler Gisondo), Olivia Jones (Ariana Grande) ile evlenmeye karar veriyor. Greg ise müstakbel gelin adayına pek sıcak bakmıyor.

Üstelik Olivia, sıradan bir genç kadın değil; eski bir FBI rehine müzakerecisi. Emekli CIA ajanı Jack Byrnes'ın ise Olivia'yı hemen benimsemesi, Greg'in işini daha da zorlaştırıyor. Yıllarca Jack'in onayını almaya çalışan Greg, şimdi onunla aynı safta buluşmak yerine karşı karşıya geliyor. Bu kez işi zor, zira Olivia her konuda Greg'i alt etmeyi başarıyor.

Serinin mizahını besleyen en önemli unsur da tam burada ortaya çıkıyor. Roller değişiyor ama aile içindeki gerilim hiç değişmiyor. Bir zamanlar Jack'in sorgularından kaçmaya çalışan Greg, şimdi kendi oğlunu koruma bahanesiyle aynı yöntemlere başvuruyor. Robert De Niro'nun o meşhur ciddi yüz ifadesiyle Ben Stiller'ın sakarlık ve mahcubiyet üzerine kurulu komedi anlayışı yeniden buluşuyor. Ancak aradan geçen yıllarda Jack biraz yumuşamış, eskiden Greg'e hayır dediği konularda torununa evet diyebiliyor. Bu da Greg'i sinirlendiriyor haliyle. Jack yılların ona kötü davranmadığı bir yaşlılık yaşıyor, sağlıklı besleniyor, sporunu aksatmıyor, o eski aksi hallerinden pek eser yok, artık daha anlayışlı. Greg ise kendisiyle aynı hastanede çalışmasını istediği oğlunun evliliğine ve müstakbel gelin adayına pek sıcak bakmıyor. Hatta Henry'nin sürpriz evlilik teklifini sabote edecek kadar ileri gidiyor.

Filmin sürprizlerinden biri ise Ariana Grande. Pop müziğin küresel yıldızı, oyunculuk kariyerinde de artık oldukça iddialı bir yerde. Nickelodeon dizileri ile başladığı ekran yolculuğunda Yukarı Bakma'da (Don't Look Up) Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Asıl büyük çıkışını ise Wicked'daki Glinda rolüyle yaptı. Bu performansıyla Oscar'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylığı elde etti. Üstelik Grande ile Ben Stiller'ın yolları ilk kez kesişmiyor; genç yıldız, Stiller'ın yönettiği Zoolander 2'de de kısa bir rolle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise serinin yeni gelini olarak aileye katılıyor. Greg ve Pam'in oğlu Henry'yi canlandıran Skyler Gisondo da yabancı bir isim değil. Genç oyuncu, Ben Stiller ile daha önce Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır'da kamera karşısına geçmiş, ikili orada da baba-oğul oynamıştı.

YENİ NESLİ DE YAKALADILAR

İlk filmi 2000'de 330 milyon dolar, 2004 yapımı ikinci filmi 516 milyon doların üzerinde gişe geliri elde eden seri, üçüncü halkasıyla da 310 milyon doları aşmıştı. İlk üç filmin dünya çapındaki toplam hasılatı 1,1 milyar doları geçiyor. Bu rakamlar, Focker ailesinin yalnızca kendi içinde değil, gişede de epey kalabalık bir aileye dönüştüğünü gösteriyor.

Yönetmen koltuğunda serinin önceki filmlerinin senaristlerinden John Hamburg'un oturduğu Zor Baba 4, nostaljiyle yeni kuşağı buluşturmayı başarmış. Zaten hangi türde olursa olsun Robert De Niro'yu beyaz perdede görmek iyi hissettiriyor, her rolün hakkını veriyor başarılı oyuncu. Ariana Grande ve Skyler Gisondo'nun kimyaları çok iyi uymuş. İki genç oyuncu da ustalara iyi ayak uyduruyor.

Jack'in 80. yaş günü için bir araya gelen aileye kendini kabul ettirmeye çalışan Olivia ile müstakbel kayınpeder Greg'in karşılıklı atışmaları üzerinden ilerleyen komedi filmi yine eğlenceli bir seyir sunuyor. Filmin sonunda da serinin beşinci filmine yeşil ışık yakılıyor.



AMERİKAN RÜYASININ KARANLIK YÜZÜ

Amerikan sinemasında aile, aidiyet, suç, sınıf farklılıkları ve ahlaki ikilemler üzerine kurduğu anlatısıyla tanınan yönetmen James Gray, 4 yıl aradan sonra çektiği Kağıttan Kaplan'da yine bildiği sularda yüzüyor. Adam Driver, Miles Teller ve Scarlett Johansson'un aynı aile hikâyesinde buluştuğu film 1986 yılının Queens ve Brooklyn semtlerinde geçiyor. Amerikan rüyasının, aile bağlarının ve ahlaki değerlerin nasıl parçalanabileceğini anlatan bu karanlık aile trajedisi, iki kardeşin hikâyesi üzerinden dönemin New York'una, ekonomik beklentilerine ve Rus mafyasının şehirdeki etkisine uzanıyor. Eski polis Gray (Adam Driver) Rus suç örgütleriyle bağlantılı bir iş fırsatı yakalıyor.

Brooklyn'deki Gowanus Kanalı çevresinde yürütülen kirli petrol boşaltma faaliyetlerinin düzenlemelerden kaçırılmasına yardımcı olmayı planlıyor. Mühendis kardeşi Irwin'i (Miles teller) de bu işe dahil ediyor. Kendi halinde iki oğullarıyla mutlu bir aile imajı çizen Irwin, para kazanacağı için mutlu. Ancak işler düşündüğü gibi gitmiyor. Başlangıçta kolay para kazanma fırsatı gibi görünen bu anlaşma, Irwin'in eşi ve çocuklarını da içine alan büyük bir tehlikeye dönüşüyor. Pis işlere bulaştığının sonradan farkına varıyor, tehdit ediliyor ailesine kötü davranılıyor. Karısı Hester'ın (Scarlet Johansson) ilerleyen hastalığından bihaber bu beladan kurtulmaya çalışıyor. Bu noktada film yalnızca mafya ve aile ilişkileri üzerine değil, kirlenmiş bir düzenin sıradan insanların hayatını nasıl etkilediği üzerine de düşündürüyor.

Kâğıttan Kaplan, İngilizcede dışarıdan güçlü, korkutucu ve tehlikeli görünen ancak gerçekte kırılgan ya da güçsüz olan kişi veya yapılar için kullanılan bir deyim. Kardeşlerin kolay para kazanma ve hayatlarını güvence altına alma hayali, karşılarına çıkan suç dünyasının gerçekliğiyle yüzleşince bir kâğıttan kaplan gibi dağılıyor. Amerikan rüyasının da ne kadar kırılgan olabileceğine işaret ediyor. Giderek artan baskı gerilimi iyice artırıyor. Bu açıdan Hitchock tarzı bir diken üstü bir gerilim sunuyor. Film, geçtiğimiz Mayıs'ta Cannes'da gösterildiğinde 10 dakika boyunca ayakta alkışlanmış ve Driver'ın oyunculuğu kariyerinin en iyi performansı olarak değerlendirilmişti. Derinlikli bir mafya ve suç hikayesi izlemek isteyenlere...